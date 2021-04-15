Обзор абхазской прессы

Парламент Абхазии 31 марта принял в первом чтении пакет поправок в закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами». Законопроект предусматривает вступление его положений в силу 1 мая 2021 года, однако для этого парламент должен рассмотреть его во втором и окончательном чтении. В интервью «Нужной газете» Астамур Какалия, лидер инициативной группы, которая лоббирует принятие закона о декларировании, выразил опасение, что этого не произойдет.

Парламентарии явно не спешат с рассмотрением закона. Издание уточняет, что заседание парламентской комиссии по правовой политике, на котором 14 апреля планировалось обсудить закон, было перенесено на 16 апреля.

Тем временем, активисты пребывают в отчаянии. Так, Астамур Какалия на своей странице в Facebook на днях посетовал, что их инициатива не поддерживается гражданами, а многие и вовсе желают им полного провала. «Надо оставить кажется все как есть. Мы назначаем митинги и люди не приходят. Мы взываем к их разуму, а они молятся на портреты своих чиновников», – написал Какалия. Он пообещал, что, возможно, прекратит свою активистскую деятельность в этом направлении:

«Если в скором времени, вы все, дорогие читатели не потребуйте начала отчетности чиновников перед законом за активы, я лично уйду раньше времени на покой и позабочусь о своей семье, как и вы, которые только о своих интересах и печетесь, массово».

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О проблемах, с которыми сталкиваются репатрианты в Абхазии в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал депутат второго созыва парламента Октай Чкотуа. Он является одним из первых абхазов, приехавших из Турции на свою историческую Родину в 1991 году.

По его словам, многие хотят вернуться в Абхазию, но удерживает от приезда, особенно тех, кто хочет заниматься бизнесом, слабая работа законов в Абхазии:

«Они не уверены в том, что государство их защитит при необходимости. Не разборки же им устраивать?! Когда ты не можешь защитить тех, кто привез в страну капитал, и тех, кто приехал с ними работать, они уезжают… Тихо уезжают, присмотревшись, наглядевшись. После войны было много приехавших, но и вернувшихся тогда обратно было особенно много. Давний факт, но убийство Джазми Куджба стало большим ударом для репатриантов и в целом диаспоры. А грабежи магазинов репатриантов, хотя грабят и других. Кого посадили, кого осудили, какой бывает реакция на это в Абхазии? Никого и никакой. И это там воспринимается очень негативно», – сказал Октай Чкотуа.

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Соцсети породили парадокс – они способствуют свободе выражения мнений, но не во всех случаях это приводит к демократизации обществ, считает юрист Саид Гезердава. Сайт Центра гуманитарных программ chp-apsny.org публикует его статью.

«Несмотря на критику со стороны политических сил, социальные сети остаются в наших условиях востребованным инструментом нечестной политической игры. Политически ангажированные анонимные публикации («вбросы») заменяют открытую и честную политическую дискуссию, влияя на убеждения людей сильнее, чем информация из достоверных источников (из-за поляризации общества срабатывает эффект «враждебных СМИ». Итак, благодаря недобросовестным участникам коммуникации, все большее место в публичной дискуссии в соцсетях занимают сфабрикованные новости и манипулятивные месседжи, поляризующие общество», – написал Саид Гезердава.

Он отмечает, что подобного рода публикации находят наибольший отклик у пользователей: «Эмоциональный отклик может доминировать при оценке любых политических действий и процессов – это находка для профессиональных манипуляторов, считывающих социальные настроения для реализации сценариев пропагандистских кампаний. Именно такая ситуация сложилась в абхазском сегменте Facebook, внимание аудитории которой захватили популистские группы интересов (в этом можно убедиться, пройдясь по названиям этих групп, в основном эксплуатирующим тему патриотизма). Некоторые из них существуют не один год, и под их влиянием сформировались специфические информационные привычки и предпочтения пользователей».

В итоге, по его словам, повестку публичной дискуссии в соцсетях активно определяют именно такие группы анонимов и популистов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия