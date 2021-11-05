Ветераны против президента и другие итоги абхазской недели

Вся неделя прошла под знаком ветеранов войны, которые продолжают требовать отставки министра ВД Дмитрия Дбара, участвовавшего в избиении людей на сухумской набережной 30 сентября. Ветеранов поддержали оппозиционные движения «Аруаа», АНД, «Аидгылара», «Абаш». После того как 2 ноября было оглашено решение президента о восстановлении Дмитрия Дбара в должности министра, общественная организация «Аидгылара» объявила о выходе из соглашения, направленного на диалог между властью и общественными организациями. Лидер движения Кан Кварчия и его единомышленники считают, что глава государства, во-первых, обманул ветеранов войны, обещая им уволить с должности министра, совершившего правонарушение, и, во-вторых, отказался от переговоров с оппозицией, которая выступила в качестве посредников в урегулировании конфликта и предлагала компромиссное решение. Он заявил, что после того, как президент принял решение, которое ведет к конфронтации, у оппозиции нет иного пути, кроме объединения.

Тем временем, издав указ о восстановлении Дбара в должности министра 2 ноября, власть приступила к беспрецедентным мерам по обеспечению собственной безопасности. По тревоге был поднят весь состав МВД, у комплекса правительственных зданий в ночь со 2 на 3 ноября были замурованы в асфальт мобильные ограждения, передвижные барьеры закованы цепями. Сотрудников органов власти, бюджетных организаций обязали собраться перед администрацией президента 4 ноября. В этот день госслужащие и сотрудники правоохранительных органов стояли живым щитом перед входом в президентскую администрацию весь день. За что получили большое президентское спасибо.

Но получилось как с «неуловимым» Джо – штурмовать администрацию президента никто не собирался, и 4 ноября Объединенный совет ветеранов и оппозиция провели митинг протеста на театральной площади столицы. Ими была предпринята еще одна попытка убедить президента в необходимости отстранения Дбара от должности министра ВД. Президент в очередной раз проигнорировал требования участников митинга, и митингующие объявили о том, что оставляют за собой право на проведение акций протеста и всенародный сход с целью отставки главы государства.

На фоне происходящих в стране событий и раскола в обществе президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем народного единства. В поздравлении говорится, что «этот день является символом таких незыблемых ценностей, как любовь к родине, единение народа, уважение к истории своей страны».

И еще одна деталь, которая характеризует нынешнюю власть. 3 ноября в селе Адзюбжа Очамчырского района обнаружили действующую майнинговую ферму, сообщает СГБ Абхазии. Эта информация интересна по двум причинам – во-первых, изъятие было проведено в том самом селе Адзюбжа, ветераны которого требуют отставки министра ВД, и второе: впервые за все время с момента введения запрета на деятельность по добыче криптовалюты названо имя владельца фермы. Ферму демонтировали, все 77 аппаратов изъяли.

К другим новостям недели. Общественная палата встретилась с мэром столицы Бесланом Эшба. Поводом для встречи стали « злободневные бытовые проблемы, с которыми приходится сталкиваться горожанам в связи с частым отключением жизненно важных коммуникаций». Члены общественной палаты хотели узнать, когда будут завершены затянувшиеся ремонтные работы водопроводной системы. Беслан Эшба заверил собравшихся, что «через пять-шесть дней» будут заасфальтированы дороги и начнется укладка бордюров, что вырубка деревьев согласована с экологами, а частые отключения света связаны с ремонтными работами на подстанции «Сухум-1».

Парламент Абхазии на этой неделе принял решение направить в бюджет Пенсионного фонда, задолжавшего абхазским пенсионерам межбюджетный трансферт в размере 20 млн рублей. Таким образом, общая сумма помощи Пенсионному фонду составила в этом году более 170 млн рублей.

Ситуация с распространением коронавируса в стране остается сложной. За неделю в ковид-госпиталях скончалось 17 человек. Медленными темпами идет вакцинация – на сегодняшний день вакцинировано чуть более 10 тысяч человек: половина «Спутником V», остальные «Спутником Лайт», который рекомендован для ревакцинации. Пропаганда вакцинации фактически не ведется, что, скорее всего, связано с отсутствием вакцины. Переболевших ковид по официальной статистике 32 258 человек, зафиксировано 468 летальных случаев. Официальная статистика содержит неполные данные, так как здесь не фиксируются люди, которые лечатся и умирают за пределами страны. Глава Минздрава Эдуард Бутба отметил, что в середине ноября ожидается поставка партии «Спутника V» в Абхазию в количестве шести тысяч доз.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия