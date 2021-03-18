Темная сторона брюссельского успеха Ираклия Гарибашвили

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и его кабинет министров считают успешными итоги трехдневного визита в Брюссель, в ходе которого глава правительства «Грузинской мечты» провел встречи в структурах ЕС и НАТО. Однако оппоненты власти считают успех мнимым, никак не сближающим Тбилиси с Брюсселем.

Оценивая свой визит в Брюссель, премьер-министр Ираклий Гарибашвили трижды назвал его «очень успешным». Он распределил успехи по итогам встреч в Евросовете, Европарламенте и в штаб-квартире НАТО. В последней встреча завершилась поздно вечером:

«Наш визит в (в штаб-квартиру) НАТО был очень успешным. Еще раз был подытожен тот прогресс, которого мы все вместе достигли за последние годы в сферах обороны и безопасности».

При этом премьер-министр не стал раскрывать детали тех «тяжелых дискуссии», о которых после встречи с ним говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Там же генсек призвал премьер-министра вести диалог с оппозицией. На этот счет Ираклий Гарибашвили и сегодня заявил, что рассчитывает на конструктивную часть оппозиции, которая согласится войти в парламент:

«Я, конечно же, не имею в виду Саакашвили, его радикальные идеи и умыслы».

Еще накануне, находясь в Брюсселе, премьер-министр основанную президентом Михаилом Саакашвили партию «Нацдвижение» исключил из конструктивной части оппозиции. И это – несмотря на то, что в Брюсселе премьер-министру четко дали понять, что там не могут не беспокоиться по поводу штурма офиса «крупнейшей оппозиционной партии» и задержания его лидера Ники Мелия.

Представители власти политический кризис, возникший после прошлогодних парламентских выборов, считают искусственным, и кивают на «безответственность оппозиции». Тем самым, судя по сегодняшним словам министра иностранных дел Давида Залкалиани, оппозиция препятствует евроатлантическим перспективам Грузии.

«В НАТО не принимают страну, в которой оппозиция объявляет бойкот легитимно избранному парламенту», – заявил сегодня министр Давид Залкалиани. По его же словам, правительство следует всем рекомендациям ЕС и НАТО, за что и заслужило позитивные оценки.

Министр иностранных дел эту встречу выделил особо, сказав, что такой позитивной оценка по итогам шестого заседания Совета по ассоциации Грузии с ЕС никогда не была:

«Важен и тот факт, что в декларации есть оценки проведенных в октябре прошлого года выборов. Там еще раз подчеркнуто, что выборы были конкурентными, свободными, были защищены все фундаментальные права. ЕС также позитивно оценивает предпринимаемые грузинскими властями шаги для осуществления рекомендации ОБСЕ (БДИПЧ) по реформе избирательной системы. У нас уже есть конкретный результат – соответствующий законопроект уже разработан».

Упомянутый Давидом Залкалиани законопроект в парламенте был инициирован в начале марта. Однако оппоненты власти и профильные НПО не уверены, что эти поправки в избирательный кодекс претворятся в жизнь должны образом и в них уже проскальзывают пункты, которые вновь дают преимущество правящей силе. НПО «Справедливые выборы» и грузинский филиал Transparency International в совместной оценке нового этапа избирательной реформы отмечают, что их большая часть входила в рекомендации ОБСЕ еще после президентских выборов в 2018-м. Тогда же «Грузинская мечта» заявляла, что приступила к их осуществлению. Тем не менее правящая сила отказалась от «пересмотра правил формирования избирательной администрации, агитации, в том числе в соцсетях, и рассмотрения избирательных исков», – говорится в обнародованном 16 марта оценочном документе НПО. Там же указано, что эти неурегулированные вопросы и стали основами проблем, возникших в ходе прошедших парламентских выборов.

С грузинскими властями по поводу успешности визита в Брюссель поспорил бы знаток протокольных и кулуарных правил евроструктур Вано Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия». Он обратил внимание на то, что премьер-министр и его команда обходят стороной тот факт, что указанные ими итоговые документы Евросовета – совместные. Это означает, что текст был согласован с представителями грузинских властей и учтено их мнение. Тем более, что в Брюсселе в таких документах не принято отражать всю остроту проблем. О них говорят при личных встречах за закрытыми дверями. А то, что на этих встречах могли быть неприятные премьер-министру разговоры, Вано Чхиквадзе предполагает на том основании, что Ираклию Гарибашвили в ходе визита три раза пришлось встретиться с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Спецпосланник Мишеля – Кристиан Даниельсон уже неделю пытается в Тбилиси помочь властям и оппозиции преодолеть разногласия и непримиримость.

Не стоит забывать и острую критику европарламентариев, а также оценочный документ Евросовета по исполнению Грузией обязательств по Договору об ассоциации. Суммируя все это, Вано Чхиквадзе не разделяет пафос премьер-министра Гарибашвили, утверждающего, что этот визит укрепил «Грузинскую мечту» в намерении внести заявку на членство Грузии в ЕС к концу избирательного срока в 2024-ом.

Технически это можно сделать и завтра, продолжает Вано Чхиквадзе:

«Вопрос в том, что из себя будет представлять на момент заявки сама страна. Не думаю, что она, как уверяют лидеры, встретит это время с выпрямленной спиной. Без разрешения политического кризиса и поляризации ситуация только усугубится. Система правосудия разрушена, независимого суда не существует. Коррупция набирает обороты, очень много вопросов в сфере защиты прав человека. А это так называемые Копенгагенские критерии, которым должны удовлетворять страны, желающие войти в ЕС».

А с учетом всего этого, по мнению Вано Чхиквадзе, дорога Тбилиси-Брюссель может оказаться еще длиннее, чем казалась изначально. Это касается и перспектив вхождения Грузии в НАТО.