Армения будет временно получать российский газ через Азербайджан

«Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана, говорится в сообщении «Газпром экспорта».

По информации компании, российский газ будет поставляться в Армению через Азербайджан во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ–Закавказье» (он связывает Россию, Грузию и Армению).

«Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии», – отмечает «Газпром экспорта».

В Баку пояснили что газ будет поступать из России в Азербайджан, затем в Грузию. Как заявил агентству Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, на магистральном трубопроводе Северный Кавказ-Закавказье ведутся временные ремонтные работы.

«В связи с этим российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой о транзите её природного газа из Азербайджана в Грузию, и была достигнута договоренность о временном транзите российского газа через Азербайджан в Грузию на платной основе», – сказал он.