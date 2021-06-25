Абхазская неделя: пожар, поджог, бензин, лукавая статистика МВД

Неделя была, как говорится, с огоньком. 22 июня в Гудауте сгорел офис Ассоциации инвалидов войны, пострадавших и версий нет. В результате пожара сгорела компьютерная техника, мебель, потолок, стены. Основную часть документов удалось вынести.

В ночь на 22 июня в самом центре Сухума, напротив столичной администрации был подожжен автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий лидеру партии «Апсны», бывшему вице-президенту Виталию Габния. Видео поджога с камер наблюдения были распространены в социальных сетях – подозреваемый задержан. Им оказался заместитель председателя Фонда инвалидов Дмитрий Аргун, находившийся в розыске в связи с обвинением в угрозе убийства и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По словам министра внутренних дел Дмитрия Дбар, задержанный дает признательные показания.

Криминогенной ситуации в стране посвятили свой брифинг лидеры объединенной оппозиции. Помимо вопросов, связанных с общей ситуацией, участники брифинга выразили свое скептическое отношение к ведению расследования по делу об убийстве 18 мая Кямала Ардзинба, племянника первого президента Абхазии. Участники брифинга считают, что правоохранители преднамеренно не задерживают преступников. Объединенная оппозиция дала крайне негативную оценку деятельности президента, обвинив исполнительную власть в экономическом и энергетическом кризисе, в нарушении принципа равенства перед законом.

Присутствующий на брифинге министр Дмитрий Дбар решил ударить по оппозиции статистикой. И здесь я должна заметить, что цифры обладают магическим воздействием: когда их произносят, то кажется, что жизнь стала лучше. На самом деле, лукавство официальной статистики заключается в частичной достоверности, полном отсутствии деталей, в вольных сравнениях и акцентах, которые делает чиновник. И сейчас я это продемонстрирую. Вот если бы Дбар сравнил статистику по ДТП за «свой период» (2020 год) со статистикой своего предшественника, отставки которого он требовал в 2017 году, то получилось бы, что у Леонида Дзапшба были более ощутимые результаты в предотвращении ДТП. В 2016 и 2017 годах зафиксировано 185 и 181 ДТП, а в выборке с мая по май 2019-20 гг., приведенной министром, – 219 ДТП. Но если сравнивать 2020 год с 2015 годом, когда было совершено 220 ДТП, то тогда успехи нынешнего министра (на одно ДТП) – очевидны. Это я к тому, что гражданам страны не стоит верить лукавым цифрам.

Тем временем МВД сообщает, что в Гагрском районе выявлена еще одна действующая криптоферма, расположившаяся в здании птицефабрики. И здесь интересен не сам факт выявления, а уточнение, после которого становится понятно, почему деятельность по выявлению незаконно действующих объектов по добыче криптовалюты никак не сказывается на снижении потребления электроэнергии. «Ранее данный объект уже был закрыт и опечатан», – сообщает пресс-служба ведомства.

На этой неделе правительство представило президенту законопроект об усилении меры ответственности за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Для нарушителей закона предлагается ужесточение наказания и увеличение штрафных санкций. А также запрет на применение меры пресечения как подписка о невыезде, залог и домашний арест. Согласно действующему законодательству, незаконный оборот огнестрельного оружия является нетяжким преступлением и наказывается лишением свободы до трех лет.

22 июня правительство установило новые предельные цены на нефтепродукты. Цена на бензин с октановым числом 92 и дизель повышается на три рубля. «По отношению к бензину с октановым числом 95 и выше будет применяться регулировка стоимости исходя из рыночной конъюнктуры», – говорится в постановлении кабмина. По этому поводу активисты социальных сетей соревнуются в остроумии. Мне больше всего понравилась реплика: «Завидная стабильность у нас только с зарплатой. Ведь только она никогда не растет!»

24 июня инициативная группа по продвижению закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера госслужащими и депутатами провела пресс-конференцию, посвященную вступлению закона в силу с 1 июля. Министр по налогам и сборам Джансух Нанба рассказал о технических аспектах сбора деклараций и ответственности декларантов. Председатель Контрольной палаты Роберт Аршба выразил свое мнение по поводу принятого закона: «Закон принят, хоть и с целым рядом поправок. Теперь стоит вопрос о его реализации. И уже в процессе реализации будут видны все проблемы. Ни в одном законе изначально не может быть все идеально на 100%. Если будут какие-то погрешности, надо будет вносить дополнения, а в каких-то случаях возможно и изменения», – сказал он.

Инициаторы закона настроены оптимистично, они считают, что за соблюдением закона необходимо установить общественный контроль. «Мы составим списки людей, которые не подали декларации на 1 августа 2021 года, и будем требовать их увольнения», – сказал один из руководителей инициативной группы Астамур Какалия.

На этой неделе министр здравоохранения Эдуард Бутба заявил об ухудшении ситуации с COVID-19. Он призвал население носить маски, соблюдать дистанцию, не скапливаться в закрытых помещениях и соблюдать все меры безопасности. Данные Минздрава свидетельствуют о том, что ежедневно в Абхазии заболевает более 100 человек. Больницы переполнены больными. За четыре дня диагноз COVID-19 подтвержден у 434 человек. Минздрав настаивает на введении дополнительных ограничительных мер во избежание резкого осложнения ситуации с распространением COVID-19.

Между тем меры безопасности полностью игнорируются. Большая часть населения не носит маски, проводятся концерты, свадьбы, увеселительные мероприятия, работают объекты отдыха, рестораны и кафе. Вакцинация идет медленными темпами, показательную прививку сделал премьер-министр Александр Анкваб.

Под конец недели в Ассоциации работников СМИ Абхазии прошла пресс-конференция адвоката Жанны Шенкао. История как минимуму странная. Шенкао рассказала, что на нее оказывается давление со стороны заключенных СИЗО «Дранда» и правоохранительных органов. Судя по информации, изложенной на пресс-конференции, можно сделать вывод, что сотрудники МВД разоблачают анонима, пользуясь услугами заключенных. Адвокат считает, что происходящее является угрозой ее личной безопасности и наносит ущерб ее профессиональной деятельности.

25 июля во всех школах Абхазии прозвенел последний звонок. В этом году в стране 1975 выпускников. Среди выпускников – восемь претендентов на золотые медали.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии