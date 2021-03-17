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Армения будет временно получать российский газ через Азербайджан
«Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана, говорится в сообщении «Газпром экспорта».
По информации компании, российский газ будет поставляться в Армению через Азербайджан во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ–Закавказье» (он связывает Россию, Грузию и Армению).
«Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии», – отмечает «Газпром экспорта».
В Баку пояснили что газ будет поступать из России в Азербайджан, затем в Грузию. Как заявил агентству Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, на магистральном трубопроводе Северный Кавказ-Закавказье ведутся временные ремонтные работы.
«В связи с этим российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой о транзите её природного газа из Азербайджана в Грузию, и была достигнута договоренность о временном транзите российского газа через Азербайджан в Грузию на платной основе», – сказал он.
Другие новости дня
Оппозиционер Гоги Цулая задержан по обвинению в насилии
В Тбилиси по обвинению в насилии задержан оппозиционер Гоги Цулая, об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии. Задержание 58-летнего политика из Кутаиси произошло сегодня в Тбилиси.
«Следствие установило, что обвиняемый мужчина на съемной квартире в Тбилиси физически оскорбил свою знакомую – А.Д. 1979 года рождения», — говорится в заявлении министерства.
Следствие продолжается по части 1 статьи 126 УК Грузии – «побои либо иное насилие, причинившие физические страдания потерпевшему». Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до одного года.
Некоторое время назад Гоги Цулая покинул партию «Свободная Грузия», которая была создана в 2010 году Кахой Кукавой и его единомышленниками.
Цулая очень резко высказывался в адрес властей Грузии, нередко используя нецензурные выражения. Совсем недавно в комментарии журналистам он грубо обругал Беру Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзину Иванишвили.
Цулая также является одним из организаторов протестного движения с требованием понижения цен на автомобильное топливо. В течение последних недель водители провели несколько крупных протестных акций как в Кутаиси, так и в других городах Грузии, – передаёт «Новости-Грузия».
1842 медработника вакцинировались от COVID-19 в Грузии
По данным Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии, в стране от COVID-19 уже вакцинировались 1842 медработника, регистрацию на портале booking.moh.gov.ge прошли 4935. Общее количество медработников в Грузии составляет около 70 тысяч.
Накануне пресс-служба президента Грузии сообщила, что Саломе Зурабишвили вакцинируется от коронавируса препаратом AstraZeneca 18 марта.
На фоне медленной вакцинации число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3665 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
За сутки в стране выявили 382 новых случая коронавируса (днём ранее – 537). Провели 27 167 тестов: PCR-тестов – 8625, экспресс‐тестов на антиген – 18 542.
Выздоровели еще 313 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 276 067, выздоровевших – 269 006.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,41%, за последние 14 дней – 1,52%, за последнюю неделю – 1,34%.
В ковид-гостинице в Анаклии скончалась жительница Гальского района
63-летняя жительница Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия скончалась в одной из ковид-гостиниц в Анаклии.
Как заявила грузинской службе «Радио Свобода» руководитель зугдидского центра общественного здравоохранения Нана Одишария, причину смерти установит экспертиза.
Женщина была помещена в карантинное пространство 16 марта – после того, как перешла на территорию, контролируемую властями Грузии. Она скончалась в тот же день.
«Она не была протестирована на коронавирус, тестирование проводится на пятый день пребывания в гостинице. Всё установит экспертиза», – заявила Нана Одишария.
Ранее для прибывающих из Абхазии и Южной Осетии граждан действовал 12-дневный карантин. В феврале срок карантина был сокращен до пяти дней, после чего необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус. Оппозиционный политик Элене Хоштария недавно провела акцию у Ингурского моста, требуя отменить карантин для жителей Абхазии.
СМИ: США вскоре введут санкции из-за вмешательства РФ в выборы
Соединённые Штаты уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России - в связи с предполагаемым вмешательством в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщают CNN и Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. Одновременно могут быть введены санкции за масштабные хакерские атаки на американские серверы, которые произошли в конце прошлого года. Ответственность за них спецслужбы США также возлагают на Россию.
О каких именно санкциях идёт речь - не сообщается. Действующее законодательство предоставляет администрации широкие полномочия по введению санкций против тех, кто прямо или косвенно вмешивается в выборы в США, включая российские компании, государственные структуры, госслужащих и частных лиц.
Выводы о вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2020 году содержатся в 15-страничном докладе, выпущенном во вторник офисом Директора национальной разведки США. Президент России Владимир Путин был в курсе попыток, предпринимаемых Москвой, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа, а, возможно, и сам распорядился о вмешательстве - утверждают разведслужбы США.
Москва, как утверждается, через связанных с Россией украинских деятелей стремилась дискредитировать соперника Трампа, демократа Джо Байдена, распространяя ложную информацию о его деятельности, связанной с Украиной.
Союзники Трампа, как утверждается, играли на руку Москве, подогревая критику Байдена.
Среди имён, названных в докладе - украинский депутат Андрей Деркач, который ранее был включён в санкционный список в США. Во время предвыборной кампании он нередко выступал с обвинениями Байдена в коррупции. Его активно цитировали такие близкие соратники Трампа, как его адвокат Руди Джулиани, отмечает газета The New York Times.
Демократ Джо Байден, несмотря на эти усилия, победил республиканца Дональда Трампа и 20 января занял поста президента США.
В докладе не содержится обвинений в прямом воздействии России на голосование и подсчёт голосов, а также в хакерских атаках, подобных взлому сервера демократов перед выборами 2016 года.
Разведывательные службы США выявили и другие попытки повлиять на исход выборов в США. Речь идёт, в частности, о стремлении Ирана подорвать поддержку, которую получал Трамп со стороны почти половины избирателей. В Тегеране хотели отплатить Трампу за то, что он вывел США из участия в международной ядерной сделке с Ираном и ввёл новые санкции против Ирана. Китай же, по мнению авторов доклада, не стал целенаправленно вмешиваться в американские выборы.
Российское посольство в Вашингтоне отреагировало на обвинения. Выводы американской разведки названы в сообщении посольства "очередным набором безосновательных обвинений". "Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий" - говорится в опубликованном в фейсбуке сообщении.
- 2 марта администрация Джо Байдена ввела санкции против ряда российских официальных лиц и компаний в связи с отравлением и заключением под стражу оппозиционера Алексея Навального.
В Грузии вновь подтвердили, что не планируют закупать российскую вакцину
На этом этапе Грузия не рассматривает вопрос ввоза в страну российской вакцины «Sputnik V». Об этом на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
«Это довольно чувствительный вопрос, и он является не только медицинским вопросом, но и определенно переходит в политический ракурс. В целом, ковид-вакцина в мире стала предметом большой политики. Большая семерка, Давос, Мюнхен — вакцина была вопросом номер один на всех этих больших экономических встречах. Исходя из наших отношений на этом этапе, этот вопрос [ввоза российской вакцины] не рассматривается, а аналогом вакцины «Sputnik V» является AstraZeneca, которая уже поступила в страну», – сказал Гамкрелидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», главный эпидемиолог напомнил, что Грузия будет использовать только те вакцины от коронавируса, которые будут авторизированы Всемирной организацией здравоохранения.
«У российской вакцины этой авторизации нет. Исходя из этого, мы скептически настроены и не рассматриваем ввоз «Sputnik V», – сказал Гамкрелидзе. Он также выразил пожелание, чтобы вакцины и медицина не становились объектом политических разбирательств.
Между тем глава департамента заразных заболеваний Национального центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили не исключила, что в будущем российскую вакцину в Грузию могут привезти частные компании, или же она получит авторизацию ВОЗ.
Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины 4 марта. По неофицильным данным СМИ, решение об одобрении «Sputnik V» может быть принято в мае.
На сегодняшний день применение российской вакцины одобрено в десятках стран мира, в том числе в Армении, Беларуси, Аргентине, Венгрии, ОАЭ, Черногории, Казахстане, Молдове и Словакии.
Президент РСЕ/РС осудил арест в Крыму фрилансера Владислава Есипенко
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай осудил задержание и арест в аннексированном Крыму внештатного сотрудника Радіо Свобода (проект Крым.Реалии), имеющего двойное российско-украинское гражданство, Владислава Есипенко.
"В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радіо Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", – заявил Джейми Флай.
Служба внешней разведки Украины, отреагировав на обвинение Владислава Есипенко в сотрудничестве с украинскими спецслужбами сообщила корреспонденту Крым.Реалии, что "не комментирует провокации российских спецслужб".
"Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма – это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова", – добавили позже в пресс-службе СВР Украины.
В СВР считают, что "на нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" по мирной реинтеграции Крыма".
16 марта в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании 10 марта в Крыму Владислава Есипенко за сбор информации "в интересах спецслужб Украины".
Как утверждают в ФСБ, Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".
В ведомстве ссылаются на показания Есипенко, в которых он якобы сообщил, что собирал информацию "в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А., а самодельное взрывное устройство по его рекомендации хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности".
Накануне украинские правозащитники опубликовали совместное заявление, в котором потребовали от российских властей освободить Владислава Есипенко, а Украину и международное сообщество призвали усилить давление на Россию за преследования на аннексированном полуострове.
Владиславу Есипенко инкриминируют "незаконные изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия" и "незаконное изготовление боеприпасов". Санкция за эти деяния, согласно ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Срок ареста, который избран Владиславу Есипенко в качестве меры пресечения, действует до 11 мая.
- Ранее, 12 марта, сайт Крым.Реалии сообщал, что 10 марта на Ангарском перевале сотрудники ФСБ России в масках задержали двух человек, присутствовавших 9 марта в Симферополе на акции ко дню рождения Тараса Шевченко. Задержанными оказались жительница Алушты Елизавета Павленко и уроженец Кривого Рога Владислав Есипенко.
- Елизавету Павленко отвезли домой, где был проведен обыск, длившийся более восьми часов. У нее изъяли технику и личные вещи. По состоянию на утро 12 марта, она находилась дома. Владислав Есипенко, как стало известно, по состоянию на утро 12 марта, находился в изоляторе временного содержания (ИВС) города Симферополя.
Авария на ЛЭП «Месхети» оставила без света часть Грузии
Из-за аварии в энергосистеме в течение часа электроэнергия не подавалась части районов Тбилиси и в некоторые регионы Грузии.
Сразу после происшествия в энергораспределительной компании «Теласи», обеспечивающей светом столицу, журналистам сообщили, что произошел системный сбой и они пока не располагают информацией о масштабах проблемы.
Как передаёт «Новости-Грузия», позже в компании «Государственная энергетическая система» пояснили, что аварийно отключилась линия электропередач «Месхети», соединяющая энергосистемы Грузии и Турции, из-за чего был прекращен импорт электроэнергии из Турции.
Из-за аварии энергоснабжение на большей части территории страны было ограничено. Подача электроэнергии потребителям возобновилась поэтапно.
Отметим также, что крупнейшая электростанция Грузии «Ингури ГЭС» сейчас остановлена на ремонт.
Власти Чехии создали институт поддержки российской оппозиции
Десять депутатов чешского парламента и восемь сенаторов основали общественную платформу «Друзья свободной России». Ее целью заявлена «поддержка граждан и организаций, которые борются за демократизацию российского общества».
Один из создателей платформы, сотрудник чешской Ассоциации международных исследований Павел Гавличек, сообщил изданию The Insider, что поддержку получат также независимые российские СМИ, политзаключенные и граждане, которые находятся под давлением режима Владимира Путина, включая членов команды Алексея Навального. Отмечается, что для части из них власти Чехии рассмотрят возможность обеспечения безвизового посещения страны.
В свою очередь сенатор Марек Гилшер заявил, что «чем меньше в России свободы, тем большая опасность грозит Европе и соседним странам», в связи с чем чешские депутаты и сенаторы планируют подключить к своей инициативе представителей Европарламента.
В результате перестрелки в Гори тяжело ранен один человек
Один человек был тяжело ранен в результате перестрелки в Гори, сообщает местное агентство «Информационный центр Шида Картли».
Раненный – мужчина до 30 лет – госпитализирован в клинику «Гормеди», ему проводят неотложную хирургическую операцию.
Перестрелка произошла сегодня днем, 16 марта, в поселении Верхвеби. Согласно распространившейся информации, друг другу противостояли две группы. По словам очевидцев, они слышали до десяти выстрелов.
Телеканал «Мтавари» описывает случившееся, как «уличную разборку». Одновременно отмечается, что перестрелка началась в достаточно людном месте – в радиусе трехсот метров находятся больница, автозаправочная станция и автотехцентр.
На месте происшествия работают эксперты-криминалисты, территория оцеплена полицейскими лентами. До сих пор о задержании подозреваемых не сообщалось. Полиция расследует инцидент. МВД возбудило дело по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «незаконное ношение-хранение огнестрельного оружия».
Гарибашвили: Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году
«Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с Жозепом Борреллем и Оливером Вархели после заседания Совета ассоциирования ЕС-Грузия.
Как отметил премьер-министр, все международные организации и наблюдатели признали, что эти выборы были конкурентными, свободными и справедливыми.
«Что касается досрочных выборов - это не моя прерогатива решать, когда они будут проведены. Все международные организации, ОБСЕ, БДИПЧ, все международные наблюдатели признали, что эти выборы были конкурентными, свободными и справедливыми. Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году», - заявил Ираклий Гарибашвили.
Заявлению Гарибашвили предшествовал ответ Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. На вопрос журналистов, будет ли назначение новых выборов парламента в Грузии возможным выходом из создавшегося политического кризиса, Боррель сказал, что не ему решать вопрос о назначении новых выборов в Грузии.
«Единственное, что я могу сказать, это то, что БДИПЧ/ОБСЕ счел эти выборы свободными и справедливыми», - сказал Боррель, после чего Гарибашвили поблагодарил его.
Боррель также отметил, что официальным лицам ЕС пришлось на пресс-конференции отвечать на вопросы, большинство из которых связаны с внутриполитическими проблемами Грузии и выходят за рамки вопроса ассоциации Грузии с ЕС.
«Хочу подчеркнуть, что этот Совет ассоциации, который привлек внимание многих, - ненормальная ситуация. Мы находимся в сложной ситуации, в отличие от обычной ситуации, мы говорим о внутриполитических проблемах Грузии, которые не являются самым важным аспектом Совета ассоциации», - сказал Боррель.
Параллельно с официальным визитом Гарибашвили в Брюсселе, где проходит заседание комиссии ассоциации Грузии с ЕС, в Тбилиси находится шведский дипломат Кристиан Даниельсон, специальный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля. В воскресенье он продлил свой визит для того, чтобы достичь конкретного соглашения между правительством и оппозицией в Грузии по выходу из создавшегося политического кризиса.
По итогам проходящих с 12 марта встреч при посредничестве Даниэльсона, представители «Грузинской мечты» и лидеры оппозиции заявляют, что позиции по некоторым вопросам все еще не согласованы. Детали переговоров для достижения соглашения при этом держатся в секрете от прессы.
Дело Шакарашвили: двое несовершеннолетних приговорены к 10 годам тюрьмы
Двое несовершеннолетних были приговорены сегодня, 16 марта, к 10 годам и шести месяцам лишения свободы за убийство 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили в прошлом году во Мцхета близ Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Мцхетский городской суд приговорил двоих обвиняемых к 14 годам лишения свободы. Однако срок был сокращен до 10 лет и шести месяцев, поскольку на момент совершения преступления они были несовершеннолетними. Еще три человека были приговорены к 16 годам тюремного заключения за то же преступление в начале марта.
Шакарашвили пропал без вести после вечеринки по случаю дня рождения на арендованной даче во Мцхета. В последний раз его видели рано утром 19 июня 2020 года. Тело парня после непрерывных поисков было обнаружено в реке Арагви 22 июня.
Во время следствия по делу было задержано 17 человек. Пятерым из них было предъявлено обвинение в умышленном убийстве. По данным Генеральной прокуратуры, пятеро осужденных напали на Шакарашвили, избили, а затем сбросили его в реку Арагви, вследствие чего он захлебнулся и погиб. Остальные 12 задержанных признаны причастными к групповому насилию и похищению одного из гостей вечеринки.
Ни один из осужденных не признал себя виновным. Их адвокаты заявляют, что обжалуют приговор Мцхетского городского суда.
Киев обвинил ФСБ в причастности к атаке хакеров на сайты правительства
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении "масштабной кибератаки российских хакеров" на секретные правительственные ресурсы.
В причастности к взлому украинские власти обвинили ФСБ, а именно якобы "подконтрольную ей хакерскую группировку Armageddon". В российской спецслужбе обвинения пока не комментировали.
В Киеве отметили, что "благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам", – цитирует СБУ агентство УНИАН.
Ранее власти Украины не раз обвиняли Москву в организации крупных хакерских атак, называя их частью гибридной войны против Украины, что Россия всегда категорически отрицала.
В прошлом месяце украинские эксперты в киберсфере заявляли о предполагаемой атаке связанных с Россией хакеров на ресурсы, имеющие отношение к структурам безопасности и обороны.
Гарибашвили в Брюсселе: заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС, встреча с Боррелем
В Брюсселе прошло шестое заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС, в котором принял участие глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.
На заседании обсудили вопросы, связанные с политическим диалогом, правосудием, свободой и безопасностью. В повестке дня также экономическое и секторальное сотрудничество, вопросы, связанные с торговлей, а также внешняя политика, политика безопасности и мирное разрешение конфликтов.
До заседания премьер-министр Грузии встретился с вице-президентом Еврокомиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Как пишет «Интерпрессньюс», на встрече был отмечен прогресс, достигнутый страной в плане осуществления экономических, политических реформ и реформ в области демократизации.
«Было отмечено, что у правительства есть амбициозный план относительно того, чтобы Грузия подала официальную заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году, и предпринимает все необходимые шаги, чтобы страна была к этому готова. Разговор коснулся политических процессов, происходящих в стране. Была подчеркнута необходимость ведения текущих политических процессов в конструктивном режиме диалога. Премьер-министр подтвердил готовность власти к продолжающемуся при поддержке ЕС диалогу, ориентированному на результат, и выразил надежду, что оппозиция продолжит конструктивный диалог. По оценке Ираклия Гарибашвили, на важность этого вопроса для Евросоюза указывает участие в процессе диалога личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона. На встрече особое внимание было заострено на вызовах, существующих на оккупированных территориях Грузии, фактах задержания граждан Грузии и незаконного лишения свободы. Премьер-министр поблагодарил верховного представителя ЕС за решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии», – говорится в информации, опубликованной администрацией грузинского правительства.
17 марта Гарибашвили проведет встречи в Европарламенте и НАТО. Главу правительства Грузии в штаб-квартире Альянса примет генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.
Роскомнадзор пригрозил заблокировать работу Twitter в стране
Роскомнадзор пригрозил заблокировать через месяц работу Twitter в России, если платформа откажется удалить запрещенную информацию.
Об этом во вторник сообщили российские информагентства со ссылкой на замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина. По его словам, пока ведомство "не фиксирует конкретных шагов Twitter по удалению запрещенного контента". "Если дело так пойдёт и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", – подчеркнул Вадим Субботин.
На прошлой неделе, 10 марта, Роскомнадзор объявил, что начинает замедлять работу Twitter на всех мобильных устройствах и половине стационарных из-за того, что соцсеть, по версии властей, с 2017 года не удаляет запрещенный контент. В самом Twitter тогда заявили, что "глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете", отмечает РБК.
На фоне сообщений о замедлении работы соцсети в тот же день, 10 марта, перестали открываться многие государственные интернет-ресурсы, включая сайты Кремля, правительства и обеих палат парламента. Причиной власти назвали сбой в работе "Ростелекома", не связанный с Twitter .
Президент Грузии вакцинируется от коронавируса препаратом AstraZeneca
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вакцинируется от коронавируса препаратом AstraZeneca 18 марта. Об этом сообщила её пресс-служба.
«Президент призывает к вакцинации всех первых лиц, занимающих ответственные должности», – сказано в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook.
Отметим, что в Грузии накануне началась вакцинация против коронавируса. Первая партия вакцины AstraZeneca была доставлена в страну на выходных – 43 200 доз. Процесс иммунизации начался с медиков.
Процесс вакцинации в Грузии начался в то время, когда ряд европейских стран решили временно приостановить использование вакцины AstraZeneca.
В Цхинвали заявили о законности отстрела безнадзорных собак
Цхинвальская прокуратура не выявила нарушений при проверке правомерности отстрела безнадзорных собак на территории города. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия, поводом послужила размещенная в интернете информация о фактах неправомерного отстрела безнадзорных собак, жестокого обращения с животными.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что отстрел безнадзорных собак на территории города производится частным лицом на основании трудового соглашения, заключенного с ГУП «Управление благоустройства г. Цхинвал». На улице Братьев Губаевых был произведен отстрел агрессивной стаи безнадзорных собак, создававшей потенциальную опасность для прохожих», – сказали в пресс-службе.
Там отметили, что «отстрел бродячих собак, а также уборка следов отстрела производится в соответствии с утвержденными правилами».
«Согласно п. 5 ч. 2 правил содержания собак, кошек и хищных животных в населенных пунктах, утвержденных постановлением правительства от 21 августа 2006 года, собаки, независимо от их породы и назначения, находящиеся (даже с ошейниками, жетонами и в намордниках) без владельцев на улицах, рынках, в скверах, садах, парках, на бульварах, пляжах, в городском транспорте и т.п., и бездомные кошки считаются бродячими и подлежат отлову или отстрелу в установленном порядке», – подчеркнули в ведомстве.
При этом в прокуратуре указывают на большой общественный резонанс и участившиеся жалобы на действия «санитаров улиц», в связи с чем просят городскую службу благоустройства заранее информировать население в СМИ о планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных. В заявлении говорится, что не надо допускать отстрела животных без владельцев в присутствии детей, за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность.
В Азербайджане выявили максимальное с 31 декабря число новых случаев коронавируса
В Азербайджане за последние сутки выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным портала Worldometers.info, это – максимальный показатель с 31 декабря прошлого года.
В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что за сутки вылечились 309 человек, скончались 12.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлен 241 651 случай заражения COVID-19, из этого числа 231 370 человек вылечились, 3298 – скончались.
Продолжается лечение 6983 активных больных. За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 453 теста, в целом за все время пандемии – 2 726 470.
По данным агентства Trend, 15 марта в Азербайджане от коронавируса вакцинировались 10 518 человек. Общее число вакцинированных по стране составило 458 958 человек.
Парламент Грузии утвердил решение о создании министерства культуры, спорта и молодежи
Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил сегодня пакет из 58 законопроектов о реформе правительства, в результате чего министерство культуры будет выделено в отдельную структуру.
Согласно поправкам, министерство образования, науки, культуры и спорта будет разделено на два министерства – министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.
Как пишет «Новости-Грузия», законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте «Законодательного вестника».
Согласно кулуарной информации, новое министерство возглавит Тея Цулукиани, которая до этого в течение восьми лет возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента по спискам правящей партии «Грузинская мечта». В последние два месяца Цулукиани активно проводит встречи с деятелями культуры. Против её назначения была запущена петиция.
Что касается министерства образования и науки, то его продолжит возглавлять Михаил Чхенкели.
Министерство образования было объединено с министерством культуры и спорта в 2018 году. Тогда правительство объясняло это необходимостью снизить затраты на госаппарат.
Вопрос об отделении министерства культуры стал обсуждаться еще в январе 2020 года. С такой просьбой к правительству не раз обращались представители сферы культуры и искусства. В открытом письме они отмечали, что объединение ведомств существенно снизило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.
Сына Зураба Жвания отправили в тюрьму на полтора года
Тбилисский городской суд признал Виссариона Жвания – сына покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвания, виновным в нанесении тяжкого вреда здоровья 22-летнему Левану Топадзе. Молодой человек приговорен к трём годам заключения, из которых полтора он проведет в тюрьме, а вторую половину срока – в условном заключении. Об этом сообщает телекомпания «Формула».
Виссарион (Буса) Жвания был задержан 2 августа 2020 года в Тбилиси и обвинен в попытке убийства Левана Топадзе – внука экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе.
Следствие установило, что между Жвания и Топадзе в доме у последнего произошел конфликт, во время которого Жвания нанес Топадзе несколько ранений ножом. Сам он также был ранен в потасовке. Спасти жизнь Топадзе удалось только благодаря оказанию своевременной медицинской помощи – несколько дней он пробыл в реанимации.
Обвинение в покушении на убийство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. После того, как обвинение было переквалифицировано, Виссариона Жвания судили за нанесение вреда здоровью, – сообщает «Новости-Грузия».
Бурджанадзе: лишь Путин может позитивно повлиять на российско-грузинские отношения
Грузия должна разговаривать с Россией, а наладить российско-грузинские отношения может лишь Владимир Путин. Об этом в интервью «Эху Москвы» заявила лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Политика спросили, не жалеет ли она, что пожимала руку президенту России?
«Нет, конечно, я не жалею. Я считаю, что как бы сложно и как бы тяжело ни было, разговаривать с Россией нужно. Безусловно, у нас очень серьезные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно (негативно тоже) на российско-грузинские отношения – это действительно Владимир Путин. Поэтому я считаю, что если люди в Грузии хотят реально изменить российско-грузинскую политику, то они, безусловно, должны разговаривать с тем человеком, который может реально повлиять на эту политику. Поэтому я считаю, что возможность разговаривать с президентом России – это только позитивно», – ответила Бурджанадзе.
В интервью она раскритиковала экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзину Иванишвили, отказавшегося от сотрудничества с Бурджанадзе.
«Самое смешное было то, что человек, который заработал 5 миллиардов в России, когда пришел в 2012 году, заявил, что он не будет сотрудничать с Бурджанадзе, потому что, видите ли, она прорусская, она пожимала руку Путину. Это, конечно, было, наверное, самым смешным», – отметила Бурджанадзе, которая занимала при Михаиле Саакашвили пост спикера парламента, а также дважды исполняла обязанности президента.
Она также добавила, что если Москва будет играть позитивную роль в урегулировании конфликтов, «тогда отношения между Грузией и Россией также будут совершенно другими».
Комментируя слова Бурджанадзе о том, что только Путин может улучшить российско-грузинские отношения, в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что это мнение – ошибочное.
«К сожалению, я считаю, что кругозор и масштаб должны быть крайне узкими, чтобы человек искренне сделал такой вывод. Если существует какой-то другой мотив, мне сложно его оценить. Это ошибочное мнение, и, на мой взгляд, оно не имеет права на существование», – заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
В Южной Осетии за сутки не выявили новых случаев коронавируса
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашененой республики Южная Осетия провел 48 исследований на коронавирус, впервые с осени прошлого года за сутки не выявлено новых случаев заболевания. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы ведомства Анна Гаглоева.
«На 16 марта на территории республики зарегистрировано всего 3146 случаев коронавирусной инфекции, за сутки ноль», – сказала Гаглоева.
По её словам, снято с учета медиков еще 10 человек, 471 остаётся под наблюдением. Количество выздоровевших за весь период – 2675 человек. С начала пандемии было проведено 19 269 исследований на COVID-19.
Как сообщалось ранее, югоосетинские власти ведут переговоры с Москвой о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Новая газета» просит власти расследовать химатаку на редакцию
"Новая газета" предложила правительству Москвы провести совместное расследование "химической атаки" на редакцию.
Вечером в понедельник в телеграм-канале "Новости Москвы", имеющем около 300 тысяч подписчиков, было опубликовано видео, как утверждается, с камеры наблюдения около здания в Потаповском переулке, где расположена редакция "Новой газеты". На видео человек в форме курьера "Яндекса" с сумкой для доставки еды держит велосипед, из заднего колеса которого распыляется газ.
"Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам", — говорится в заявлении журналистов "Новой газеты".
Представитель "Яндекс.Еды" Елена Новикова сказала "Медиазоне", что "по этому адресу курьеров, сотрудничающих с сервисом, мониторинг не зафиксировал".
Днем 15 марта журналисты пожаловались на стойкий химический запах, возникший на входе в редакцию в Потаповском переулке. Выехавшие на место экстренные службы не зафиксировали повышенного содержания вредных веществ в воздухе.
В редакции издания рассказали, что запах был похож на тот, который ощущался после нападения на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной летом 2017 года. Независимая экспертиза, проведённая по заказу газеты, тогда установила, что вещество, которым облили дом и машину Латыниной, высокотоксично и опасно для жизни и здоровья человека.
В понедельник "Новая газета" опубликовала новое расследование о массовых внесудебных расправах в Чечне - речь идёт о признаниях бывшего сотрудника полиции из Чечни.
COVID-19 в Грузии: 537 новых случаев, 128 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3658 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов.
За сутки в стране выявили 537 новых случаев коронавируса. Провели 29 652 теста: PCR-тестов – 7449, экспресс‐тестов на антиген – 22 203.
Выздоровели еще 128 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 275 685, выздоровевших – 268 693.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,81%, за последние 14 дней – 1,52%, за последнюю неделю – 1,45%.
Накануне в Грузии началась вакцинация против коронавируса. Первая партия вакцины AstraZeneca была доставлена в страну на выходных – 43 200 доз. Процесс иммунизации начался с медиков.
В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса
На территории России выявили штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту", — говорится в сообщении ведомства. "Бразильский" штамм коронавируса в стране не зафиксировали. Еще в 16 случаях выявлены другие мутации, отметили в Роспотребнадзоре.
Всего за последнее время российские специалисты исследовали более восьми тысяч образцов клинического материала, уточнили в Роспотребнадзоре. В первую очередь его брали у людей, вернувшихся из других стран, лиц с подозрением на повторное инфицирование, больных с устойчивостью к лечению и нетипичным течением заболевания.
Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация, как установили учёные, оказалась примерно на 50 процентов заразнее. Впоследствии стало известно, что южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее переболевших COVID-19, а уже разработанные вакцины оказались малоэффективными против него. По этой причине власти ЮАР отложили начало вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca.
В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Мутации коронавируса стали серьёзной проблемой с осени прошлого года, когда учёные сообщили о появлении в Великобритании нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. Несколько десятков стран по всему миру приостановили авиасообщение с Британией. В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об обнаружении в России "британского" штамма коронавируса у россиянина, вернувшегося из Великобритании.
В середине февраля Роспотребнадзор сообщил о регистрации первой в мире тест-системы для выявления мутаций коронавируса. Тест направлен на распознавание "британского" штамма коронавируса, однако на основе этой технологии можно создавать тесты для обнаружения любых других мутаций вируса, отмечали в ведомстве.
- По данным университета Джонса Хопкинса,число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 119 миллионов, за время пандемии умерли 2,6 миллиона человек, выздоровели почти 68 миллионов заболевших.
- В России коронавирусом заразились 4 миллиона 445 тысяч человек, умерли более 92 494 пациента, свыше4 миллионов выздоровели.
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