Михаил Саакашвили в день выборов написал письмо из тюрьмы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом, сообщает SOVA. Его на своей страничке в соцсети Facebook опубликовал гендиректор телеканала Mtavari Arkhi и соратник Саакашвили Ника Гварамия.

«Мои дорогие соратники и мое обожаемое грузинское общество, когда я оставил все в Киеве и приехал, я знал, что с большой вероятностью меня задержат. Задержат по полностью сфабрикованным ложным приговорам, которые в свое время были вынесены, в том числе, по заказу Путина. Ни одна страна в мире не признает этот приговор, кроме России. Но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я очень хотел бы попросить вас всех прийти на избирательные участки, чтобы ни один голос не был потерян, и после этого мы все вместе должны будем защищать результаты референдума. Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа – в наших руках. Я люблю вас. Верный вам Михаил Саакашвили».