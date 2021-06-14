Глава МИД о роли Грузии в процессе медиации между Арменией и Азербайджаном

«Власти Грузии всегда пытались сыграть роль медиатора и получить функцию миротворца в регионе», - заявил сегодня, 14 июня, на брифинге министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани.

На прошлой неделе стало известно, что Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта при активном посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и при включении и. о. заместителя помощника госсекретаря США Филиппа Рикера, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Кроме того, армянская сторона передала Азербайджану важные материалы при помощи премьер-министра Грузии. Глава грузинского правительства лично находился в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

«Усилия предпринимались, однако конкретного результата не было, и впервые этот результат настал. Это беспрецедентный случай, победа страны, огромная победа нашей страны. И то, что постоянно из Тбилиси в рамках формата Большой семерки проходила данная медиация и фасилитация с нашей стороны, и мировые лидеры были заинтересованы, их постоянно интересовало, что происходило в плане медиации, каким был прогресс, и из Тбилиси они постоянно получали сообщения, и тем самым наш вопрос стал еще более актуальным, и наша роль, значение и функция была подчеркнута», - отметил Залкалиани.

По его словам, довольно интенсивные попытки медиации начались уже 2-3 месяца назад и в последний месяц они вошли в особенно активную фазу, когда премьер-министр Грузии находился с визитом в Азербайджане, Армении и в Турции.

«Нам нужно прилагать огромные усилия для того, чтобы тематика Грузии постоянно была в повестке дня международного сообщества, и для этого мы используем разные методы и тактические пути. Один из важных вопросов в этих международных отношениях - показать наше значение, показать нашу функцию крупным игрокам в регионе. Именно к этому было направлено то, что было сделано в течение последних 2-3 дней и то, что сделали власти Грузии под руководством премьер-министра», - отметил Залкалиани.

Ранее посольство Армении сделало заявление, в котором отметило роль грузинской стороны. Поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в проведении гуманитарной акции отметили и в МИД Азербайджана. Также сделал заявление и отметил важную роль Грузии Госдеп США.