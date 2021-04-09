Сухуми обвиняет Тбилиси в попытке политизации Гальской трагедии

Гибель четырех жителей Гальского района, по мнению МИД самопровозглашенной республики Абхазия, грузинская сторона использует лишь «для нагнетания истерии».

«Как официальные грузинские власти, так и их политические оппоненты озабочены не самим фактом гибели людей, сколько возможностью продемонстрировать свой наигранный патриотизм и в очередной раз обрушиться с абсолютно беспочвенными обвинениями в адрес России. Считаем абсолютно неуместными любые попытки Тбилиси политизировать произошедшее и пытаться заработать дешевые политические дивиденды на трагической гибели людей», – говорится в заявлении абхазского ведомства.

В Сухуми заявляют, что обстоятельства данного инцидента расследуются правоохранительными органами Абхазии, а также призывают жителей Гальского района пересекать де-факто границу «в установленных пунктах пропуска».

Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены 7 апреля возле сёл Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, жители Гальского района направлялись на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию.

Власти самопровозглашенной республики Абхазия не исключают, что люди пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин. Гражданские активисты и оппозиционеры уже призвали власти Грузии отменить карантин для жителей Абхазии.

Грузинские власти же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».

Из Зугдиди в Гальский район Абхазии уже перевезли тела 62-летнего Тамаза Басландзе и 30-летней Тамуны Цатава. Тела еще двух погибших – супругов Маквалы Гамисония и Элгуджи Гвалия в село Царче Гальского района перевезут сегодня.

10 апреля 2021 года объявлено в Грузии днем траура в память о трагически погибших жителях Гальского района.