Вакцинация в Грузии: активность медперсонала остается низкой

В процессе вакцинации от COVID-19 активность медицинских работников остается крайне низкой – за два месяца привиты были всего 5 тысяч сотрудников медицинских учреждений. Об этом на пресс-конференции заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Вакцинация, начавшая в стране 15 марта, на первом этапе была предназначена только для медработников. Именно из-за низкой активности сотрудников больниц число групп, подлежащих вакцинации, впоследствии было расширено.

Всего в базе Минздрава было зарегистрировано 71 415 работников медицинских учреждений, которые могут сделать прививку от коронавируса – врачи, медсестры, лаборанты, стоматологи, специалисты общественного здравоохранения, эпидемиологи и даже административный персонал (менеджеры, водители, регистраторы). Рассчитывалось, что уже на первом этапе вакцинации привить удастся до 65% граждан из данной группы – это 46 420 человек. Реальные темпы вакцинации медработников оказались в девять раз ниже.

По словам Гамкрелидзе, в период до 15 мая на прививку зарегистрировались еще 22 тысячи человек, из которых сотрудники больниц составляют только 4 тысячи.

По состоянию на 23 апреля в Грузии привиты 34 897 человек или около 0,94% населения страны. Из них 1 560 граждан были вакцинированы за последние сутки. Эпидемиологи призывают население активнее делать прививки против COVID-19. Как указывает Гамкрелидзе, уже сейчас в Грузии каждый день должны прививать как минимум 3 тысячи человек, а в июне — по 10-12 тысяч.

Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должно быть привито до 60% взрослого населения Грузии, примерно 1,7 миллиона человек. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.

На сегодняшний день граждан страны прививают двумя препаратами - AstraZeneca и Pfizer, сообщает агентство «Новости-Грузия». Помимо медицинских работников записаться на вакцинацию могут также лица старше 55 лет, пациенты на диализе или с пересаженными органами. С 4 мая в стране также начнется вакцинация китайским препаратом Sinopharm, 100 тысяч доз которого прибыли в Грузию 3 апреля.