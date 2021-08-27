Абхазская неделя праздников и кризиса

Нынешняя рабочая неделя оказалась короткой: три рабочих дня, за которыми последовали два праздничных выходных – признание независимости и Успение, и подарок от правительства – внеплановый выходной, благодаря которому получилось целых пять нерабочих дней.

День признания независимости в Абхазии (напомню, что 26 августа 2008 года Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия) отпраздновали безо всякой помпезности – возложением цветов, поздравительными речевками и фотовоспоминаниями в социальных сетях.

Коммунальные службы столицы отметили этот день традиционно – отключением воды и света.

Однако и эти три рабочих дня не были обделены событиями. В понедельник представители оппозиции – ветераны войны «Аруаа» и партия «Апсны» встретились с президентом и предложили ему отправить в отставку правительство, так как считают работу главы кабмина Александра Анкваб «абсолютно провальной». Президент согласился с доводами оппозиции, пообещал изучить вопрос и чаще встречаться.

Ответной реакцией на требование об отставке премьер-министра стал митинг, организованный его сторонниками – партией «Аитаира». 25 августа на привокзальной площади города Гудауты собралось чуть более сотни человек. Зрелище получилось грустное – небольшое скопление людей, несколько десятков автомобилей. Никакой резолюции собрание не вынесло, и только пользователи социальных сетей сообщают о том, что принято решение о проведении более массового мероприятия, которое должно показать действующему президенту, что народ не даст освободить Анкваба от должности. «Сольете премьера – можете планировать расходы на выборы в бюджете на 2022 год», – угрожают президенту анонимные пользователи социальной сети.

Тем временем Форум народного единства (ФНЕА) выступил на этой неделе с заявлением, в котором выразил свое негативное отношение к намерениям президента передать перепадные ГЭС в руки иностранных частных предпринимателей. Они напомнили Аслану Бжания о его предвыборных обещаниях и выразили возмущение, что вместо реформ стране и народу упорно навязывается тезис о том, что только путем распродажи объектов энергетики можно вытащить страну из кризиса. «А гражданам Республики Абхазия уготована роль наблюдателей процесса разграбления национальных богатств страны», – говорится в заявлении ФНЕА.

Последняя фраза стала поводом для вызова руководителей ФНЕА Аслана Барциц и Даура Аршба на «дружескую» беседу в СГБ. Оказалось, что абхазские чекисты не видят признаков «разграбления страны» и поэтому предложили руководителям Форума найти форму, чтобы опровергнуть сделанное ими заявление. Стороны не пришли к компромиссу и остались при своих мнениях. Как будет развиваться ситуация, покажет время.

Радостную новость о том, что дети пойдут в школу 1 сентября, сообщил за пять дней до начала учебного года глава Министерства просвещения Инал Габлия. Трехминутный брифинг был проведен для телеканалов, государственного агентства «Апсныпресс» и российского «Спутника». Все остальные СМИ на брифинг не приглашались, видимо, во избежание вопросов к министру. Теперь обеспокоенные родители задают вопросы в социальной сети об обеспечении мер безопасности в школах. Конечно, никто не отвечает.

Не дожидаясь решения правительства, ГК «Абхазтоп», ссылаясь на рост закупочных цен, повысила цены на газ почти в два раза. Теперь цена газового баллона, который стоил 600 рублей, составляет 1000 рублей.

25 августа сгорело очередное заброшенное здание. На сей раз в высокогорном селе Дурипш загорелось здание бывшей больницы. Напомню, что до этого в Сухуме сгорела неработающая кондитерская фабрика, регулярно горят различные подсобные помещения по всей стране. Массовое «самовозгорание» обесточенных объектов вызывает множество вопросов у общественности, но характерной чертой наших пожаров является отсутствие версий и результатов расследований. В условиях такой недосказанности крепнет народная молва, что из-за перегрузок в сети горят не только подстанции, но и фермы, на которых идет добыча криптовалюты.

Модной темой для нашего правосудия стала отсрочка приговора по состоянию здоровья. На этой неделе Кассационная коллегия Верховного суда применила отсрочку исполнения приговора по болезни на шесть месяцев в отношении Аслана Цвижба, осужденного по делу об убийстве российского предпринимателя Клемантовича. Кассационная коллегия заседала в составе трех судей. Одна из них Мимоза Цушба при вынесении решения не согласилась с мнением своих коллег об отсрочке исполнения приговора. В 2013 году Цвижба был осужден на 20 лет лишения свободы за похищение и последующее умышленное убийство граждан России Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой. Остальные фигуранты данного уголовного дела - Джумбер Бигвава и Нодар Квициния – попали под амнистию, и в сентябре 2020 года им наполовину был сокращен неотбытый срок наказания: Квициния осужден к 16-и годам лишения свободы, Бигвава – к 15-ти годам.

Сергей Клемантович возглавлял компанию «ЕЛ Петролеум-Абхазия», занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скареднова пропали в сентябре 2012 года. Тела российского бизнесмена и его подруги были найдены 14 октября 2013 года в колодце в селе Адзюбжа.

Напомню, что ранее суд первой инстанции принял решение об отсрочке приговора сыну главы администрации президента, совершившему ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, но виновник ДТП не явился для отбытия наказания. Вряд ли и в этот раз суд может дать гарантии, что осужденный Аслан Цвижба через шесть месяцев добровольно вернется в тюрьму.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия