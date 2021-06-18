Абхазская неделя: вокруг двух «П»

Неделя вращалась вокруг двух «п» – преступности и пандемии. Начну с события, которое более всего привлекло внимание общественности. В разгар пандемии в Абхазию приехал российский певец Николай Басков. Он дал концерт на столичной набережной и при большом скоплении народа поблагодарил главу государства Аслана Бжания за приглашение в Абхазию. Думаю, что это и был основной посыл выступления, но вызвало оно весьма разную реакцию. Одни хвалили Баскова за праздник, другие ругали власть за организацию массового скопления людей в период пандемии, несоблюдение мер безопасности, но больше всего – за непонятное награждение российского певца орденом чести и славы Абхазии.

Была и третья категория – родители школьников в очередной раз выразили удивление нелогичностью действий власти, запретившей проведение республиканского бала выпускников общеобразовательных школ из-за пандемии, но организовавшей массовые мероприятия.

Пока Басков пел на набережной, министр здравоохранения и санитарный врач сообщали о новой волне пандемии, об увеличении числа заболевших и новых жертвах COVID-19, Общественная палата обращалась к сознательности граждан и призывала всех на вакцинацию.

За четыре дня минувшей недели COVID-19 диагностирован у 350 граждан, от болезни скончалось три человека. По словам министра Эдуарда Бутба, больницы Абхазии на 100% заполнены ковидными больными. По результатам общереспубликанского исследования на антитела выяснилось, что иммунным статусом обладает чуть более 20% населения. Вакцинацию прошли около трех тысяч человек.

Обеспокоенность криминогенной ситуацией выразили оппозиционные организации – партия «ФНЕА», общественные объединения «Аруаа», АНД и «Аидгылара». Поводов было несколько – в результате стрельбы гражданина Абхазии Дмитрия Пилия в одном из пансионатов 15 июня тяжело ранены двое отдыхающих, оба эвакуированы в лечебные учреждения России. Пилия задержан. «Жесткие меры» министра внутренних дел Дмитрия Дбар выглядели так: от работы отстранены безымянные сотрудники МВД в неизвестном количестве. Оппозиция выражает свое возмущением тем, что неоднократно судимый Пилия в момент, когда стрелял по отдыхающим, по решению суда находился под домашним арестом за незаконное хранение оружия.

Кстати, это уже второй случай, когда «домашний арест» не мешает совершать преступление. Напомню, что месяц назад другой Пилия – Батал, был задержан по подозрению в убийстве племянника первого президента Абхазии Кямала Ардзинба. В заявлении оппозиционных сил отмечается, что со стороны руководства республики нет внятной, последовательной и жесткой реакции на участившиеся противоправные действия преступных элементов и криминала. Оппозиция напоминает президенту Бжания, что наведение правопорядка, законности, проведение необходимых реформ в правоохранительной сфере были ключевыми тезисами его предвыборных обещаний, и призывает парламент принять закон «О борьбе с организованной преступностью», проект которого несколько лет находится в законодательном органе.

Из других новостей недели – регулярное отключение света и воды в связи с авариями, поломками и ремонтными работами. Пожар на давно не работающей кондитерской фабрике в Сухуме. Официальной версии нет, общественность уверена, что загорелось оборудование по добыче криптовалюты, принадлежащее высокопоставленному чиновнику. У неофициальной версии два варианта – замыкание в сети и поджог.

Тем временем крупная майнинговая ферма обнаружена в Галском районе Абхазии – имя собственника держится правоохранителями в тайне, но МВД рапортует о ее ликвидации. Ликвидация означает не уничтожение оборудования, а его демонтаж. Никому не известно, куда девается демонтированное оборудование, но 17 июня МВД сообщило, что создан склад для его хранения. Напомню, что решение о запрете на деятельность по добыче криптовалюты было принято 8 декабря прошлого года. То есть руководству страны потребовалось семь месяцев только на создание склада.

На этой неделе стало известно о повышении цены на электроэнергию, которое произойдет уже в этом году, так как, по словам заместителя директора «Черноморэнерго» Зураба Багапш, «майнеры не оплачивают электроэнергию, что снизило процент оплаченной электроэнергии», а рост потребления электроэнергии возрос на 30%. Как обычно, за свою плохую работу власть решила наказать добросовестных граждан, повышая цену, но обещая установить дистанционные счетчики.

15 июня президент Бжания подписал закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера», принятый парламентом на прошлой неделе. Закон вступает в силу 1 июля. Напомню, что теперь кандидаты в президенты и депутаты республики должны предоставлять декларацию не только в избирательную комиссию, но и в Министерство по налогам и сборам. Данные, отраженные в декларациях, должны быть размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ. Однако надо подчеркнуть, что этот закон в процессе принятия поправок утратил свою антикоррупционную направленность – так как был принят только после того, как родственников декларанта избавили от обязанности декларировать доходы, расходы и имущество. Некоторые инициаторы принятия этого закона называют его «машиной, с которой сняли колеса».

17 июня парламент Абхазии ответил на заявление посла России в Абхазии от 10 июня. Алексей Двинянин призвал парламент взять на себя ответственность и поддержать руководство страны в решении вопроса, связанного с инвестициями в энергетику, в частности, внести поправки в закон об энергетике. Абхазские депутаты сообщили послу, что закон «Об электроэнергетике», принятый в 2017 году, не ограничивает иностранный бизнес от капиталовложений в энергосистему республики и в экономику в целом. Парламенту также ничего не известно о проблемах политического характера, мешающих притоку инвестиций. Депутаты уверены, что абхазское законодательство в сфере инвестиционной деятельности полностью отвечает современным требованиям, а закон Республики Абхазия «Об иностранных инвестициях», другие правовые акты создают множество преференций для иностранного бизнеса… с единственной оговоркой – эти проекты не должны идти вразрез с интересами многонационального народа Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия