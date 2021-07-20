«Лело» решило вывести страну из тени с теневым правительством

Нужно ли Грузии теневое правительство и как оно может вывести страну из кризиса? К его созданию призвал оппозицию лидер «Лело» Мамука Хазарадзе после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Стала ли импульсом к инициативе лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе встреча с председателем Евросовета Шарлем Мишеля, неизвестно, но в Facebook воодушевленный пост оппозиционера с призывом к оппозиции незамедлительно начать консультации по созданию теневого правительства появился спустя пару часов после этой встречи.

«Уже сегодня нужно начать консультации по формированию теневого коалиционного правительства и по кандидатуре премьер-министра. Сегодня же нужно соглашение о том, что «Национальное движение» в будущем правительстве не будет представлять кандидатов в силовые министры. Ими должны стать профессионалы из гражданского общества, и если оппозиция сможет достичь этого, нынешняя власть сменится и страна встанет на необратимый путь быстрых реформ и евроинтеграции», – писал вчера на своей странице Facebook лидер «Лело».

И сразу же услышал возражения.

– Глупости, у нас коалиции не работают, – прокомментировал пост Хазарадзе Геннадий Мамагулашвили.

Ему ответил лично Хазарадзе.

– Придется, единоличное правление завершится.

Бурная дискуссия, разгоревшаяся в соцсетях, сегодня перекинулась в СМИ и в политические партии. В «Нацдвижении» даже оскорбились, но все-таки обсуждение идеи Хазарадзе предпочли полемике о вчерашнем же призыве Шарля Мишеля ко всем партиям следовать соглашению от 19 апреля, а к не подписавшим – подписать его. В бывшей партии власти пока не спешат с ответом на последний вопрос.

Что же касается коалиционного правительства без силовиков от ЕНД – с учетом прошлых его ошибок в этой сфере, один из партийных лидеров депутат Заал Удумашвили напомнил:

«Насчет министров-силовиков «Нацдвижение» заявило еще перед парламентскими выборами в 2020-м о том, как должны они назначаться, чтобы они не представляли никакую политическую партию. Но, думаю, прежде чем заняться вопросом формирования коалиционного правительства, важнее решить, как мы идем на местные выборы в местные органы самоуправления».

Впрочем, бессмысленным и несвоевременным посчитали предложение «Лело» и в большинстве оппозиционных партий. Тем более что сегодня «Грузинская мечта» в очередной раз выдвинула кандидатом на пост мэра Тбилиси действующего градоначальника Каху Каладзе. Пожалуй, единственным, кто увидел в инициативе Хазарадзе о теневом кабинете министров логику, оказался один из депутатов «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. Его партия вместе с «Лело» не отказывается от идеи инициировать процесс недоверия правительству Ираклия Гарибашвили:

«Упреки в несвоевременности и предложение сначала обсудить единую кандидатуру на пост мэра Тбилиси, а потом говорить о коалиции, считаю неправильным. Если мы хотим выразить недоверие правительству, согласно Конституции, мы обязаны предоставить и состав, и программу будущего правительства, иначе никак».

Но в любом случае у «Лело» нет поддержки ни в парламентской оппозиции, ни тем более у парламентского большинства.

А там довольны и правлением Ираклия Гарибашвили, и тем, как власти, по мнению представителей «Грузинской мечты», ведут расследование по делу погромов 5 июля и смерти жестоко избитого тогда оператора ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава.

Наказать в самые сжатые сроки погромщиков сегодня вновь требовали от власти журналисты нескольких телекомпаний. А их продолжающиеся требования отставки Ираклия Гарибашвили раздавались сегодня и в парламенте, и в правительственной администрации. И если несколько дней назад представители власти в ответ на протест СМИ решили их просто бойкотировать, сегодня молчание было прервано.

– Что, пока не отправили правительство в отставку? – иронично спросил журналистов депутата Созар Субари и в таком же тоне рассказал, что он думает об инициативе «Лело»:

«Пусть создают столько теневых правительств, сколько хотят, пусть остаются в тени и в подвалах, а мы продолжим управлять страной. А если хотят принимать участие в управлении страной – для этого существует парламент, они представлены там и пусть больше участия принимают в его деятельности – это будет лучше для их политического будущего. И в целом вовлеченность (всех сил) – это хорошо для страны и демократии».

В этой модели демократии в последнее время все меньше места мнениям и рекомендациям не только оппозиции, но и международных партнеров. Несмотря на вчерашнюю критику Шарля Мишеля и напоминание о том, что назначение судей Верховного суда до окончания реформы Грузии может стоить приостановки очередного финансового транша ЕС, правящая сила продолжает следовать своей индивидуальной повестке дня. Помимо назначений судей, это относится и к будущему главе ЦИК.

Несмотря на протест оппозиции и гражданского сектора, а также провала голосования по двум кандидатам на этот пост, сегодня на парламентском бюро было решено, что вопрос о голосовании по действующим сотрудникам ЦИК Георгия Каландаришвили и Георгия Сантуряна на пост главы избирательной администрации вынесут в четверг 22 июля. Но в парламентском большинстве так снова и не ответили, когда министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури придет ответить в парламенте на вопросы по делу гомофобных погромов и преследования журналистов 5 июля.