ФСБ: Украина готовила теракт на Крымском мосту, бомбу везли через Грузию

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о предотвращении «очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности».

По утверждению ведомства, взрывное устройство было заложено в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл в Россию из Украины транзитом через Грузию – через пункт пропуска «Верхний Ларс». Машину планировалось доставить в Краснодарский край на автовозе, управляемом частным перевозчиком, говорится в сообщении.

Согласно информации ФСБ, впоследствии автомобиль должен был быть передан другому водителю, который не знал о наличии взрывчатки и, выехав на нём в Крым через Крымский мост, «стал бы невольным террористом-смертником».

Сообщается, что ФСБ удалось «выявить и обезвредить взрывное устройство», а также задержать всех лиц, причастных к его доставке на территорию России.

В Киеве и Тбилиси сообщение ФСБ пока не комментировали.

Напомним, что о доставке взрывчатки через Грузию в Москве заявляли и после взрыва грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года. Тогда были арестованы пятеро граждан России и трое граждан Украины. Кроме того, обвинение было предъявлено гражданину Грузии Александру Инасаридзе – в 2024 году Россия объявила его в межгосударственный розыск. Телеканал «Пирвели» сообщал, что грузовик, упомянутый в материалах российского расследования, принадлежал матери Инасаридзе, которая называла российскую версию «бредом». Представители правительства Грузии тогда заявили, что страна не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту.

Крымский (Керченский) мост был построен после аннексии Россией Крыма. Власти Украины неоднократно подчёркивали, что считают его сооружение незаконным, а после российского полномасштабного вторжения в 2022 году заявляли, что мост является законной военной целью. Одна из последних попыток его повреждения была предпринята в июне этого года, однако серьёзных разрушений он не получил. Ранее движение по мосту полностью или частично ограничивалось на продолжительное время.