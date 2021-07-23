Абхазская неделя: «повесить на убитого», майнинг навсегда, угроза саботажа

Заседание парламентского комитета с участием представителей прокуратуры и МВД, которое прошло в выходной день (Курбан-байрам) 20 июля, стало главной новостью недели. На нем говорилось о причинах ухудшения криминогенной ситуации, но поводом для экстренного заседания стало двойное убийство Беслана Дзыба и Руслана Гудалия в Новом районе Сухума 17 июля. Уголовное дело возбуждено в отношении Игоря Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба.

Возмущение депутатов вызвал не только факт самого убийства, которое произошло в густонаселенном районе, но и преподнесение официальной информации об этом преступлении. Правоохранители, основываясь только на допросе одного из подозреваемых в совершении убийства, выдвинули версию, согласно которой виновником преступления фактически назывался Беслан Дзыба, застреливший Руслана Гудалия. Родной брат последнего – Игорь Гудалия, расстрелявший Дзыба, квалифицировался как человек, совершивший убийство из чувства мести в состоянии аффекта.

Депутаты усмотрели в таком преподнесении материала злой умысел. Глава парламентского комитета Илья Гуния отметил, что у него складывается впечатление, что убийство хотят «повесить на людей, которых уже нет в живых». По мнению депутата Гии Кварчия, версия правоохранителей полностью противоречит рассказам очевидцев и здравому смыслу. Депутат указывает на то, что Беслан Дзыба был один, в то время как Зухба, Авидзба и братья Гудалия подъехали к месту встречи на трех машинах, вооруженные автоматическим оружием и гранатами. Участники комитетского заседания отмечали, что милиция, прокуроры и судьи не пользуются доверием людей, и поэтому никто не хочет давать им показания. Депутаты предупредили правоохранителей, что возьмут под контроль расследование данного дела.

Государственные СМИ на этой неделе опубликовали текст брифинга министра экономики Кристины Озган, которая сообщила две шокирующие, но ожидаемые новости. Одна о новом этапе легализации майнинга – правительство работает над созданием условий для деятельности по добыче криптовалюты и намерено заключить договор с Россией на поставку электроэнергии для майнеров.

Вторая новость – поэтапное поднятие цены на электричество для населения. Но люди не возмутились, а стали острословить, советуя министру экономики Кристине Озган перед повышением цен на электричество «шокировать народ» повышением зарплат.

Очень кстати Госкомстат сообщил, что за последний месяц «цена жизни» возросла почти на 400 рублей, притом что прожиточный минимум определен в размере чуть более 8 тысяч рублей.

Глава оппозиционной организации «Аруаа» Темур Гулия назвал проект по созданию условий для работы криптобизнеса очередной авантюрой исполнительной власти. Он еще раз напомнил о печальных последствиях решения о легализации деятельности по добыче криптовалюты в 2020 году, которое привело к кризису в энергетике. Политик обвинил правительство в том, что оно «снова строит планы по обогащению за счет народа», и рассмотрел два случая – повышения и понижения цены на биткоин.

«В случае роста цены на биткоин страна не сможет обеспечить электроэнергией всех желающих заниматься майнингом, криптобизнес останется в руках избранных. А при низкой цене криптовалюты майнерам станет невыгодно платить за электроэнергию», – сказал он. Из чего следует, что майнеры, как и сегодня, будут находить способы для незаконного подключения к сетям.

Тем временем стало известно, что глава главной энергетической компании Михаил Логуа подал заявление об отставке. Конечно, «по состоянию здоровья».

22 июля в Сухуме прошел брифинг, на котором общественные активисты – инициаторы антикоррупционных законов обратили внимание общественности на неисполнение закона о декларировании. Они отмечали, что срок подачи деклараций должностными лицами и депутатами на исходе и декларации об их доходах, расходах и имуществе должны быть опубликованы на сайте Министерства по налогам и сборам не позднее 1 августа. Лица, не подавшие декларации, должны покинуть свои кабинеты, согласно закону, утверждают участники брифинга и призывают чиновников и депутатов не саботировать закон. По словам Наиры Амалыа, им известно, что на сегодняшний день декларации подали только сотрудники Национального банка и члены Контрольной палаты.

И о пандемии. Уровень заболевших по-прежнему растет. Второй раз за месяц из-за перепадов напряжения и веерных отключений электричества вышел из строя компьютерный томограф в Гудаутском ковид-госпитале. Такая же участь постигла и рентген-аппарат в сухумской инфекционной больнице. 22 июля на заседании Совета безопасности обсуждалась эпидемобстановка в республике. Министр здравоохранения Эдуард Бутба доложил членам Совбеза о необходимости увеличения койко-мест в медучреждениях. Дополнительные 40 мест будут подготовлены на базе республиканского онкологического центра. Но оказалось, что этого недостаточно, и поэтому в Абхазии будет вновь развернут российский военный мобильный госпиталь на 150 мест. Аслан Бжания сообщил также, что ведутся переговоры о поставке вакцины в Абхазию.

А туристический сезон в Абхазии в разгаре. Минтуризма докладывает, что побиты все рекорды посещаемости, и сравнивает показатели нынешнего года с 2019-м: в 2019 году Новоафонскую пещеру посетило 105 тысяч человек, в этом – более 200 тысяч.

Однако, надо сказать, что повышение посещаемости бюджетообразующих туристических объектов – пещеры, озера Рица – почему-то никак не сказывается на уровне благосостояния пенсионеров и социально незащищенных слоев населения. Наверное, огромная армия чиновников проедает все доходы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия