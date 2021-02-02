В Южной Осетии выявили 21 новый случай коронавируса

Парламентское большинство решило пока не приостанавливать полномочия оппозиционных депутатов. Об этом сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Это прагматичное решение «Грузинской мечты» основывалось на нескольких основных взглядах: радикальная оппозиция использует процедурные инструменты для осуществления того, что мы называем саботажем парламента, и то, что Парламентская ассамблея Совета Европы назвала в прошлый понедельник еще более жестко — попыткой подорвать демократию. Однако в Грузии действует Конституция, которая противопоставляет процедурные инструменты демократии еще более эффективным процедурным инструментам. Таким конституционным инструментом является способность парламента противостоять саботажу парламента и не прекращать парламентские полномочия депутатов, осуществляющих саботаж. Сегодня парламент Грузии активирует этот инструмент, гарантированный конституцией», – отметил политик.

По словам Кобахидзе, сегодня в парламенте Грузии уже представлены три политические партии.

«Следовательно, любая попытка радикальной оппозиции подорвать демократию обречена на провал. Однако мы учли тот факт, что депутатов, подавших заявления о прекращении депутатских мандатов, на парламентских выборах поддержало 39% электората. Следовательно, мы дали этим депутатам еще одну возможность уважать волю своих сторонников, две трети из которых, как показали недавние социологические опросы, выступают за то, чтобы их партии-фавориты вошли в парламент; Кроме того, мы учли отношение наших международных партнеров к этому вопросу, что дает радикальной оппозиции еще один шанс перейти на конструктивные рельсы», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Как пишет «Новости-Грузия»​, председатель «Грузинской мечты» заявил, что около 20 депутатов от оппозиции хотят пройти в парламент, однако из-за шантажа и запугивания не могут пойти на этот шаг.

«У нас есть информация, что еще 20 оппозиционных депутатов хотят пройти в парламент, однако из-за шантажа и запугивания они все еще не могут решиться на этот шаг. Поэтому мы считаем целесообразным дать этим депутатам еще одну возможность сохранить за собой места в парламенте», — сказал Кобахидзе.