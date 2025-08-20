Трамп: США могут оказать воздушную поддержку миротворцам в Украине

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о готовности обеспечить воздушную поддержку европейским силам безопасности в случае их отправки в Украину после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

В ходе телевизионного интервью президент Трамп рассказал о том, что европейские страны готовы направить в Украину свои войска. «Мы готовы помочь им, особенно если разговор идет о воздушном пространстве, поскольку никто не обладает таким арсеналом, как мы», - объяснил Дональд Трамп, подчеркнув, что он исключает отправку американских военнослужащих в Украину.

Как пишет The Wall Street Journal, американские военные самолеты, базирующиеся за пределами Украины, могут быть использованы для воздушной поддержки европейского контингента, США могут разместить вблизи Украины средства ПВО для его защиты, американские военно-транспортные самолеты могут перебрасывать европейские войска и военную технику.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в конце прошлой недели президент Трамп поручил главе Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну разработать варианты поддержки международных сил, которые могут быть размещены на территории Украины.

По словам Дональда Трампа, он ожидает согласия Владимира Путина на присутствие военнослужащих европейских стран на территории Украины в качестве гаранта соблюдения мирного соглашения между Россией и Украиной. В то же время, Москва формально продолжает настаивать на том, что участие в такой операции сил из стран НАТО неприемлемо для нее.