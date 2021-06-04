Абхазская неделя: отсроченное правосудие и совет Эрдогану

Самой обсуждаемой новостью нынешней недели стало решение Очамчырского районного суда, отсрочившего наказание сыну чиновника, виновному в смертельном ДТП.

Речь идет о сыне заместителя главы администрации президента Зурабе Каджая. Руслан Каджая в ноябре прошлого года совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Жертвами стали четыре человека. Очамчырский районный суд осудил Руслана Каджая на 11 лет лишения свободы в колонии-поселения по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». А затем на основании судебно-медицинской экспертизы, предоставленной стороной защиты, принял решение об отсрочке отбывания наказания. У молодого человека 1986 года рождения был выявлен целый букет заболеваний, несовместимых с пребыванием в заключении. Это гепатит, цирроз печени, онкология, а также «стеноз в спине», который требует операции за пределами республики. Пользователи социальных сетей выражают сомнения в достоверности справки, выданной медиками, на основании которой суд принял решение об отсрочке наказания сыну высокопоставленного чиновника.

Еще один суд – по делу бывшего помощника президента, героя ДНР Ахры Авидзба и его четверых друзей, которых обвиняют в незаконном хранении, ношении и перевозке оружия группой лиц, на этой неделе завершил допрос свидетелей и приступил к исследованию доказательств. Но прежде чем приступить к работе, в очередной раз обратился к СМИ с напоминанием об ответственности.

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что продолжается поиск пропавшего в горах российского туриста Владимира Ульянова. Он находился в составе российской группы, которая во время похода в верховье реки Гумиста оставила не справлявшегося с восхождением туриста Ульянова. С 12 мая абхазские спасатели безрезультатно ищут брошенного в горах человека. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния рассказал журналистам, что лично побывал на месте предполагаемого лагеря, разбитого группой, и сам общался с их инструктором Анной Гилевой. «Я прилетел на место, где они базировались, если это можно так назвать. Там было голое поле. Разговаривал с руководителем группы. Первый вопрос был, как можно было оставить человека одного? Так категорически нельзя поступать», – сказал Лев Квициния. По мнению главы МЧС, выяснять степень ответственности российского инструктора, сопровождавшего группу, должны правоохранительные органы. Прокуратурой Сухумского района проводится доследственная проверка по установлению обстоятельств пропажи в горной местности Сухумского района неподалеку от перевала «Химса» гражданина Российской Федерации Ульянова Владимира Николаевича 1957 года рождения.

На этой неделе девять мальчиков из семейного образовательного центра последователей Кришны вместе с воспитателями выехали в Россию. МВД Абхазии закрыло семейный образовательный проект «Страна Души» после резонансного сообщения в российских СМИ о возможных неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних. Лагерь находился на территории Абхазии с 2008 года и не был зарегистрирован как образовательное учреждение.

Министерство внутренних дел ответило на заявление оппозиционной партии ФНЕА, в котором отмечается сложная криминогенная ситуация, «тревожная статистика по ДТП» и отсутствие системных реформ в правоохранительной системе в целом. МВД приводит статистические данные и на их основании опровергает утверждения партии Форум народного единства.

В то время как МВД рассказывало об успехах в своей работе, в Генеральной прокуратуре шло расширенное совещание, связанное с убийством племянника первого президента Кемала Ардзынба. Он был убит выстрелами из снайперского оружия 18 мая во дворе своего дома. По подозрению в участии в убийстве задержан сын бывшего заместителя министра обороны Беслан Пилия.

С 7 июня в республике стартует совместная абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан. Об этом сообщила главный санитарный врач Сухума Алла Беляева. Исследование поможет определить среднее количество людей в Абхазии, в крови которых есть антитела к COVID-19. «По всей Абхазии будет отобрано три тысячи проб на антитела. Эти анализы будут бесплатными для населения. Их результаты будут сообщаться людям по мере их получения, но не позднее недели. В то же время мы посмотрим по этим анализам, сколько людей в республике имеют антитела», – сказала Беляева.

На нынешней неделе от коронавируса в Абхазии скончалось четыре человека. По официальным данным, сегодня COVID-19 болеет 400 человек, за прошедшую неделю он был диагностирован у 100 человек. За весь период пандемии от коронавирусной инфекции скончалось 235 человек.

Министерство иностранных дел прокомментировало высказывание президента Турции Реджепа Эрдогана о «разрешении споров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией мирным путем в рамках территориальной целостности Грузии». Внешнеполитическое ведомство Абхазии советует Эрдогану «отойти от использования ангажированных и шаблонных заявлений о поддержке мифической территориальной целостности Грузии». В МИД Абхазии убеждены в том, что «политикам высокого уровня неуместно применять в своих выступлениях эпитеты, коренным образом искажающие объективную реальность». МИД призывает все конструктивные региональные силы обратить внимание своих грузинских партнеров на необходимость выстраивать равноправные и справедливые взаимоотношения с Республикой Абхазия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии