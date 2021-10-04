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Митинг у здания абхазского парламента завершился
В Сухуми, у здания парламента самопровозглашенной республики Абхазия завершится митинг, связанный с инцидентом, произошедшим на сухумской набережной 30 сентября.
Как пишет агентство «Апсныпресс», собравшиеся требовали объективного расследования случившегося. Часть митингующих требовала незамедлительного освобождения министра внутренних дел и его заместителей, причастных к случившемуся. Ранее они были временно отстранены от исполнения обязанностей.
На митинге выступил лидер оппозиционной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба. Он подчеркнул, что произошедшее 30 сентября недопустимо.
«Наши отцы – ветераны были жестоко избиты. Мы пришли сюда услышать, какое решение будет принято. Это не политический митинг. Я вижу здесь людей с совершенно разными политическими взглядами», – сказал он.
Адгур Ардзинба обратился к присутствующим на митинге ветеранам и попросил их принять решение.
«Решать вам, ветеранам. Мы ваши дети. Как вы скажете, так мы себя и поведем», – сказал Ардзинба.
Выступивший от лица ветеранов Ахра Бжания предложил участникам акции разойтись и дождаться расследования прокуратуры.
«Это не политический митинг, у нас нет политических требований. Мы требуем одного – закона в отношении граждан Абхазии, в данном случае в адрес наших ветеранов. Идеология нашего государства должна строиться на уважении к этим людям. Если этот главный фундамент мы будем расшатывать, государства мы не построим. Благодаря вашей настойчивости принято решение о начале следствия и временной отставке (министра внутренних дел – ред.). Вы добились главного – справедливости на данный момент. Я, как ветеран, обращаюсь к молодежи. Давайте и парламенту, который, как мне кажется, занял верную позицию, и нашему государству дадим определенные процедурами сроки. Неделю, как сказал президент», – сказал Ахра Бжания.
Ветеран войны, представитель села Адзюбжа Гиви Допуа также призвал всех разойтись и дождаться решения властей.
«Единственное, о чем я прошу: не переводить это событие в политику. Делегация от села Адзюбжа была у президента, мы высказали свое мнение и требования о том, чтобы все, кто причастен к случившемуся, не вернулись на свои должности», – отметил Допуа.
По его словам, они получили обещание со стороны руководства Абхазии, что в течение 5-7 дней они разберутся в этом деле.
«Хочу попросить вас, давайте подождем эти 7 дней. Если будет вынесено справедливое решение, то мы придем сюда и поблагодарим президента. А сейчас я попрошу разойтись всех», – сказал он.
Ранее к митингующим у здания парламента вышли вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД.
- В пятницу в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- Накануне абхазский президент Аслан Бжания прервал визит в Москву и провел совещание с силовиками. Стало известно, что министр внутренних дел Дмитрий Дбар временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
Другие новости дня
«Архив Пандоры»: Алиев и его родные купили в Великобритании недвижимость на $700 млн
В расследовании "Архив Пандоры" утверждается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его родственники приобрели в Великобритании недвижимость на сумму почти $700 млн, пишет Настоящее время.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября опубликовал результаты расследования "Архив Пандоры". Журналисты проанализировали 12 миллионов документов с данными о владельцах офшорных компаний со всего мира.
Согласно материалам расследования, президент Азербайджана Ильхам Алиев и его родственники приобрели недвижимость на сумму около 700 миллионов долларов в Великобритании, в основном в Лондоне, через офшорные компании.
Отмечается, что большая часть недвижимости была приобретена за наличные. Как сообщает BBC со ссылкой на документы, Алиевы приобрели 17 объектов недвижимости.
Когда сыну Алиева Гейдару было 11 лет, ему принадлежали уже четыре здания в лондонском районе Майфер. Недвижимость стоимостью $44,7 млн было куплено компанией, принадлежащей другу семьи Алиевых, а через месяц переведено на имя Гейдара Алиева – младшего. Администрация Алиева и члены семьи пока не комментировали это расследование.
Всего в расследовании "Архивы Пандоры" приняли участие более 600 журналистов из 120 стран мира. Среди тех, кто попал в их поле зрение, – президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдулла II, приближенные к первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший британский премьер Тони Блэр.
Доклад ООН: наёмники из России совершили преступления в Ливии
Все стороны вооружённого конфликта в Ливии, включая российских наёмников, допустили в ходе своего участия в конфликте многочисленные нарушения прав человека, некоторые из них могут квалифицироваться как военные преступления или преступления против человечности. К таким выводам пришла независимая расследовательская миссия, которая была направлена в Ливию под эгидой совета ООН по правам человека.
Доклад миссии будет представлен в четверг в Женеве, его основное содержание стало известным сегодня. Авторами составлен также список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за совершённые преступления, он однако пока остаётся засекреченным.
В докладе утверждается, что российские наёмники из так называемой ЧВК Вагнера, поддерживавшие одну из сторон ливийского конфликта, по всей видимости, совершали военные преступления, в том числе расстреливали пленных. Также наёмники устанавливали мины, на которых впоследствии подрывались мирные жители. Информация о минных полях содержалась на планшете, вероятно забытом при отступлении бойцами ЧВК. О нём ранее сообщала британская пресса.
В таких преступлениях, как пытки пленных и убийства мирных жителей, по данным расследователей, виновны как Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, на стороне которой сражались россияне, так и отряды международно признанного правительства в Триполи.
Гражданская война в Ливии началась в 2011 году - вначале на фоне восстания против диктатора Муаммара Каддафи, а после его свержения уже между различными фракциями его противников. Сейчас в стране достигнуто соглашение о прекращении огня и сформировано временное правительство, в декабре должны пройти выборы президента.
Официальная Москва отрицает, что в боях в Ливии участвовали российские наёмники, в то время как многочисленные свидетельства указывают на то, что они, по крайней мере, присутствовали в стране и оказывали поддержку войскам Хафтара.
Украина начала расследование из-за выезда Саакашвили – главред «Цензор.НЕТ»
Украинская Госпогранслужба начала служебное расследование после выезда экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили из страны, сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов со ссылкой на источники.
«По данным источников «Цензор.НЕТ», в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили с Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны», – написал Бутусов в Facebook.
Украинский журналист предполагает, что Михаил Саакашвили пересек границу нелегально.
«По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте… Порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер. Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности. Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников», – добавил он.
Ранее сообщалось, что Саакашвили, задержанный в Тбилиси 1 октября, мог въехать на родину в вентиляционной кабине трейлера. Против него в Грузии завели дело по факту незаконного пересечения границы.
Тина Канделаки считает, что «закоренелый преступник» Саакашвили «должен сидеть»
Российская журналистка, заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «должен сидеть».
«Раз уж он приехал навстречу своей судьбе, ни одно из его ожиданий сбыться не должно. Его преступления нельзя искупить. Он не сможет исправиться. Саакашвили – закоренелый преступник с очевидными отклонениями психики. Поэтому награда должна найти своего героя», – пишет Канделаки в своем блоге на «Эхе Москвы».
Журналистка говорит, что Саакашвили «должен быть символом идиотизма политики США в отношении всех бывших республик СССР, когда их бездумное назначение своих марионеток наносит вред целым странам».
«Всем другим государствам и поколениям их граждан Саакашвили подал пример того, к чему может привести выбор сиюминутных провокаторов своими лидерами. Выбор, который делать ни в коем случае нельзя», – отметила она.
Озвучив версию СМИ о том, что Саакашвили прибыл в Грузию в вентиляционной кабине грузовика и пробыл на свободе целых четыре дня, Канделаки пишет: «видимо, искал лепестки роз для новой революции».
Она также считает, что оппозиция, которая поддерживает бывшего президента, фактически одобряет все те действия, которые он совершил: «Войну, незаконные посадки, шантаж, коррупцию и насилие над оппонентами. На этом фоне даже шесть лет, полученные Саакашвили по заочным приговорам, выглядят слишком скромным наказанием». Канделаки добавила, что здравые силы Грузии «не должны позволить провокаторам разжечь новые протесты».
- В Грузии третий президент осужден по двум делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани – на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Еще одно дело против Саакашвили завели по факту незаконного пересечения границы Грузии.
Акция у руставской тюрьмы – сторонники Саакашвили требуют его освобождения
Сотни сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались сегодня у тюрьмы в городе Рустави, куда был помещен политик после ареста.
Возле тюрьмы установили большую сцену, с которой, как ожидается, к участникам митинга будут обращаться политические лидеры. В толпе можно заметить флаги Украины, Азербайджана, ЕС, НАТО. Некоторые держат в руках плакаты с надписями «Нет политическому преследованию!», «Свободу Михаилу Саакашвили» и так далее.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», к митингу также присоединились сотрудники организации «Офис простых решений и результатов», созданной в Украине по инициативе Саакашвили. Они прибыли в Грузию специально, чтобы поддержать экс-президента.
Меры безопасности максимально усилены – в Рустави перебросили дополнительные силы полиции, на месте мобилизован спецназ. Непосредственно у территории тюрьмы выставлены металлические ограждения.
Цель акции – выразить поддержку Саакашвили и потребовать его освобождения.
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. По версии СМИ, он мог въехать в страну через порт Поти – в вентиляционной кабине трейлера.
Бжания: «Это крайне неприятный инцидент, но не стоит его политизировать»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с представителями села Адзюбжа. По информации пресс-службы абхазского лидера, он принял делегацию из пяти человек. От имени пришедших выступил ветеран войны 1992-1993 гг. Гиви Допуа.
«Это было кощунством – избить семь человек, бросить на асфальте, повернуться и уйти. Не арестовать, не принять никакие меры. Я такого в своем государстве не ожидал», – сказал Допуа.
По информации пресс-службы абхазского президента, ветеран обратил внимание на то, что ситуацию стали использовать разные политические силы: «Все нас тащат на какие-то митинги. Мы не по этим вопросам».
Аслан Бжания заявил, что восстановлением истины занимается прокуратура, а для урегулирования конфликта вчера было принято решение об отстранении министра внутренних дел на период проверки.
«Речь идет о должностных лицах, с одной стороны, и ветеранах и депутате парламента, с другой. Нет в этом здании человека, который не сожалеет о случившимся. Я в это время находился с рабочей поездкой в Москве по нашим государственным делам. Я прилетел, и вы знаете, какое решение было принято вчера. Я пошел на это с тем, чтобы не возникало разговоров о том, что мы не хотим объективного расследования», – сказал он.
Бжания отметил, что правоохранительные органы работают, осуществляется доследственная проверка, собираются показания.
«У меня, как у президента, нет другого института, кому я должен довериться, в данном случае кроме прокуратуры», – сказал Бжания.
Он также подчеркнул, что «этот крайне неприятный инцидент, но не стоит его политизировать».
Бжания отметил, что он должен принимать взвешенные решения, ведь речь идет не только о людях, но и о государственном институте в целом».
«Милицию надо воспитывать, создавать. У нас недавно был случай в Гагре, когда начальника уголовного розыска избили. Если у нас не будет милиции и прокуратуры, если они не будут работать, то у нас не будет государства», – сказал он.
Бжания также подчеркнул, что в этом деле последнее слово должно быть за прокуратурой.
«Прокуратура даст заключение, и мы будем действовать в его рамках. Мы сами их уполномочили, создав такой институт. Я не могу предложить другой путь, кроме правового. Я заинтересован, чтобы была поставлена справедливая точка. Это случайное стечение обстоятельств. У нас нет поводов друг другу не доверять, поэтому давайте позволим компетентным органам в сжатые сроки решить этот вопрос», – сказал Бжания, обращаясь к пришедшим.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД.
- В пятницу в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- Накануне абхазский президент Аслан Бжания прервал визит в Москву и провел совещание с силовиками. Стало известно, что министр внутренних дел Дмитрий Дбар временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
В Тбилиси от коронавируса скончался восьмилетний ребенок
Восьмилетний ребенок скончался в клинике имени Цицишвили в Тбилиси из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Как сообщила журналистам медицинский директор больницы Майя Чхаидзе, у ребенка была врожденная хромосомная патология, порок сердца. Несовершеннолетний мало весил и у него наблюдались психомоторные нарушения, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Он поступил к нам на шестой день после подтверждения коронавируса. До этого он лежал в другой клинике и оттуда его перевели в тяжелом состоянии», – заявила Чхаидзе.
В настоящее время в клинике Цицишвили от коронавируса лечатся около 80 детей. Они остаются в стационарном отделении вместе с родителями. По словам Чхаидзе, из них только два родителя привиты от коронавируса одной дозой вакцины, остальные не вакцинировались.
Эпидемиологи призывают граждан к вакцинации от коронавируса. Накануне в Грузии сделали 4124 прививки, что является очень низким показателем.
За минувшие сутки в стране из-за коронавируса скончались 30 человек, у 867 подтвердилось заболевание, а 1877 выздоровели.
Депутаты абхазского парламента решили дождаться результатов прокурорской проверки
Заседание парламента самопровозглашенной республики Абхазия, на котором обсуждали инцидент, произошедший на сухумской набережной 30 сентября, завершилось. Депутаты решили дождаться результатов прокурорской проверки, которая, по словам генпрокурора Адгура Агрба, завершится в течение 15 дней.
«Я собрал своих коллег – прокуроров, начальников управлений, которые доложили ситуацию по факту, имевшему место на набережной и по стрельбе у здания министерства внутренних дел. Следственное управление проводит проверки. Проделан большой объем работы, но на этом этапе давать правовую оценку мы не можем. Только третий день занимаются следователи сбором доказательств. Я думаю, что еще потребуется какое-то время, чтобы дать окончательную оценку. В ближайшее время это будет сделано. Я надеюсь, что мы уложимся за 15 дней», – сказал Агрба.
Как пишет «Апсныпресс», он добавил, что сегодня не считает целесообразным давать оценки действиям сотрудников милиции, ветеранов войны, депутата парламента. На вопрос, установлены ли все лица, принявшие участие в инциденте на набережной, генпрокурор ответил утвердительно.
«Со стороны ветеранов войны вместе с Гарри Кокая было 11 человек, со стороны МВД 5 человек. Это первые, кто подошел. У нас есть записи из камер видеонаблюдения», – сказал Агрба.
По словам Агрба, еще не все участники инцидента допрошены, в том числе и Дмитрий Дбар.
«Он будет давать показания сегодня. Озвучивать и оглашать показания мы не можем», – сказал он.
Отметим, что в эти минуты у здания парламента проходит митинг, организованный оппозиционной ветеранской организацией «Аруаа». К собравшимся вышли вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совбеза Сергей Шамба. Участники акции требуют, чтобы глава МВД Дмитрий Дбар был уволен, а не временно отстранен от исполнения обязанностей.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД.
- В пятницу в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- Накануне абхазский президент Аслан Бжания прервал визит в Москву и провел совещание с силовиками. Стало известно, что министр внутренних дел Дмитрий Дбар временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
В России суд арестовал бездомного, сушившего носки у Вечного огня
В Миассе (город в Челябинской области России) суд арестовал на два месяца местного жителя, который, по информации СМИ, пытался развести костёр и высушить носки у Вечного огня. 40-летний бездомный обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу городского суда.
Бездомный бросил в огонь несколько пластиковых венков, чтобы развести костёр. Из-за этого была повреждена верхняя часть монумента, которую пришлось снять. Позднее местного жителя по камерам видеонаблюдения нашла полиция и задержала. На него завели дело о вандализме.
После того, как информация о сожжённых на Вечном огне венках появилась в СМИ, дело изъяли у МВД и передали в Следственный комитет России. Там статью о вандализме заменили на реабилитацию нацизма. Отмечается, что данное обвинение подразумевает действия, которые были совершены публично. Однако, по данным СМИ, бездомный расплавил венки ночью, когда находился у монумента один.
- Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил отозвать ходатайство о прекращении дела против подростков, прикуривших от Вечного огня в аннексированном Севастополе. Он потребовал передать материалы в главное управление ведомства. Местные следователи ходатайствовали о прекращении уголовного дела о хулиганстве и просили назначить подозреваемым штраф. Сами подростки признали вину и извинились.
- В декабре 2020 года в Санкт-Петербурге полиция задержала двух тринадцатилетних девочек, которые в одном из городских парков бросали снежки в Вечный огонь. С ними провели профилактическую беседу, а на их родителей завели административное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Фумио Кисида избран новым премьер-министром Японии
В Японии, после голосования в палатах парламента, был избран новый премьер-министр. Им стал 64-летний Фумио Кисида, который ранее возглавлял МИД страны.
Предшественник Кисида – Ёсихидэ Сугу – занимал этот пост год и ушёл в отставку из-за резкого падения рейтингов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
Кисида станет 100-м по счёту премьер-министром Японии. Он возглавил ЛДП и планирует привести партию к победе на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Кисида обещает потратить миллиарды долларов на восстановление экономики Японии, а также противостоять угрозам со стороны Северной Кореи.
- Рейтинги ЛДП упали после того, как власти решили провести Олимпийские игры в Токио, несмотря на протест жителей. Их беспокоил растущий уровень заболеваемости COVID-19.
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине
Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2021 года стали работающие в США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за исследование рецепторов температуры и давления (прикосновения). Об этом сегодня объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
"Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем такие ощущения как должное, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и давление? Ответ на этот вопрос дали лауреаты Нобелевской премии этого года... Их революционные открытия позволили нам понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему", — говорится в заявлении Нобелевского комитета.
До работ этих ученых в нейробиологии не было понимания того, как тепло, холод и прикосновения вызывают сигналы в нервной системе человека.
Объявлением лауреатов премий по медицине в понедельник традиционно началась Нобелевская неделя.
Миллиардер Бидзина Иванишвили попал в «Архив Пандоры»
Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили попал в «Архив Пандоры» – глобальное расследование об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственниках со всего мира.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) более года назад получил от анонимного источника внутренние документы 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Всего в архиве около 12 миллионов документов.
«В документах содержится ограниченная информация об активах и операциях компаний Иванишвили. Одна компания, Silverpot Holdings Ltd., была создана для ведения «публичных компаний через брокерский счет». Другая организация, Brighton Corporate Ltd., была создана для «финансирования определенных проектов за счет заемного капитала» Грузинского фонда совместного инвестирования, который, помимо других проектов в стране, инвестирует в гидроэлектростанции, гостиницы и теплицы», – сказано в материалах «Архива Пандоры».
В материалах также говорится, что в 2011 году Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов заинтересовалась еще одной компанией Иванишвили, Finseck. Как отмечено в отчете, фирма находилась в доверительном управлении, миллиардер основал ее для своих детей.
По делу о въезде Михаила Саакашвили в Грузию задержаны еще двое человек
По делу о въезде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Грузию задержаны еще двое человек. Об этом журналистам сообщил прокурор Леван Вепхвадзе.
По его словам, уголовное дело возбуждено по статье «незаконная перевозка мигрантов через Государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания».
Прокурор утверждает, что следствию известны все детали относительно маршрута перемещения Саакашвили. Ранее СМИ сообщали, что экс-президент мог вернуться в страну в вентиляционной кабине трейлера через порт Поти.
Также сообщалось, что задержан Элгуджа Цомая – владелец квартиры, в которой находился Михаил Саакашвили. По словам прокурора, ему сегодня ужесточили обвинение.
Здание абхазского парламента оцеплено, депутаты собрались на заседание. ВИДЕО
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить инцидент, произошедший 30 сентября на сухумской набережной.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», на месте усилены меры безопасности – сотрудники правоохранительных органов оцепили по периметру комплекс правительственных зданий.
У здания парламента запланирован митинг, организованный оппозиционной ветеранской организацией «Аруаа».
По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД.
В пятницу в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
Накануне абхазский президент Аслан Бжания прервал визит в Москву и провел совещание с силовиками. Стало известно, что министр внутренних дел Дмитрий Дбар временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
ЕС призвал Грузию к сдержанности после ареста Саакашвили
Евросоюз призвал власти и оппозицию Грузии после ареста Саакашвили соблюдать сдержанность и верховенство закона. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
«После возвращения в Грузию бывшего президента Саакашвили и последовавшим за этим арестом ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона», – заявила она, подчеркнув, что политическая стабильность и независимость судебной системы «являются предварительным условием для углубления партнерства этой страны с ЕС в рамках соглашения об ассоциации».
Ранее члены фракции Европарламента «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) заявили о недопустимости политического реваншизма и призвали власти Грузии немедленно снять обвинения с Михаила Саакашвили. Авторы заявления называют безосновательными обвинения в адрес Саакашвили со стороны правящей партии Грузии. В ECR считают, что «Саакашвили имел полное право вернуться на родину».
«Народ Грузии имеет полное право сам выбирать своих лидеров. Политики должны свободно обсуждать проблемы, а не посылать письма из тюрьмы», – сказано в заявлении.
В Госдепартаменте США заявили, что внимательно следят за ситуацией в Тбилиси.
«У нас есть информация о его задержании, и мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем власти Грузии обеспечить условия, при которых г-н Саакашвили будет пользоваться принципом равенства в соответствии с законодательством Грузии и ее международными обязательствами в области прав человека», – заявили в Госдепартаменте.
- Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. По версии СМИ, он мог въехать в страну через порт Поти – в вентиляционной кабине трейлера.
Школы Грузии вернулись к очной форме обучения
Государственные и частные школы Грузии возвращаются к очной форме обучения с сегодняшнего дня.
Из-за плохой эпидемиологической ситуации в стране 15 сентября новый учебный год для школьников и студентов начался в дистанционном режиме. У первоклассников начало занятий и вовсе было отложено почти на месяц. Сегодня они впервые пойдут в школу, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ранее в рамках программы «Мой первый компьютер» первоклассники, зарегистрированные в государственных школах, получили ноутбуки. Несмотря на пандемию, все учащиеся государственных школ по-прежнему обеспечиваются книгами и тетрадями.
По новым правилам, все школьники, включая учащихся младших классов, присутствуют на уроках в масках. При этом к настоящему времени от коронавируса привиты 67% педагогов и административного персонала школ.
Другое нововведение – система электронного журнала, который поможет учителям в электронном виде регистрировать посещаемость и оценку учащихся.
У родителей будет возможность оставить детей на «дистанционке». Для этого они должны будут пройти регистрацию на специальном сайте. Сделать это возможно раз в неделю, по четвергам, с 00:00 до 18:00.
Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил первоклассников с началом учебы и пожелал им успехов. По словам Чхенкели, в условиях пандемии продолжение учебы в очной форме является большим достижением и нужно сделать все возможное для его сохранения.
В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда
Шведский художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в автокатастрофе, которая произошла в воскресенье на юге Швеции. По данным шведских СМИ со ссылкой на полицию, автомобиль, в котором находился 75-летний Вилкс, столкнулся с грузовиком. Художник и двое охранявших его полицейских погибли, водитель грузовика получил тяжелые травмы. Причины аварии расследуются.
Ларс Вилкс жил под охраной полиции с тех пор, как в 2007 году нарисовал собаку с головой мусульманского пророка Мухаммеда и оказался в списке "главных врагов ислама". Карикатуру опубликовали шведские и датские газеты.
Публикация спровоцировала возмущение мусульман во многих странах мира, Вилксу начали угрожать, в том числе убийством. Террористическая организация "Аль-Каида" назначила за его голову награду в 100 тысяч долларов. В 2010 году двое мужчин пытались поджечь дом художника на юге Швеции. Во время лекции в университете Уппсалы на него набросился один из слушателей, в результате чего художник был легко ранен. В США за участие в заговоре с целью убийства Вилкса была приговорена к десяти годам лишения свободы Коллин Лароуз.
Карикатуры Ларса Вилкса были напечатаны в том числе и в сатирическом журнале Charlie Hebdo, в результате нападения на который в январе 2015 года погибли 12 человек.
Несмотря на все нападения и угрозы Вилкс неоднократно заявлял, что нет ничего ценнее свободы человека, неотъемлемой частью которой является свобода слова.
Пхеньян ответил на звонок из Сеула после двух месяцев молчания
Сеул и Пхеньян в ночь на понедельник возобновили связь, отключенную около двух месяцев назад из-за протеста КНДР против ежегодных совместных военных учений Южной Кореи и США. Пхеньян ответил на звонок из Сеула, официальные лица обеих стран провели первый телефонный разговор, сообщило министерство объединения Южной Кореи. Этот шаг повышает надежды на возобновление межкорейского диалога, который зашел в тупик на фоне затянувшихся переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает южнокорейское агентство Yonhap .
Северокорейское информационное агентство ЦТАК передает, что лидер КНДР Ким Чен Ын на минувшей неделе "выразил намерение восстановить прерванные линии связи между Севером и Югом" в рамках усилий установить "прочный мир" на Корейском полуострове.
В сентябре КНДР провела серию ракетных испытаний, которые стали поводом для экстренного созыва Совета Безопасности ООН.
Режим Северной Кореи находится под международными санкциями за разработку ядерного и ракетного оружия и нарушения прав человека. Резолюция Совета Безопасности ООН запрещает стране проводить ракетные испытания.
В конце июля оба корейских государства объявили о восстановлении каналов связи, которые были прерваны на год. Однако менее чем через две недели Пхеньян перестал отвечать на звонки Сеула, протестуя против совместных военных учений Южной Кореи и США.
Опубликовано расследование об активах ближайшего окружения Путина
В воскресенье ряд международных СМИ, среди которых - российское издание "Важные истории", опубликовали глобальное расследование об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственниках со всего мира. Среди тех, кто упоминается в расследовании, люди из ближайшего окружения Владимира Путина.
Согласно опубликованной информации, Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой президента России, и дочь которой Лиза, как утверждалось в СМИ, феноменально похожа на Путина, с 2006 года является бенефициаром компании Brockville Development Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. По данным реестра недвижимости Монако, Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo, её стоимость - 3,6 миллиона евро.
Отмечается, что номинальным собственником Brockville значится панамский офшор Radnor Investments SA. Ранее он фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего другу Путина, бизнесмену Геннадию Тимченко.
Кроме Светланы Кривоногих на Британских Виргинских островах свои компании зарегистрировали институтские друзья Путина - Николай Егоров и Виктор Хмарин. Приблизительный размер активов фирмы Pollux Global Corp, которой владеет Егоров, оценивается в 50 миллионов долларов. Хмарин же, как утверждается в расследовании, являлся бенефициаром компании Luciano Services Corp - она была зарегистрирована в 2009 году. Целью её создания было держать счёт в швейцарском банке BSI.
В свою очередь Роман Путин, сын двоюродного брата президента России, как минимум до 2013 года владел офшором Infinite Capital Corp, зарегистрированным на Сейшельских островах. Компания должна была заняться инвестированием средств в бизнес-авиацию, а её уставный капитал составлял 100 тысяч долларов.
В Сингапуре, как утверждают расследователи, учредил свою компанию Angelus Trust председатель правления Сбербанка Герман Греф. Она управляла семейными активами Грефа более чем на 55 миллионов долларов. В 2017 году глава Сбербанка принял решение сделать управляющим и бенефициаром Angelus Trust своего племянника Оскара, проживающего в Швейцарии.
Наконец в расследовании сказано, что семья Сергея Чемезова, главы корпорации "Ростех", спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе - виллу и яхту в Испании.
Большинство из тех, кто упоминается в расследовании, пока не комментировали опубликованную информацию.
- Сведения об активах окружения Путина опубликованы в рамках международного проекта "Архив Пандоры" - глобального расследования об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственников со всего мира. Проектом в течение нескольких лет занимались более 600 репортеров из 120 стран, в том числе - журналисты российского издания "Важные истории". Утверждается, что расследователи переработали около 12 миллионов документов. Этот архив был получен Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) от источника, чьё имя не разглашается по соображениям безопасности.
- "Важные истории" утверждают, что в глобальном расследовании содержится информация об офшорах многих депутатов Госдумы и родственников руководителей госкомпаний. Издание обещает в ближайшее время опубликовать эту информацию.
Георгий Закарашвили назначен послом Грузии в Украине
Грузия назначила чрезвычайных и полномочных послов в Нидерландах, Польше, Украине, Швеции и Мексике. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Давид Соломония, который до этого занимал должность посла Грузии в Бразилии, приступит к обязанностям посла в Нидерландах.
Соломония работает на дипломатической службе с 1995 года, а в 2019 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
На должность посла Грузии в Польше назначен дипломат с 30-летним стажем, доктор исторических наук Зураб Беридзе. В 2014-2018 годах он был послом Грузии в Болгарии, а в 2004-2008 годах – послом в Румынии и Молдове. В 2006 году Беридзе присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Георгий Закарашвили, который в последнее время был директором политического департамента МИД Грузии, с 1 октября текущего года назначен послом в Украине. Закарашвили работал на различных должностях на дипломатической службе с 2004 года. В 2016-2019 годах он был чрезвычайным и полномочным посланником секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ, а в 2007-2011 годах – старшим советником. В 2012-2016 годах Закарашвили уже занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине.
Теперь же Закарашвили сменил в Киеве Теймураза Шарашенидзе, который занимал пост посла с сентября 2019 года. Весной 2020 года его отозвали из Киева для консультаций из-за позиции официального Тбилиси в отношении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. На свой пост в Киев Теймураз Шарашенидзе вернулся почти через год, в апреле 2021 года.
В Швеции послом Грузии стал Ираклий Хуцураули. С 2019 года и по сей день он занимал пост старшего советника в посольстве Грузии в Швейцарии. Дипломатической деятельностью занимается 18 лет. В 2008-2013 годах работал чрезвычайным и полномочным посланником в Италии.
Бывший депутат парламента Грузии девятого созыва Заза Габуния занял пост посла Грузии в Мексике.
Партия Гахария не поддержит ни одного кандидата в мэры Тбилиси во втором туре
Партия «Для Грузии» во втором туре выборов мэра Тбилиси не поддержит ни одного из кандидатов. Об этом сегодня, 3 октября, заявил журналистам один из лидеров партии Кахабер Кемоклидзе, сообщает «Новости-Грузия».
По данным ЦИК, на выборах мэра Тбилиси кандидат правящей «Грузинской мечты», действующий мэр Каха Каладзе набрал 44,97% голосов, а его основной конкурент, председатель «Единого национального движения» Ника Мелия – 33,98%. Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится 30 октября.
«Гахария, как и наша партия, поддерживает перемены. Мы считаем, что сегодня «Грузинская мечта» создала прекрасную возможность, по сути, на практическом уровне вернуть к власти «Национальное движение», которое, по нашему мнению, было позавчерашним днем, как «Грузинская мечта» является вчерашним днем. По вопросу, кого мы поддержим, можно сделать простой логический вывод, что ни того, ни другого», - сказал Кемоклидзе.
- Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.
- Партия, основанная экс-премьером Георгием Гахария, который со скандалом перешел в оппозицию, согласно предварительным данным ЦИК, занимает третье место по стране, следуя за «Грузинской мечтой» и «Единым национальным движением». Кандидат от партии «Для Грузии» смог выйти на второе место только в Цагери. Во втором туре Бесарион Бенделиани (35,02%) будет бороться за кресло мэра с кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» Гиоргием Немсадзе (49,34%).
Гарибашвили: Саакашвили планировал приписать властям убийство оппозиционеров
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обещает в ближайшее время предоставить общественности информацию о маршруте въезда в Грузию третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. «Откуда зашел Саакашвили, очень скоро мы подробно расскажем нашему населению, но это сделает не премьер-министр, а наши следственные органы», - заявил Гарибашвили в интервью телекомпании «Имеди», передает «Новости-Грузия».
Вместе с тем премьер сообщил, что по данным спецслужб, «Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти». По словам премьера, Саакашвили планировал «неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, чтобы таким образом спровоцировать появление там полиции, и приписать властям убийство оппозиционеров».
Он не объяснил, как Саакашшвили мог планировать убийство со стороны полиции, сказав только, что это было бы «убийство в суматохе». «Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек и, наверно, они смогли бы это сделать, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров… Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов», - сказал Гарибашвили.
По словам премьера, в рядах «Единого Нацдвижения» не было единства по этому плану и нынешний председатель «Национального движения» Ника Мелия выступал против. Пока ни Ника Мелия, ни представители ЕНД не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения.
Премьер заверяет, что процесс представления Саакашвили перед правосудием в Грузии будет проведен по самым высоким стандартам и ни у кого не вызовет вопросов. Премьер сказал, что Михаил Саакашвили будет отбывать полный присужденный ему грузинским судом срок – шесть лет. Он также поблагодарил президента Саломе Зурабишвили, которая заявила, что отказывается помиловать Саакашвили и тем самым поставила точку в этом вопросе. «Пусть ведет себя прилично, а то мы добавим статьи», - сказал об экс-президенте Ираклий Гарибашвили.
Он также негативно оценил политическую деятельность Михаила Саакашвили, который занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год и считается одним из лидеров реформ на постсоветском пространстве.
«Назовите человека, который пришел бы с революцией и принес строительство и прогресс? Он принес разрушения и войны, потерял территории, убивал людей, наказал и сделал несчастными тысячи людей. Дьявол не дает покоя этому человеку, может быть, он успокоится в тюрьме. Для нас Саакашвили был обузой и проблемой, так как работал с каналами YouTube и включениями [в соцсетях]. Почему? Во-первых, это разрушало наши отношения с Украиной, а во-вторых, все от него устали. Население всей страны устало. Мы должны были либо поймать Саакашвили, либо он должен был уйти из политики. Но этот человек не уходит из политики, не извиняется, не просит помилования.
Спасибо Мише за то, что он приехал в Грузию своими ногами и по собственному желанию. Думаю, все это идеально село [в создавшуюся ситуацию], потому что не представляю, как будет после этого развиваться «Национальное движение». Саакашвили был последней надеждой, а в эти выборы был вложен последний ресурс. Он приехал и сразу попал в тюрьму так, что ничего не смог сделать. Думаю, что он будет чувствовать себя очень комфортно», - сказал Гарибашвили.
Премьер Грузии: Пусть Саакашвили ведет себя хорошо, иначе добавим ему другие статьи
«Пусть ведет себя хорошо, иначе мы добавим ему другие статьи и отправим за ним других», - так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отреагировал на письмо Михаила Саакашвили председателю «Единого национального движения» и кандидату в мэры Тбилиси Нике Мелия. Обращение зачитал ведущий телеканала «Имеди», куда был приглашен премьер.
Гарибашвили, в частности, заявил, что Саакашвили болен и нуждается в лечении. «То, что этот человек был президентом девять лет, было катастрофой», - сказал глава правительства, добавив, что на протяжении 18 лет Саакашвили был источником дестабилизации. «Как говорится, черт не дает ему покоя. Может, хоть в тюрьме отдохнет лет шесть минимум», - добавил Гарибашвили.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября на улице Квишхетской в Тбилиси. Михаил Саакашвили осужден по делам о помиловании лиц, осужденных за избиение бывшего депутата Валерия Гелашвили и убийство Сандро Гиргвлиани. Кроме того, в суде продолжаются два уголовных дела с обвинениями в отношении Михаила Саакашвили - вторжение в телекомпанию «Имеди», разгон акции 7 ноября, изъятие имущества Патаркацишвили и т.н. дело о пиджаках.
- В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Гарибашвили: Оппозиции не удалось достичь желаемой цели на местных выборах
«Муниципальные выборы прошли в спокойной, свободной, справедливой обстановке и были однозначно положительно оценены международными наблюдателями», - заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает «Новости-Грузия».
Премьер считает, что оппозиции не удалось достичь желаемой цели и добиться того результата, который спровоцировал бы политический кризис и беспорядки в стране. Он также сравнил результаты этих выборов с парламентскими год назад.
«Вторые туры назначены только в 20 из 64 муниципалитетов или в 31% . Напомню, что на парламентских выборах 2020 года второй тур был назначен в 56% округов. Поэтому для нас это хороший результат, который подчеркивает демократическую и справедливую избирательную среду, созданную в Грузии усилиями «Грузинской мечты», - сказал Гарибашвили в интервью телекомпании «Имеди».
Он уверен, что кандидаты от «Грузинской мечты» убедительно выиграют во втором туре во всех 20 избирательных округах.
Гарибашвили признал, что участие в выборах партии экс-премьера Георгия Гахария, лишило правящую партию определенной поддержки: «Предательство обошлось нам в 7-8%. По крайней мере, эта путаница, похоже, все еще имеет место в случае с Гахарией. Многие, надо сказать прямо, наши избиратели, думали, что это проект Бидзины Иванишвили-2».
По словам Гарибашвили, если бы не было «истории предательства», «Грузинская мечта» могла бы выиграть выборы во всех округах в первом туре.
- По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в пропорциональной части выборов в местное самоуправление «Грузинская мечта» получила 46,68% голосов, «Единое национальное движение» - 30,7%, «Гахария – За Грузию» - 7,8. %. Во втором туре выборов мэра Тбилиси примут участие Каха Каладзе (44,97%) и кандидат от Объединенной оппозиции Ника Мелия (33,98). Георгий Гахария получил на выборах мэра 8,86%.
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