Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пишет о программе кредитования малого и среднего предпринимательства. Закон «О льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства» был принят Парламентом Южной Осетии 26 октября 2016 года, но первые кредиты предприниматели получили в 2018 году. «При этом в текущем 2021 году наступает час истины для первых заемщиков, так как кредиты в основном выдавались на три года», – отмечает автор. «То, что малый и средний бизнес получает поддержку – очень хорошо. Но возникает вопрос по эффективности выделяемых средств. К сожалению, практика прошлых лет показала, что де-факто лишь одно из десяти хозяйств оказывается рентабельным. Другие так и остаются на уровне либо малой доходности, либо вообще убыточные», – пишет «Республика». В текущем году Правительство Южной Осетии предполагает направить на поддержку малого и среднего бизнеса в виде льготных кредитов под 2% годовых 49 млн рублей. Прирост даже в сравнении с прошлым годом значителен – 20 млн рублей. В следующем году Бюджет Фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства предполагается довести до 100 млн. рублей. Это позволит финансировать реализацию крупных проектов, уже вне рамок мелкого бизнеса. «Практика предоставления льготных кредитов становится устойчивой традицией. Но необходимо понимать, что без повышения реальной отдачи льготное кредитование станет фикцией. Мало вернуть кредит с процентами, необходимо, чтобы посредством финансирования производилась продукция и создавались рабочие места», – пишет «Республика».

* * *

На прошлой неделе в ходе заседания комитета парламента Южной Осетии обсудили строительство завода по производству базальтового волокна недалеко от Цхинвала. Активнее всего эту новость обсуждают в блогосфере и социальных сетях. Блогер Алан Парастаев пишет: «А почему базальт? Ведь бравшись за такое дело, можно было предусмотреть что это производство вызовет минимум кривотолки, максимум протесты в обществе. Случилось нечто подобное второму. Ведь базальтовый шнур, который в том числе планируется производить, не является стратегически важным продуктом для нашей Республики, не особо в нем нуждается Россия, что бы сказать, что мы оказываем услугу нашей второй родине. Ведь наверняка, был же выбор, и возможность выбить финансирование на нечто менее проблематичное, то что бы в обществе восприняли, если не на ура, то хотя бы на скромные аплодисменты. Что-то связанное с лесом, или с переработкой сельскохозяйственной продукции», – пишет блогер. Более радикальны пользователи социальной сети «Facebook». Пользователь Igor Guftinsky пишет: «Выходит никто ничего не понимал, не проверял, не смотрел, но все разрешения, на всякий случай выдали, причем абсолютно бескорыстно. Удивительные специалисты у нас работают, очень "принципиальные" и супер "профессиональные"». С ним согласна пользователь BAv Anna: «Это как получается, не понимая уровень опасности, все равно запускаем завод, а там если появятся первые жертвы, мы спохватимся...мда ...а не проще вложиться в те отрасли, где нет никаких угроз, например , в сельское хозяйство, раз инвестор рвется в РЮО...».

* * *

Газета «Южная Осетия» пишет о проблеме возросшего количества бродячих собак в Цхинвале. Непосредственным поводом стала практика отстрела собак как решение этой проблемы, многих горожан такие методы возмущают. «Сейчас нет каких-либо программ и четкого видения нормализации тревожной ситуации. Лишь время от времени по договору местных властей с частными лицами продолжается отстрел собак. Многих цхинвальцев возмущает столь радикальный и негуманный способ, называют его первобытной дикостью», – пишет газета. В статье приводятся и мнения тех, кто выступает за такие меры, считая их единственно возможными в сложившейся ситуации. Зоозащитник А. Габараев обращает внимание на важный аспект. По статистике, на людей в десятки раз чаще нападают собаки, имеющие хозяев. Поэтому наказывать следует владельцев, которые поступают безответственно, отпуская питомцев на «вольные хлеба» или держат их на улице перед домом. Именно хозяйские собаки нападают на прохожих, «оберегая» владения своего хозяина. «А вот бесхозные животные без видимой причины не кидаются на человека. Когда они чувствуют доброжелательное отношение к себе, ведут себя соответственно, миролюбиво», – уверен зоозащитник. Сам же автор статьи приходит в выводу, что единственным решением проблемы могут стать приюты для бродячих животных.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия