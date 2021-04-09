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Сухуми обвиняет Тбилиси в попытке политизации Гальской трагедии
Гибель четырех жителей Гальского района, по мнению МИД самопровозглашенной республики Абхазия, грузинская сторона использует лишь «для нагнетания истерии».
«Как официальные грузинские власти, так и их политические оппоненты озабочены не самим фактом гибели людей, сколько возможностью продемонстрировать свой наигранный патриотизм и в очередной раз обрушиться с абсолютно беспочвенными обвинениями в адрес России. Считаем абсолютно неуместными любые попытки Тбилиси политизировать произошедшее и пытаться заработать дешевые политические дивиденды на трагической гибели людей», – говорится в заявлении абхазского ведомства.
В Сухуми заявляют, что обстоятельства данного инцидента расследуются правоохранительными органами Абхазии, а также призывают жителей Гальского района пересекать де-факто границу «в установленных пунктах пропуска».
Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены 7 апреля возле сёл Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, жители Гальского района направлялись на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию.
Власти самопровозглашенной республики Абхазия не исключают, что люди пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин. Гражданские активисты и оппозиционеры уже призвали власти Грузии отменить карантин для жителей Абхазии.
Грузинские власти же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
Из Зугдиди в Гальский район Абхазии уже перевезли тела 62-летнего Тамаза Басландзе и 30-летней Тамуны Цатава. Тела еще двух погибших – супругов Маквалы Гамисония и Элгуджи Гвалия в село Царче Гальского района перевезут сегодня.
10 апреля 2021 года объявлено в Грузии днем траура в память о трагически погибших жителях Гальского района.
Другие новости дня
В Бразилии новый антирекорд смертей от COVID-19, больницы переполнены
В Бразилии зарегистрирован новый за последние дни антирекорд по числу смертей от коронавируса – 4249 летальных исходов за 8 апреля.
По этому показателю страна приближается к суточному рекордному числу, которое было отмечено в США 20 января – 4405 умерших.
Больницы в Бразилии сейчас переполнены, к тому же в них отмечена нехватка средств для лечения больных, включая кислород, анестезию, основные препараты для интубации. Опрос, проведённый на этой неделе Национальной ассоциацией частных клиник, показал, что даже в самых дорогих из них запасов недостаточно. Также есть проблемы с вакцинами против COVID-19.
Сенат Бразилии планирует на будущей неделе сформировать специальный комитет по расследованию принимаемых исполнительной властью мер для сдерживания болезни. Президент Жаир Болсонару с самого начала преуменьшал угрозу пандемии. Он не поддержал, к примеру, усилия властей штатов с целью ограничить передвижение.
"Мы всё еще живём в условиях пандемии, которую отчасти используют в политических целях – не для того, чтобы побороть вирус, а для того, чтобы сместить президента", - заявил Болсонару, выступая ранее на этой неделе.
За время пандемии жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии стали более 345 тысяч человек. По числу смертей страна занимает второе место в мировой официальной статистике после Соединённых Штатов, где население примерно на 50 процентов больше, пишет Reuters.
В настоящий момент в Бразилии, по данным Института общественного здоровья Fiocruz, зафиксировано 92 варианта нового коронавируса, включая тот, что считается намного более заразным, чем изначальный штамм, и чьё распространение в других государствах Латинской Америки и за её пределами вызывает обеспокоенность по всему миру, отмечает "Би-би-си".
С сайта Первого канала исчез сюжет с 14-летней предполагаемой женой Кадырова
На сайте российского Первого канала перестал быть доступен сюжет о конкурсе "Краса Чечни-2006", в котором участвовала 14-летняя Фатима Хазуева. Это произошло вскоре после публикации, в которой её назвали второй женой главы Чечни Рамзана Кадырова. Одновременно сайт опубликовавшего расследования издания подвергся хакерским атакам.
Расследование издания "Проект" вышло 7 апреля. В тексте утверждалось, что несмотря на официальный запрет в России полигамных браков, у Кадырова могут быть несколько жён, вторая из которых — Хазуева. У первой, официальной, супруги и Хазуевой издание нашло недвижимость общей стоимостью не менее 800 миллионов рублей. Это значительно превышает их официальные доходы — обе женщины трудоустроены чиновниками в администрации главы Чечни.
В 2006 году Хазуева, которой тогда было 14 лет, участвовала в единственном в истории современной Чечни конкурсе красоты. Фрагмент сюжета Первого канала о конкурсе "Проект" показал в своем расследовании. Сейчас вместо репортажа на сайте канала появляется сообщение о ошибке, обратило внимание издание. Возможно, это была единственная публично доступная видеозапись с ней.
Из четырёх материалов о конкурсе исчез только сюжет о ней, так что маловероятно, что репортаж удалили случайно, отмечает "Проект". Редакции не удалось связаться с представителями Первого канала.
После публикации материала о супругах Кадырова, увеличилось количество атак злоумышленников на сайт "Проекта", утром 9 апреля он на некоторое время перестал открываться, сообщает издание. Кроме того, на расследование поступали масссовые жалобы в ютьюбе и тиктоке, вероятно, с целью блокировки видео.
Израиль готов легально трудоустроить 1000 граждан Грузии
Граждане Грузии смогут трудоустроиться в Израиле на законных основаниях. Соответствующее соглашение оформлено между правительствами двух стран, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», на данном этапе Израиль предлагает соискателям из Грузии работу на позициях вспомогательного персонала в учреждениях длительного ухода. Регистрация желающих начнется на специальном портале Минздрава Грузии 12 апреля и будет продолжаться в течение всего года. Граждане, заявки которых будут удовлетворены, смогут легально жить и работать в Израиле в течение 1 года. Тель-Авив готов принять тысячу рабочих из Грузии.
Сегодня посол Израиля в Грузии Ран Гидор обсудил с замминистра здравоохранения Тамар Баркалая реализацию двухстороннего соглашения. После встречи Гидор подчеркнул, что система длительного ухода – это «относительно новая сфера деятельности в Израиле». По его словам, Грузия стала второй страной, которую Тель-Авив выбрал для привлечения специалистов длительного ухода.
«Мы с особой осторожностью подходим к данному вопросу, при выборе стран и обращении к каким-либо правительствам», – сказал Гидор.
Система долговременного ухода – это комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания. Система включает поддержку семейного ухода, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа. Система обеспечивает достойное качество жизни с возможным уровнем самореализации, независимости, автономии и активной деятельности пожилых людей и инвалидов.
- Ранее квота для граждан Грузии, желающих получить временную легальную работу на рынке труда Германии, была увеличена в 10 раз. Для работы за границей зарегистрировались до 100 тысяч граждан Грузии.
COVID-19 в Грузии: 777 новых случаев, девять пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3858 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 777 новый случай коронавируса (днём ранее – 761). Накануне провели 36 578 тестов: PCR-тестов – 12 140, экспресс‐тестов на антиген – 24 438.
Выздоровели еще 342 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 287 183, выздоровевших – 276 426.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,12%, за последние 14 дней – 2,09%, за неделю – 2,47%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты предупреждают: стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и нескольких членов парламента от правящей партии «Грузинская мечта».
Немецкий лоукостер Eurowings выходит на рынок Грузии
Авиакомпания Eurowings выходит на рынок Грузии. Немецкий лоукостер планирует выполнять рейсы из Дюссельдорфа в Тбилиси дважды в неделю – с 21 июля.
Как сообщает портал Avianews.ge, билеты на сайте авиакомпании уже продаются. Их стоимость – от 69.99 евро (в одну сторону).
Eurowings базируется в Дюссельдорфе. Она является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.
Ранее Агентство гражданской авиации Грузии утвердило график полетов летней навигации 2021 года. По предварительным данным, в летний сезон запланированы регулярные пассажирские рейсы из международного аэропорта Тбилиси по 24 направлениям, из Батуми – по шести, из Кутаиси – по четырем.
- Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста уже могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
- С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Многие авиакомпании уже возобновили рейсы в Грузию. Сухопутные и морские границы по-прежнему остаются закрытыми для всех туристов.
В Египте под песками найден 3000-летний «золотой город»
В Египте, неподалёку от Луксора, археологи обнаружили так называемый затерянный золотой город, скрытый под песками три тысячи лет назад. Об этом сообщил руководитель экспедиции историк Захи Хавасс.
По словам учёных, найденный город – один из самых больших когда-либо найденных в Египте. Он был основан фараоном Аменхотепом III, который правил страной с 1391 по 1353 год до нашей эры и активно использовался его сыном Аменхотепом IV. В те времена это было самое крупное поселение на западном берегу реки Луксора.
На улицах города сохранились дома, высота стен которых около трёх метров. Археологи датировали поселение благодаря надписям на сосудах для вина, а также печатям Аменхотепа III на глиняных кирпичах. Среди находок – посуда для хранения еды и инструменты. На севере города найдено кладбище и гробницы в скале.
Раскопки начались в сентябре 2020 года. Экспедиция планировала найти погребальный храм Тутанхамона в районе между храмом Рамзеса III в Мединет Хабу и храмом Аменхотепа III в Мемноне. Через несколько недель после начала раскопок археологии нашли постройки из сырцовых кирпичей. Позднее было найдено само поселение.
США могут отправить в Чёрное море корабли в знак поддержки Украины
США рассматривают возможность отправки в Чёрное море военных кораблей в знак поддержки Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Соединённых Штатов.
Представитель Пентагона в разговоре с телеканалом уточнил, что американский военно-морской флот присутствует в Чёрном море. Размещение дополнительных кораблей, по его словам, будет для России особым сигналом, который покажет, что США внимательно следят за происходящим на востоке Украины.
CNN пишет, что в соответствии с конвенцией от 1936 года, Вашингтон должен за две недели оповестить Турцию о проходе своих кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тысяч тонн. Информацией о том, направлено ли уведомление Анкаре, телеканал не располагает.
Представитель Минобороны также сообщил, что США продолжат разведывательные полёты в международном пространстве и будут следить за активностью российского флота в Чёрном море и войск в аннексированном Крыму. По словам военного, Вашингтон пока не рассматривает размещение российских войск вблизи границы с Украиной как готовность к наступлению.
О том, что США обеспокоены действиями России у границ с Украиной также заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
- В последние недели аналитики, а также официальные представители зарубежных государств и организаций обращают внимание на усиление группировки российских войск у границ с Украиной, а также на их повышенную активность и перемещение военных и техники из постоянных мест дислокации в полевые лагеря. Один из таких лагерей, как утверждают расследователи группы Conflict Intelligence Team, расположен примерно в 250 км от украинской границы.
- В Киеве опасаются, что речь может идти о подготовке российского вторжения на Украину под предлогом поддержки сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР". Российские власти утверждают, что войска перемещаются в рамках учений, и называют их перемещение внутренним делом России. При этом высокопоставленные российские представители утверждают, что Украина может готовить наступление в Донбассе и отмечают, что Россия в случае такого наступления может жёстко отреагировать.
Гальская трагедия: 10 апреля в Грузии объявили днём траура
10 апреля 2021 года объявлено в Грузии днем траура в память о трагически погибших 7 апреля четырёх жителях Гальского района. Распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Как сообщили в правительстве, в стране, на всех административных зданиях будут приспущены государственные флаги – с 00:00 10 апреля до 00:00 11 апреля 2021 года.
Накануне премьер Грузии выразил соболезнования родным и близким погибших. Гарибашвили говорит, что «будет строго поставлен вопрос об ответственности оккупационного режима за все инциденты и факты незаконных задержаний граждан».
Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены 7 апреля возле сёл Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, жители Гальского района направлялись на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию.
Власти самопровозглашенной республики Абхазия не исключают, что люди пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин. Гражданские активисты и оппозиционеры уже призвали власти Грузии отменить карантин для жителей Абхазии.
Грузинские власти же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
Из Зугдиди в Гальский район Абхазии уже перевезли тела 62-летнего Тамаза Басландзе и 30-летней Тамуны Цатава. Тела еще двух погибших – супругов Маквалы Гамисония и Элгуджи Гвалия в село Царче Гальского района перевезут сегодня.
В Грузии вспоминают жертв силового разгона митинга 9 апреля 1989 года
Сегодня, 9 апреля, Грузия отмечает День национального единства и вспоминает людей, ставших жертвами жестокого разгона мирного митинга в центре Тбилиси в 1989 году советскими войсками. В то же время сегодня – день восстановления независимости Грузии.
32 года назад подразделения внутренних войск СССР в ночь на 9 апреля силовым методом разогнали демонстрантов, выступавших за независимость возле тогдашнего Дома правительства. Погиб 21 участник акции, большинство из них - женщины.
Люди по традиции начали приходить к мемориалу возле здания парламента на проспекте Руставели еще ночью. В течение дня здесь будут собираться сотни людей, политики и родственники погибших. 9 апреля в Грузии – официальный выходной день.
Через два года после трагических событий в Тбилиси, 9 апреля 1991 года, основываясь на результатах референдума 31 марта о восстановлении независимости страны и выходе из Советского Союза, законодательный орган Грузии принял декларацию о независимости.
Израиль не будет сотрудничать с судом в Гааге по Палестинской автономии
Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом в Гааге и не признает его решений в рамках расследования предполагаемых военных преступлений израильтян в Палестинской автономии с июня 2014 года. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Израиль направил в суд письмо, в котором отверг все обвинения. В документе также отмечается, что у суда нет полномочий для проведения расследования.
В мае 2018 года Палестинская автономия подала заявление в прокуратуру Международного уголовного суда с просьбой расследовать преступления, которые, как утверждается, были совершены Израилем с 13 июня 2014 года. В декабре 2019 года прокуроры завершили предварительное расследование и решили, что ситуация в автономии подходит под критерии Римского статута. Это позволяет открыть в отношении Израиля полноценное расследование. Оно началось в марте.
- 12 июня 2014 года на Западном берегу Иордана были похищены трое еврейских подростков. Израильские власти обвинили в похищении радикальную палестинскую группировку ХАМАС. Трупы подростков нашли в конце июня. За время поисков израильские военные убили несколько палестинцев.
- В начале июля начались обстрелы Израиля из сектора Газа – в основном по приграничным населенным пунктам. 7 июля израильское правительство приняло решение начать против палестинцев операцию под кодовым названием «Нерушимая скала». Она длилась 50 дней. За это время погибло около 70 израильтян – в основном военных. В секторе Газа, по данным палестинских медиков, погибли более двух тысяч палестинцев, ранения получили более 10 тысяч человек.
Роскомнадзор подал иск к Первому каналу из-за сюжета Настоящего Времени
Роскомнадзор подал в Арбитражный суд Москвы иск к Первому каналу из-за показанного в эфире фрагмента сюжета телеканала «Настоящее Время» без указания его статуса «СМИ – иностранного агента». Об этом сообщает РБК и само Настоящее Время.
Ведомство намерено привлечь один из крупнейших российских телеканалов к административной ответственности. Протокол составили из-за показа 11 марта в эфире Первого канала в программе «Время покажет» сюжета иностранного СМИ, признанного «иностранным агентом», указали РБК в пресс-службе Роскомнадзора.
В этом выпуске, как сообщается, ведущие обсуждали с гостями новую политику США после вступления на пост президента Джо Байдена, представление российского посольства в адрес МИД Великобритании из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство в стране, а также возобновление боев в Донбассе. Какой именно сюжет Настоящего Времени показал Первый канал – неясно.
Первое заседание суда по этому административному делу назначено на 6 мая.
В конце 2017 года российские власти внесли в список так называемых СМИ-«иноагентов» Радио Свобода, его региональные проекты, телеканал «Настоящее Время» и несколько подразделений Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Впоследствии власти начали ужесточать требования к «СМИ – иностранным агентам», в частности, была введена обязанность особым образом маркировать производимый ими контент. Роскомнадзор подверг РСЕ/РС штрафным санкциям на сумму примерно в 1 миллион долларов, насчитав в работе медиакорпорации 390 нарушений закона об «иностранных агентах». РСЕ/РС оспаривает все решения Роскомнадзора в судебном порядке, считая их нарушением Конституции России, закона о СМИ и правил конкуренции на медиарынке. Тверской районный суд Москвы к настоящему времени рассмотрел и отклонил все 72 поданных РСЕ/РС апелляции.
Президент медиакорпорации Джейми Флай заявил, что, несмотря на судебные преследования и давление Кремля, РСЕ/РС продолжит работу в России: «Мы стали объектом давления российских властей из-за того, что продолжаем предоставлять своим читателям, зрителям и слушателям объективную информацию в то время, когда Кремль пытается ограничить к ней доступ. Мы не оставим нашу аудиторию – вне зависимости от того, какие еще незаконные штрафы наложит на нас российские власть. Мы будем бороться с атаками на нашу журналистскую независимость всеми доступными методами».
В Кремле разрешили Лаврову использовать в речи «любой лексикон»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - отвечая на вопрос, согласен ли Кремль с заявлением министра иностранных дел страны, назвавшего накануне американскую политику «тупой» - сказал, что Сергею Лаврову можно использовать «фактически любой лексикон».
По мнению Пескова, слова Лаврова - адекватный ответ на «непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбие» политики США в отношении России. «Министр, как всегда, меток в своих формулировках», - резюмировал пресс-секретарь президента.
СМИ отмечают, что глава МИД России и ранее не ограничивал себя в лексиконе. В частности, комментируя предвыборную компанию в США, он заявлял, что вокруг нее много «пуссей», публично цитировал неназванного чиновника, считающего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «долбанным психом», интересовался у грузинских журналисток не «больные» ли они, а самым известным высказыванием Лаврова стала его реплика на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии в августе 2015 года, когда глава МИД РФ выругался матом и произнес слово «дебилы». В адрес кого прозвучала эта реплика - до сих пор неизвестно.
Ковид в Абхазии: 45 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 206 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 45 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, 31 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 7 апреля скончалась пациентка 80 лет. У женщины была подтверждена новая коронавирусная инфекция, а также выявлены осложнения основного заболевания - двусторонней полисегментарной пневмонии.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 5.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13645 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13101 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Саломе Зурабишвили 9 апреля выступит в парламенте Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит в законодательном органе с ежегодным докладом 9 апреля, сообщает администрация главы грузинского государства. Для Зурабишвили это будет третьим по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства.
«В соответствии с Конституцией Грузии, президент раз в году представляет отчет по наиболее важным вопросам состояния страны», - отмечено в сообщении.
Согласно регламенту парламента Грузии, президент страны должен предстать с ежегодным отчетом в первый день весенней сессии парламента - в начале февраля. Однако обычно это происходит позже.
После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинства, по 15 минут лидерам меньшинства и большинства. После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью, информирует агентство «Новости-Грузия».
- Саломе Зурабишвили баллотировалась на пост президента Грузии как независимый кандидат. Во время предвыборной кампании ее активно поддерживала правящая партия «Грузинская мечта», которая не выдвигала своего кандидата. Победив на выборах во втором туре, Зурабишвили стала первой женщиной-президентом на Кавказе.
Реваз Давитадзе выиграл золотую и две серебряные медали на ЧЕ по тяжелой атлетике
Реваз Давитадзе завоевал три медали в весовой категории до 89 кг на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве. Он выиграл серебро в рывке, золото в толчке и серебро в двоеборье, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Он поднял во второй попытке в рывке 203 кг и стал чемпионом Европы. В третьей попытке он попробовал поднять 205 кг, но вес ему не покорился, что стоило ему золотой медали в двоеборье.
В рывке Резо поднял 171 кг, что гарантировало ему серебряную медаль.
Чемпионат Европы в двоеборье выиграл представитель Армении Карен Авагян - 375 очков. Реваз Давитадзе отстал от армянского спортсмена всего на одно очко (374).
Ангела Меркель призвала Путина отвести войска от границы с Украиной
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в четверг призвала уменьшить российское военное присутствие в районах, прилегающих к границе с Украиной, с целью деэскалации ситуации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцлера.
Также в нем отмечается, что Меркель и Путин обсудили ситуацию в Боснии, Ливии и Сирии. Был затронут и вопрос о российском оппозиционере Алексее Навальном, который сейчас держит голодовку в колонии во Владимирской области.
В сообщении пресс-службы Кремля о разговоре Путина и Меркель говорится, что лидеры России и Германии «выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины». Путин, как говорится в сообщении, «обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». О российских войсках в сообщении Кремля ничего не сказано. В нем, однако, упомянут Навальный – ранее, как правило, Кремль стремился избегать прямого упоминания оппозиционера. «В связи с проявленным Федеральным канцлером интересом затронута ситуация с А.Навальным», – сказано в сообщении.
В последние недели аналитики, а также официальные представители зарубежных государств и организаций обращают внимание на усиление группировки российских войск у границ с Украиной, а также на их повышенную активность и перемещение военных и техники из постоянных мест дислокации в полевые лагеря. Один из таких лагерей, как утверждают расследователи группы Conflict Intelligence Team, расположен примерно в 250 км от украинской границы.
В Киеве опасаются, что речь может идти о подготовке российского вторжения на Украину под предлогом поддержки сепаратистов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Российские власти утверждают, что войска перемещаются в рамках учений, и называют их перемещение внутренним делом России. При этом высокопоставленные российские представители утверждают, что Украина может готовить наступление в Донбассе, и недвусмысленно дают понять, что Россия в случае такого наступления может жестко отреагировать. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в четверг заявил, что если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет «началом конца Украины».
Страны Запада, в том числе США, заявляют, что именно действия России ведут к эскалации ситуации в регионе. 8 апреля США и другие страны НАТО «подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», – сообщает «Немецкая волна».
В селах Западной Грузии проводят массовое тестирование из-за ухудшения эпидситуации
В двух селах Абашского района на западе Грузии – Марани и Тквири - проходит массовый термоскрининг и тестирование из-за увеличения случаев коронавируса, сообщает Общественный вещатель. В селе Марани проживают приблизительно 1153 человек, а в селе Тквири – 524. Около 200 человек уже прошли тестирование, у 30 из них подтвердился коронавирус.
Вместе с группами эпидемиологов на месте работает полиция. В краевой администрации Самегрело-Земо Сванети заявляют, что закрывать села на карантин пока не планируется.
В начале апреля 18 семей уже были помещены в строгую изоляцию в селе Орсантия Зугдидского района. В Орсантия также проходит массовое тестирование и термоскрининг. Стремительное распространение инфекции в Орсантиа началось с инфицирования четырех человек, которые работали в Поти на предприятии «Аджара текстиль». На прошлой неделе в потийском филиале «Аджара текстиль» было зафиксировано около 50 случаев инфицирования, из-за чего предприятие пришлось временно закрыть.
Специалисты подтверждают, что эпидситуация ухудшилась по всему региону Самегрело-Земо Сванети.
По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, новые цепочки заражения в регионах связаны с проведением массовых свадеб и поминок.
В Грузии за минувшие сутки выявили 761 новый случай корнавируса из них 77 в Самегрело-Земо Сванети. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 286 тысяч случаев инфицирования, более 276 тысяч выздоровели, 3 849 скончались.
Парламент Грузии направил закон «Об общих судах» в Венецианскую комиссию
Парламент Грузии направил закон «Об общих судах» в Венецианскую комиссию. Об этом Общественному вещателю Грузии заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе.
Речь идет о законе, который был одобрен парламентом в третьем чтении на прошлой неделе и касается порядка избрания судей Верховного суда.
«Два года назад мы разработали эти регуляции в соответствии с лучшими стандартами стран-членов ЕС. И вот парламент принял поправки, в которых отражены три дополнительных рекомендации Венецианской комиссии. Несмотря на то, что соответствие новых регуляций рекомендациям Венецианской комиссии легко определить, мы учли призыв наших партнеров и уже отправили закон в Венецианскую комиссию для окончательной доработки», - заявил Арчил Талаквадзе.
Накануне Служба внешних связей ЕС выступила с заявлением, в котором говорится, что парламент Грузии в спешном порядке подготовил и принял законодательные изменения, касающиеся отбора судей Верховного суда. В ЕС также связали выполнение Грузией рекомендаций Венецианской комиссии с выделением стране очередного транша финансовой помощи.
«ЕС приветствует инициативу по внесению поправок в правовую базу процесса отбора судей, но вызывает разочарование то, что парламент Грузии поспешно разработал и принял эти поправки без всеобъемлющего процесса консультаций», - говорится в заявлении пресс-спикера Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
В Гальский район перевезли тело еще одного погибшего в реке Ингури
Из Зугдиди в село Чубурхинджи Гальского района Абхазии перевезли тело 62-летнего Тамаза Басландзе, трагически погибшего в реке Ингури при попытке перейти на территорию, контролируемую властями Грузии.
Ранее через Ингурский мост в село Царче Гальского района перевезли тело 30-летней Тамуны Цатава.
Тела еще двух погибших – супругов Маквалы Гамисония и Элгуджи Гвалия в село Царче перевезут завтра. Сейчас их тела находятся в доме у зугдидских родственников.
Сегодня же премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава правительства говорит, что «будет строго поставлен вопрос об ответственности оккупационного режима за все инциденты и факты незаконных задержаний граждан».
Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены накануне возле сёл Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, жители Гальского района направлялись на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию.
Власти самопровозглашенной республики Абхазия не исключают, что люди пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин. Гражданские активисты и оппозиционеры уже призвали власти Грузии отменить карантин для жителей Абхазии.
Грузинские власти же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
В Грузии вакциной AstraZeneca будут прививать только людей старше 55 лет
Вакциной AstraZeneca в Грузии будут прививать только людей старше 55 лет. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
«Экспертный совет обсудил и рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca в возрастной группе старше 55 лет, будь то группа высокого риска или любая другая группа», – заявила Габуния.
По ее словам, поставки AstraZeneca будут продолжаться, потому что круг людей старше 55 лет достаточно широк, – пишет Первый канал Грузии.
«Доза, которая есть у нас, довольно небольшая. У AstraZeneca достаточно высокие результаты среди пожилых людей, ее поставки будут продолжаться в обычном режиме», – добавила Габуния.
Ранее британские власти рекомендовали не вакцинировать препаратом AstraZeneca лиц моложе 30 лет из-за повышенного риска тромбоза. Заявление британского регулятора последовало после того, как Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) в среду сообщило о необходимости включить тромбоз в число редких побочных эффектов AstraZeneca.
Афган Мухтарлы говорит, что может опознать своих похитителей по фотографии
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, которого похитили из Тбилиси в мае 2017 года, говорит, что он не надеется на прокуратуру Грузии, поскольку, по словам журналиста, к его похищению причастна и грузинская сторона.
Мухтарлы впервые после своего похищения вернулся в Грузию накануне. Сегодня он дал пресс-конференцию, после чего направился в прокуратуру для дачи показаний. Позже стало известно, что полноценный допрос не состоялся по технической причине – возникла проблема с переводчиком.
«В моем похищении принимали участие азербайджанская сторона и Министерство внутренних дел, Служба государственной безопасности, пограничная полиция с грузинской стороны. Я должен предоставить прокуратуре информацию о том, как меня доставили в Азербайджан, я видел половину пути. Я должен показать место, откуда произошло мое похищение. Я не возлагаю больших надежд на грузинскую прокуратуру. Грузинская сторона совершила это вместе с азербайджанской стороной, также был проинформирован тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили, вероятно, знал и Иванишвили. Если мне покажут фотографии, я узнаю нападавших», – сказал Мухтарлы журналистам.
Как пишет «Грузия-онлайн», азербайджанский журналист также заявил, что пробудет в Грузии 10-15 дней.
- Мухтарлы бежал из Азербайджана в Грузию в 2015 году, опасаясь за свою безопасность из-за коррупционных расследований, касающихся семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
- 29 мая 2017 года Мухтарлы вышел ненадолго из своего дома в Тбилиси и пропал. Спустя несколько дней журналиста обнаружили в Азербайджане: его похитили в центре Тбилиси несколько человек, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок.
- В Азербайджане его обвинили в незаконном пересечении государственной границы, контрабанде и сопротивлении в отношении представителя власти и приговорили к шести годам лишения свободы.
- В марте 2020 года Афгана Мухтарлы выпустили на свободу. Он отправился в Германию.
- Власти Грузии отрицали причастность к похищению Мухтарлы и сотрудничеству с азербайджанскими спецслужбами. Тем не менее после случившегося с должностей сняли глав контрразведки и погранслужбы Грузии.
- В октябре прошлого года Мухтарлы не пустили на рейс Берлин-Тбилиси. В марте текущего года он сообщил, что пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа во въезде на территорию Грузию.
Югоосетинский Верховный суд отказал Георгию Кабисову в условно-досрочном освобождении
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания экс-руководителя Комитета информации, связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова.
Ранее экс-чиновник был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. В феврале текущего года Цхинвальский городской суд также отказал Кабисову в УДО.
Кассационную жалобу на решение горсуда рассматривала коллегия судей во главе с судьей Верховного суда Виолеттой Хачировой, – пишет агентство «Рес».
В ходе судебного процесса представитель прокуратуры Елена Елбакидзе озвучила позицию ведомства, заявив, что оснований для УДО Кабисова на сегодняшний день нет.
Выслушав все стороны, суд принял решение оставить в силе приговор суда первой инстанции.
Отметим, что в июле 2019 года Кабисова признали виновным в легализации доходов, приобретенных преступным путем, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении оружия, приговорив к восьми годам лишения свободы. Кабисов – первый и пока единственный югоосетинский чиновник, отбывающий срок из-за обвинений в преступлениях коррупционной направленности. Многие наблюдатели считают, что реальной причиной уголовного преследования бывшего чиновника является его личный конфликт с югоосетинским президентом.
Новый всплеск коронавируса: в Ахалгори ждут специалистов из Цхинвали
В Ахалгорском районе 19 больных коронавирусом, двое из них проходят лечение в центральной районной больнице. Об этом агентству «Рес» сообщил и.о. главврача медицинского учреждения Джемал Бедоев.
«Ситуация с COVID-19 в районе непростая, мы столкнулись с новым всплеском коронавируса. К счастью, препараты для борьбы с этим недугом у нас имеются, пока справляемся. Двое пациентов лечатся в больнице и идут на поправку, остальные 17 – на дому. Буквально вчера выздоровел один человек», – рассказал Бедоев.
И.о. главврача ахалгорской больницы считает, что переносчиками вируса стали нарушители де-факто границы.
«Думаю, инфекцию на территорию района занесли жители высокогорных сел. Завтра мы намерены отправить транспорт в отдаленные села и протестировать на дому местных жителей», – подчеркнул Джемал Бедоев.
Медик предполагает, что в течение дня в районе будут выявлены новые случаи заболевания коронавирусом – после получения результатов проведенных тестов. И.о. главврача также сообщил, что 10 апреля на помощь ахалгорским медикам приедут специалисты из РММЦ Южной Осетии.
Отметим, что накануне о росте числа случаев заражения коронавирусом в социальной сети сообщила гражданская активистка Тамара Меаракишвили. «Все молчат, но ситуация тревожная», – написала она.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия подтверждено 3252 случая коронавируса, 2883 человека выздоровели. В статистике власти не указывают число погибших от COVID-19 граждан.
CIT: российские военные разбили лагерь в 250 км от границы с Украиной
Группа Conflict Intelligence Team проанализировала публикации из социальных сетей и пришла к выводу, что российские военные, о переброске которых стало известно на прошлой неделе, сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области примерно в 250 км от границы с Украиной. В 2014-2015 годах лагеря российских военных располагались намного ближе к границе, отмечают в CIT.
В CIT установили, что большая часть военной техники, попавшей на фото и видео, относится к Центральному военному округу — до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров. Военные разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа и едут в южном направлении. Некоторые колонны военной техники едут через поселок городского типа Отрадное, не доезжая до Воронежа, сообщает CIT со ссылкой на соцсети.
В CIT предполагают, что лагерь расположен на северной части войскового полигона "Погоново" к югу от садового товарищества "Березка" — это около 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями Украины. Местные жители писали, что военные расположились "в поле рядом с жилыми домами". Также есть свидетельства о дислокации российских военных в районе города Острогожск Воронежской области (около 150 км от границы с Украиной).
CIT отмечает, что такое расположение войск невозможно объяснить приготовлениями к украинскому наступлению, которое предсказывали в самопровозглашенных ДНР и ЛНР — лагерь военных расположен у границ подконтрольных Украине областей.
"Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер", — заключают расследователи.
Ранее CIT сообщила о максимальной с 2015 года концентрации российских войск у границы с Украиной. Активность военных этой весной действительно можно назвать беспрецедентной, и в ближайшее время Россия сможет сосредоточить у границ Украины достаточно сил, чтобы начать полномасштабную наступательную операцию, говорил руководитель CIT Руслан Левиев.
- О "дестабилизирующей" активности российских военных рядом с украинской границей в понедельник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
- 5 апреля глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель написал, что с беспокойством следит за данными о "российской военной активности" вблизи территории Украины. 2 апреля свою поддержку Зеленскому в складывающихся обстоятельствах высказал президент США Джо Байден.
- Владимир Зеленский, в свою очередь, 6 апреля призвал НАТО ускорить реализацию плана по вступлению его страны в Союз, на что Кремль заявил, что членство Украины в НАТО "лишь ухудшит ситуацию".
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