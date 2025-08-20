Трамп вновь заявил, что Россия «забрала большую часть Грузии при Буше»

Президент США Дональд Трамп повторил, что Россия захватывала территории соседних стран – Грузии и Украины – во времена предыдущих американских лидеров – Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.

«Они взяли Крым при Обаме. А при Буше они забрали большую часть Грузии. Правда. А при мне что было взято? Ничего», – сказал Трамп в радиоинтервью американскому аналитику Марку Левину.

Он также раскритиковал тех, кто утверждает, что нынешний американский президент «дружит с Путиным».

«Я не отдавал ему Крым. Крым огромный. Я бы сказал, как Техас или что-то посреди океана. Он прекрасен. А они получили его из-за Обамы. И пресса даже не говорит об этом», – добавил он.

Ранее, в марте этого года, Трамп сделал аналогичное заявление. «При президенте Буше они получили Грузию», – сказал он, имея в виду Россию.