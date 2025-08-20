Скончался грузинский политик Леван Гачечиладзе

Грузинский бизнесмен и политик Леван Гачечиладзе скончался в возрасте 61 года. Информацию о его смерти СМИ подтвердили члены семьи. Гачечиладзе был депутатом парламента и кандидатом в президенты.

Он начал свою деятельность в 1994 году, основав компанию Georgian Wines and Spirits (GWS). Стал депутатом в 1999 году, до 2002 года был членом «Союза граждан Грузии», а в 2002 году вместе с Давидом Гамкрелидзе основал партию «Новые правые».

На президентских выборах 2008 года он был кандидатом от Объединённой оппозиции на пост президента Грузии и получил 25,7% голосов. Оппозиция посчитала этот результат сфальсифицированным. После президентских выборов его брат, Георгий Гачечиладзе, известный как певец «Уцноби», начал вести программу «Клетка №5» в телекомпании «Маэстро». Тогда столица на несколько месяцев превратилась в «город клеток».

После ухода из политики Леван Гачечиладзе продолжил заниматься предпринимательской деятельностью.

В мае 2025 года Гачечиладзе предстал перед парламентской следственной комиссией, легитимность которой не признают оппозиция и значительная часть общества, чтобы обсудить разгон митинга 7 ноября 2007 года. Комиссия, возглавляемая бывшим министром юстиции и культуры Теей Цулукиани, изучает «преступления, совершённые предыдущим правительством».