Представительство ЕС в Грузии решило напомнить грузинским властям о том, что «путь Грузии в ЕС — это путь к более безопасному и стабильному будущему», приводя в доказательство тот факт, что с момента создания Европейского союза на его территориях более чем за 70 лет существования не было ни одной войны. Это отсылает к пропагандистскому утверждению правящей «Грузинской мечты», представители которой часто заявляют, что их партия является единственной властью в Грузии, при которой за 13 лет правления тоже не было войны. Сегодня премьер Ираклий Кобахидзе и другие представители власти заявили, что Грузия на европейском пути может утерять независимость, суверенитет и идентичность.

В середине августа ЕС ни отмечает никаких дат, связанных с историей его создания. Это и побудило многих в Грузии предположить, что заявление представительства ЕС от 19 августа было попыткой вразумить «Грузинскую мечту», предвыборная кампания которой становится все более и более агрессивной. Избирательные биллборды «Мечты» с фотографиями разрушенного Киева и отремонтированного центрального столичного парка Ваке, по мнению их авторов, делают наглядным, какой выбор должны сделать грузинские избиратели.

Тем самым «Грузинская мечта» упорно пытается застолбить за собой статус «гаранта долгосрочного мира и стабильности», ведь только она, «Грузинская мечта» - единственная власть в новейшей истории страны, которая своей мудрой политикой и стойкостью за 13 лет правления достигла мира без войны. А именно к ней, по утверждению властей, в последние годы подталкивают Грузию Deep state и глобальная партия войны с помощью своей агентуры – евробюрократов, прозападной, а для власти - радикальной оппозиции, и гражданского сектора.

Вот, что сказано в заявлении представительства ЕС:

«ЕС создан для мира. ЕС был создан в 1950-х годах, чтобы исцелить разрушенный войной континент. Сегодня это самый мирный регион в мире, где бывшие соперники работают вместе ради процветания. За более чем 70 лет с момента его создания, в ЕС не было ни одной войны — историческое достижение в деле установления прочного мира. Путь Грузии в ЕС — это путь к более безопасному и стабильному будущему, в котором она становится частью этого исторического мирного проекта».

Многие журналисты это заявление ЕС назвали началом обратного отсчета до 31 августа – крайнего срока, предложенного Еврокомиссией грузинским властям для выполнения 8 рекомендаций, нацеленных на «возвращение» Грузии к демократическому развитию. В противном случае под вопросом окажется визовая либерализация Грузии с ЕС. Но, судя по гневному ответу спикера парламента Шалвы Папуашвили через соцсети, мирное намерение представительства ЕС не возымело успеха. Напротив, Брюссель получил от спикера Папуашвили пять советов, как стать «мирным проектом»:

«То, что ЕС был создан для установления мира, не означает автоматически наличие мира. Быть проектом мира — значит быть ответственной силой. Европе не подобает быть самодовольной. Мы, грузины, очень хорошо знаем, что от мира до войны — один шаг […] Поэтому ещё раз объясню: если хочешь быть проектом мира, то

в разгар войны не требуй эскалации с Россией от страны, которая уже прошла 3 войны — как это сделал Брюссель, не финансируй экстремизм — как это сделал Брюссель,

не вмешивайся в выборы — как это сделал Брюссель,

не клевещи на страну — как это сделал Брюссель,

не лезь грубо в грузинские ценности с тысячелетней историей — как это сделал Брюссель.

<…> Нарисованного пропагандой «европейства» для этого недостаточно — нужно подлинное европейство», - пишет Папуашвили.

Поставил под сомнения мирные намерения ЕС и премьер-министр Ираклий Кобахидзе:

«Когда в обмен на вступление в Евросоюз от нас требуют отказаться от собственных ценностей, мира и благополучия, и косвенно намекают на всё это, это неправильная дилемма. Мы хотим вступить в ЕС, сохраняя мир, развитие и наши традиционные ценности. Мы не отступим от своих принципов ни при каких обстоятельствах», — заявил Кобахидзе. Он был чуть сдержаннее сегодня, не стал по обыкновению утверждать, что ЕС требует от Грузии легализации однополых браков.

Зато премьер приготовил неприятную новость для прозападной части общества. Не только будущее Грузии в ЕС оказывается под вопросом в условиях правления «Мечты», но и четвертьвековое членство страны в другой европейской организации - Совете Европы. Ираклий Кобахидзе сообщил, что «Мечта» уже давно не находит нужным свое присутствие в Совете Европе. Так он отреагировал на предупреждение 51 депутата Парламентской Ассамблей СЕ (ПАСЕ) об «Авторитарном регрессе в Грузии». Представители 24 стран-членов ПАСЕ предупреждают грузинские власти: если не будет замечен прогресс «в отходе от авторитаризма», делегаты «поставят под сомнение полномочия делегации Грузии по существу и призовут Ассамблею и Совет Министров начать процедуру исключения Грузии за серьёзные нарушения базовых принципов Совета Европы.

Кобахидзе напомнил, что еще в январе 2025 года сама парламентская делегация во главе с Теей Цулукиани в одностороннем порядке отозвала свои полномочия из Ассамблеи. Это был ответ на призыв об освобождении политзаключенных и начале подготовки к внеочередным парламентским выборам.

«Мы и так, по собственному решению приостановили участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вы сами видите, в каких условиях, в каком тяжёлом положении находится европейская бюрократия. Они требуют приостановления статуса, который мы собственноручно уже приостановили. К сожалению, европейская бюрократия находится в состоянии полного абсурда, и в этом абсурде пребывают соответствующие европейские политики», — заявил Кобахидзе.

На этих структурах мир клином не сошелся, считает глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Леван Махашвили.

«Смешно, когда подобные оценки дают люди, которые непосредственно участвовали в дискредитации выборов и власти во время последних парламентских выборов, а в последующие периоды максимально навредили имиджу Грузии, нанесли ущерб репутации Грузии на международной арене. Их [ПАСЕ] главная цель сейчас — нанести ущерб Грузии в краткосрочной перспективе и тем самым помочь местной радикальной оппозиции на предстоящих выборах. В отличие от Парламентской ассамблеи Совета Европы, есть другие площадки, где они действительно дают разумную оценку тому или иному событию. Именно это дает мне надежду, что заявления этих немногих идеологически мотивированных депутатов не будут иметь реальных последствий», — заявил депутат Махашвили.

«Спустя 25 лет после исторических слов Зураба Жвания в Совете Европы - «Я грузин, следовательно я европеец», Грузия столкнулась с угрозой исключения из Совета Европы, и единственным решением является смена власти», — заявил один из лидеров «Национального движения» Леван Саникидзе. Оппозиционер убежден, что власти сознательно разрушают все связи с европейскими структурами.

«Это катастрофическая ситуация, единственный шанс исправить которую — смена власти в Грузии. Иванишвили систематически подводил нас к этому, и я думаю, нет смысла предъявлять какие-либо требования к их правительству. Наоборот, они ухудшат ситуацию», — считает Леван Саникидзе.

Как сказал секретарь по иностранным делам «Сильной Грузии – Лело» Григол Гегелия, заявление 51 депутата ПАСЕ должно стать сигналом тревоги для любого свободолюбивого проевропейского гражданина, поскольку, по его словам, «Грузинская мечта» не выполняет ни одного из своих ключевых обещаний и задач, которые должны обеспечить сохранение страной своего евроатлантического курса.

«Единственная цель и задача режима «Грузинской мечты» — полная и окончательная международная изоляция нашей страны, наше исключение из институтов, частью которых мы исторически являемся, и недопущение нашего вступления в новые, значимые евроатлантические структуры. Как совершенно справедливо отмечается в письме, это уже не единичные случаи, а целенаправленная кампания по изоляции нашей страны от внешнего мира. Проходит август, и мы видим, что второй очень важный срок, назначенный Европейским союзом, также игнорируется. Это в очередной раз доказывает, что эта власть не намерена добиваться никакой европейской интеграции, развития институтов, устранения политического кризиса, напротив, намерена создать из нашего государства пророссийское серое болото, которое будет коррумпированным, олигархическим, недемократичным и бесперспективным».

Но по вопросу - как вывести страну из опасной ситуации, в прозападной части оппозиции согласия нет. Партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария за Грузию» считают, что «Мечту» можно и нужно победить в муниципальных выборах. В другой части оппозиции, к которой присоединилась и пятый президент Саломе Зурабишвили, напротив, выходом из ситуации видят бойкот местным выборам и продолжение непризнания легитимности власти «Грузинской мечты» после прошлогодних парламентских выборов.

