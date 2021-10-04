Митинг у здания абхазского парламента завершился

В Сухуми, у здания парламента самопровозглашенной республики Абхазия завершится митинг, связанный с инцидентом, произошедшим на сухумской набережной 30 сентября.

Как пишет агентство «Апсныпресс», собравшиеся требовали объективного расследования случившегося. Часть митингующих требовала незамедлительного освобождения министра внутренних дел и его заместителей, причастных к случившемуся. Ранее они были временно отстранены от исполнения обязанностей.

На митинге выступил лидер оппозиционной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба. Он подчеркнул, что произошедшее 30 сентября недопустимо.

«Наши отцы – ветераны были жестоко избиты. Мы пришли сюда услышать, какое решение будет принято. Это не политический митинг. Я вижу здесь людей с совершенно разными политическими взглядами», – сказал он.

Адгур Ардзинба обратился к присутствующим на митинге ветеранам и попросил их принять решение.

«Решать вам, ветеранам. Мы ваши дети. Как вы скажете, так мы себя и поведем», – сказал Ардзинба.

Выступивший от лица ветеранов Ахра Бжания предложил участникам акции разойтись и дождаться расследования прокуратуры.

«Это не политический митинг, у нас нет политических требований. Мы требуем одного – закона в отношении граждан Абхазии, в данном случае в адрес наших ветеранов. Идеология нашего государства должна строиться на уважении к этим людям. Если этот главный фундамент мы будем расшатывать, государства мы не построим. Благодаря вашей настойчивости принято решение о начале следствия и временной отставке (министра внутренних дел – ред.). Вы добились главного – справедливости на данный момент. Я, как ветеран, обращаюсь к молодежи. Давайте и парламенту, который, как мне кажется, занял верную позицию, и нашему государству дадим определенные процедурами сроки. Неделю, как сказал президент», – сказал Ахра Бжания.

Ветеран войны, представитель села Адзюбжа Гиви Допуа также призвал всех разойтись и дождаться решения властей.

«Единственное, о чем я прошу: не переводить это событие в политику. Делегация от села Адзюбжа была у президента, мы высказали свое мнение и требования о том, чтобы все, кто причастен к случившемуся, не вернулись на свои должности», – отметил Допуа.

По его словам, они получили обещание со стороны руководства Абхазии, что в течение 5-7 дней они разберутся в этом деле.

«Хочу попросить вас, давайте подождем эти 7 дней. Если будет вынесено справедливое решение, то мы придем сюда и поблагодарим президента. А сейчас я попрошу разойтись всех», – сказал он.

Ранее к митингующим у здания парламента вышли вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба.