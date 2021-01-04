Парламент Грузии прекратил полномочия трёх депутатов от «Альянса патриотов»

Парламент Грузии на сегодняшней внеочередной сессии прекратил полномочия трёх депутатов от «Альянса патриотов» – Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе.

Таким образом, их места в законодательном органе могут занять Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани, которые не обращались в ЦИК с просьбой об исключении из избирательного списка. Зилпимиани уже заявил о готовности начать работу в парламенте.

Что касается четвертого мандата, полученного партией, который достался Автандилу Энукидзе, он не собирается отказываться от депутатского мандата и планирует войти в парламент.

Ранее Ирма Инашвили заявила, что «Альянс патриотов», как политическая партия, не будет представлен в парламенте Грузии. Как пояснила лидер партии, в парламентский список партии вошли бизнесмены, не являющиеся членами партии, но оказавшие ей финансовую поддержку на парламентских выборах. Инашвили отметила, что у партии нет никакого механизма воздействия на бизнесменов-спонсоров, которые входят в избирательный список партии.

Отметим, что парламент пока не рассматривает вопрос прекращения полномочий другим депутатам от оппозиции, отказавшимся от мандатов. Представители правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что хотят дождаться пятого раунда переговоров по разрешению политического кризиса.