Экс-лидер «Национального движения» Григол Вашадзе подписал соглашение Шарля Мишеля

Чехия исключила российский концерн «Росатом» из числа участников конкурса на строительство энергоблока АЭС «Дукованы». Решение об этом приняло в понедельник правительство Чехии – спустя два дня после того, как власти этой страны обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов на востоке Чехии осенью 2014 года.

О том, что «Росатом» будет исключен из тендера, представители чешских властей говорили уже в воскресенье. Участниками конкурса остаются компании из США, Франции и Южной Кореи.

Вопрос о том, допускать ли российский концерн к конкурсу, долгое время был предметом споров на чешской политической сцене. После последних событий, однако, с необходимостью исключить «Росатом» согласились как представители правящей коалиции, так и большая часть парламентской оппозиции.

АЭС «Дукованы» – в 2013 году произвела 20% потребляемой Чехией электрической энергии. Это первая атомная электростанция, построенная в Чехии.

Строительство АЭС началось в 1974 году. В период с 1985 по 1987 год были введены в эксплуатацию четыре энергоблока станции.

Атомная электростанция «Дукованы» принадлежит и управляется компанией ČEZ Group, которая и проводит тендер на строительство пятого энергоблока.

В понедельник, 19 апреля, на заседании правительства также обсуждалось расследование взрывов, произошедших в конце 2014 года на складах в селении Врбетице. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и генеральный прокурор Павел Земан подтвердили версию, которую высказывали СМИ, в том числе Радио Свобода: целью взрыва были боеприпасы, закупленные болгарским предпринимателем Емельяном Гебревым для дальнейшей продажи за рубеж, в частности на Украину.



По словам Бабиша, чешские власти не считают взрыв актом государственного терроризма, поскольку он не был направлен против Чешской Республики.

Генпрокурор также подтвердил, что объявленных в розыск предполагаемых сотрудников российской военной разведки (ГРУ), известных как Руслан Боширов и Александр Петров, подозревают именно в причастности к взрыву в Врбетице. Этих же людей британские власти обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. По данным независимых расследований, настоящие их имена – Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Чешское правительство не стало рассекречивать материалы следствия, хотя раньше не исключало такой возможности. Следствие еще не завершено.

Чехия в субботу объявила о высылке 18 сотрудников посольства России в Праге. Самолет с ними в понедельник вылетел в Москву.

Российские власти действия чешской стороны назвали беспрецедентным решением, которое было принято под голословными и надуманными предлогами. Они выслали из страны 20 сотрудников чешского посольства – в результате в России остаются только пять чешских дипломатов.

В Праге российский шаг назвали неадекватной реакцией и заявили, что возможны новые меры по отношению к России.