«И дело не в "Подорожнике", совершенно не в "Подорожнике" дело»

Сегодняшнее заседание кабинета министров Абхазии оказалось весьма необычным. Во-первых, началось оно с поздравления с днем рождения и вручения букета цветов гендиректору АГТРК Ирине Агрба. Во-вторых, продолжалось оно без малого два часа, но по включенным в повестку дня 14 вопросам «отстрелялись» всего за полчаса, а затем последовали выступление президента республики Аслана Бжания и отчеты ряда членов правительства по наиболее актуальным проблемам, волнующим общество.

Все решения по вопросам повестки дня принимались без прений. В частности, кабмин принял постановление «Об утверждении проекта Протокола №3 к Соглашению между правительством Абхазии и правительством России о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года». Проект постановления представил министр финансов Абхазии Владимир Делба, который напомнил, что в декабре 2010 года Россия предоставила экспортный кредит на восстановление железной дороги. Первоначально срок погашения кредита был определен в 10 лет, однако позже он был продлен до 2029 года. В марте этого года состоялась встреча в Москве, на которой абхазская сторона предложила продление срока реструктуризации до 2034 года, на что российская сторона согласилась. Остаток по погашению кредита составляет 1 миллиард 276 миллионов рублей.

Выступивший на заседании кабмина президент Абхазии сказал:

«Вчера была мысль пригласить к себе, в администрацию президента, а потом я решил, что надо сэкономить ваше время, свое время и совместить таким образом нашу работу… Вот я хотел бы обратиться к такой проблеме, имеющей отношение к экономике, – налог на землю. Если мне не изменяет память, юридические и физические лица сегодня задолжали бюджету более 150 миллионов рублей. При этом ставка налога на землю у нас очень демократичная, и это правильно. Когда этот закон принимался, законодатель, видимо, в приоритет ставил помощь нашим гражданам, нашим бизнесменам. Но время показывает, что такой возможностью не все воспользовались. Мы сегодня имеем картину, когда налог, к сожалению, не платят. Еще более тяжелая картина состоит в том, что эта земля не используется по назначению. Стали доминировать спекулятивные настроения в этом вопросе. И для вас это не является тайной…. Я за то, чтобы ставка налога подталкивала человека, у которого находится в аренде этот участок земли, чтобы он принимал необходимые меры. Задача – отделить добропорядочных бизнесменов от тех, кто хочет заниматься спекуляцией. 2022-й год. Пусть это буде 30 декабря 2022 года. 31-го там бездельников и спекулянтов быть не должно, у них не должно быть земли в целях перепродажи».

Перейдя к вопросу собираемости налогов, Аслан Бжания отметил их положительную динамику в этом году, но подчеркнул, что не все резервы тут использованы. Он начал спрашивать министра по туризму Теймураза Хишба, какова средняя заработная плата в объектах размещения туристов. Тот ответил, что около 25 тысяч рублей в месяц. Президент продолжил:

«Это то, что у нас подпадает под налоги, или что, каким-то другим образом выплачивается?

– К сожалению, мне сложно ответить на этот вопрос.

– А это ключевой вопрос. Информирую вас, уважаемый министр и все члены кабинета министров…»

Бжания стал зачитывать суммы средней зарплаты по месяцам этого года в ряде крупных объектов размещения, они варьировались от десяти до двадцати четырех тысяч. На этом фоне заметно выделялся в лучшую сторону пансионат «Литфонд», находящийся в аренде у Минатома России. И далее:

«Самая высокая заработная плата средняя – в селе Тамыш, где отель всего две звезды, там она больше 34 тысяч рублей. Не кажется ли это вам странным, уважаемые министры? Выводите всех из тени. Так быть не может, так быть не должно. А вы знаете, почему тут такая картина складывается? Вы посмотрите, кто собственники, и многое станет вам ясно. Собственники, которые уважают закон, платят по закону. И собственники, которые не уважают закон, их надо заставить это сделать».

После того, как президент, дав соответствующие поручения правительству, покинул заседание, премьер-министр Александр Анкваб, который его вел, попросил вице-премьера, министра экономики Кристину Озган доложить об обстановке в республике с нефтепродуктами.

​«223 вагона с топливом, доставленные в Абхазию в августе, прибыли с опозданием в месяц, по графику они должны были быть доставлены на станцию в Цандрыпш еще в июле текущего года, – отметила Озган. – 395 вагонов с углем и еще 104 коммерческих вагона также были доставлены в республику с существенными задержками более чем на месяц. В общей сложности 722 вагона с грузами за период с июля 2021 года были доставлены в Абхазию с задержкой в более чем полтора месяца».

Премьер-министр обратился к ней:

«Кристина Константиновна, можете еще раз повторить: сколько времени обычно вагоны с топливом доходили в Абхазию?

– В обычное время вагоны с топливом доставляются в Абхазию от семи до десяти суток.

– Что было в июле-августе?

– Более месяца, а то и два. В среднем полтора месяца.

– Правительство Абхазии не распространяет никакие сведения, порочащие Северокавказскую железную дорогу и в целом РЖД. Мы говорим объективные вещи – что столько времени доставляются грузы. Таковы обстоятельства, таков поток пассажирских поездов на юг. И приоритет отдается пассажирским поездам. Никто ничего умышленно не делает, и никаких сговоров нет ни у кого ни с кем – таковы обстоятельства. И мы самостоятельно их преодолеть не можем, поэтому возникли некоторые сбои, не очень заметные, кстати, если их не раздувать. Российская сторона – Министерство транспорта Российской Федерации и РЖД нам активно в этом вопросе помогают, и я думаю, что мы эту задачу в состоянии решить… Но раз такая практика получилась, сейчас мы установили ежесуточный мониторинг. Вот как суточная сводка МВД приходит к нам каждое утро, вот так ко мне на стол ложится сводка о том, что происходит на этом рынке, до последнего литра. И дело не в «Подорожнике», совершенно не в «Подорожнике» дело. «Подорожник», кстати, пока самый слабый продавец топлива на абхазском рынке. Так, Кристина Константиновна? И «Подорожник» родился не сегодня, а несколько лет назад. И если есть вопросы у пресс-службы «ФНЕА», то можно задать их. Какие проблемы? Если это тонкие намеки на толстые обстоятельства, я лично готов дать ответы на эти вопросы, пожалуйста. А что плохого в том, что появился кто-то еще, кто построил красивые заправки, где работают наши люди? Не об этом говорил здесь Аслан Георгиевич? Находятся и те, кто пытается микромитинги на заправках организовывать».

От освещавших заседание журналистов прозвучал вопрос, почему цены на бензин в Абхазии поднялись выше, чем в соседнем Сочи. Премьер сказал:

«Есть цена на рынке. Как абхазская сторона может «придавить» кого-то? И сказать: ты нам не за рубль продай, а продай за двадцать копеек? Цена-то не нами придумана. А то, что где-то ниже… Российское правительство дотирует… Я правильно выражаюсь, Кристина Константиновна? А абхазский бюджет не может себе это позволить, у нас нет возможности компенсировать затраты поставщикам в размере четырех, пяти, шести, семи рублей. А что, она была вчера, эта возможность? Или позавчера?»

На заседании также заслушали доклады по ситуации с коронавирусной пандемией, работе комиссии по ликвидации последствий урагана, который прошел 4 июля нынешнего года, криминальной ситуации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия