В Грузии стартовали выборы в органы местного самоуправления

В Грузии в 8:00 по тбилисскому времени открылись избирательные участки на выборах в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).

В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.

Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.

На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.

Оппозиция называет выборы «референдумом», считая, что на них население фактически объявит вотум недоверия правительству. В апреле 2021 года, при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля «Грузинская мечта» и большая часть оппозиции подписали соглашение о выходе из политического кризиса. Документ предусматривал реформы, а также содержал пункт о том, что если на муниципальных выборах правящей партии не удастся набрать больше 43% голосов, то в стране будут назначены досрочные парламентские выборы. Позже, однако, «Грузинская мечта» из соглашения вышла.

Дню голосования, между тем, предшествовал скандал с возвращением в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили. Утром 1 октября он сообщил, что находится в Батуми. Власти в течение всего дня утверждали, что экс-президент не покидал Украины, а происходящее называли «клоунадой» и «маскарадом». Однако вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили не только находится в Грузии, но и уже задержан. Он был помещен в пенитенциарное учреждение города Рустави, где объявил голодовку, сообщает SOVA.