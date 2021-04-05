В Армению через Азербайджан поставят до 150 млн кубометров российского газа

Общий объем транзита российского газа в Грузию через территорию Азербайджана по краткосрочному контракту между компанией SOCAR и ООО «Газэкспорт» составит до 150 млн кубометров. Об этом пишет «Интерфакс-Азербайджан».

«В марте был заключен контракт с российской стороной о транзите российского газа в Грузию сроком на один месяц. Соглашение предусматривает транзит российского газа в Грузию в объеме до 150 млн кубометров», – сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Ранее «Газпром экспорт» сообщил, что с компанией SOCAR 16 марта был подписан краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана в Грузию для последующей его поставки потребителям в Армении.

«Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода «Северный Кавказ – Закавказье» (по нему поставки идут из России через Грузию в Армению). После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии», – следует из сообщения Газпром экспорта".

В 2020 году «Газпром» поставил в Армению 2,209 млрд куб. м газа, в январе 2021 года поставки выросли на 9% – до 310 млн кубометров.