Один раз в Грузии уже рвануло

Собравшиеся в Стокгольме министры иностранных дел стран ОБСЕ обсуждают европейскую безопасность. Главные претензии – к России. В центре внимания – наращивание Москвой сил на границе с Украиной и миграционный кризис на белорусско-польской границе. В шведскую столицу также прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, уже успевший обменяться со своим российским визави обвинениями в подрыве системы европейской безопасности и провести с ним же переговоры тет-а-тет.

Грузия использует платформу ОБСЕ для обсуждения проблем, стоящих перед страной, и это одна из хороших возможностей поговорить о сложной гуманитарной ситуации на оккупированных территориях, – так министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани оценил участие страны в заседании глав МИД стран ОБСЕ, открывшемся сегодня в Стокгольме. Руководитель грузинского внешнеполитического ведомства выступил с речью, сделав акцент на ситуации в Абхазии и Южной Осетии и стратегии Тбилиси по деоккупации этих территорий:

«Речь идет о незаконной демаркации границы, незаконных задержаниях, Женевском процессе и о том, что необходимо сделать, потому что ОБСЕ является одним из важных действующих лиц, поскольку сопредседатель организации участвует в переговорном процессе в Женеве. Что касается женевских переговоров, необходимо добиться того, чтобы фундамент, на котором базируются эти переговоры, был реализован, а международное сообщество консолидировано в этом вопросе».

По словам Залкалиани, политика мира и стратегия деоккупации, над которой в Тбилиси сейчас работают, должны быть максимально использованы, чтобы нивелировать влияние Москвы, которая постоянно блокирует на международных площадках позитивные решения в отношении Грузии.

«Проделанная Грузией работа дает мне основание сказать, что у нас будет очень четкое заявление по этому поводу, и, конечно, я буду использовать его для двусторонних форматов. У меня будет много встреч с моими коллегами-министрами, мы будем говорить о двусторонних отношениях и нашем сотрудничестве в различных форматах», – заявил Залкалиани.

Заявления со стороны стран-партнеров Грузии действительно прозвучали. Представители целого ряда государств высказались в поддержку территориальной целостности Грузии. А некоторые открыто заявили, что страны-члены ОБСЕ должны проводить более четкую политику, направленную на восстановление суверенитета Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией.

Вопрос территориальной целостности Грузии поднял и американский госсекретарь. Энтони Блинкен, также прибывший в Стокгольм из Риги, дал понять: российская повестка в контексте угрозы европейской системе безопасности по-прежнему в центре внимания:

«Мы видим отказ от обязательств по контролю над вооружениями в Европе, Россия по-прежнему имеет войска в Грузии и сохраняет де-факто власти в Южной Осетии и Абхазии».

Впрочем, Грузию госсекретарь больше не упоминал, сосредоточившись в основном на украинском вопросе. Перед встречей со своим российским визави Блинкен подчеркнул, что возможная агрессия Москвы против Киева не останется без ответа.

Реакция главы российского внешнеполитического ведомства не заставила себя долго ждать. Сергей Лавров дал понять: заявления, прозвучавшие на натовском министериале в Риге и повторенные в Стокгольме, вновь подталкивают соседей России к опасным для них самих шагам. Причем в качестве примера привел именно Грузию:

«Решение Бухарестского саммита НАТО в апреле 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО, мина в самое основание конструкции европейской безопасности. Один раз, в августе 2008 года, уже рвануло, когда пребывавший в эйфории от НАТО-перспективы Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте. Те, кто заученно повторяет бухарестские тезисы и твердит, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права высказывать свою позицию, эти люди играют с огнем».

По словам Лаврова, «не может быть, чтобы они этого не осознавали». Бухарестские тезисы озвучил в Риге генсек НАТО Йенс Столтенберг, в очередной раз комментируя североатлантические перспективы Грузии и Украины. Но если обещания главы альянса были, как обычно, довольно туманными, то глава российского МИД был предельно ясен:

«Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо».

Некоторые восприняли слова Лаврова как прямую угрозу – если в Брюсселе и Вашингтоне не прекратят подпитывать желание Грузии и Украины вступить в НАТО, то Москва, как в 2008 и 2014 годах, сыграет на опережение. При этом на слово, как дал понять российский министр, Западу в России верить не намерены:

«Будем настаивать на выработке договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России».

В связи с этим Лавров считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе нуждается в «очищении», так как стала заложником блоковой дисциплины в рамках Евросоюза и НАТО. И больше не занимается укреплением безопасности на континенте.

После обмена претензиями в рамках заседания глав МИД ОБСЕ Лавров и Блинкен уединились. 40-минутная встреча, как было заявлено по ее окончании, была посвящена в основном Украине и двусторонним отношениям. Вопрос Грузии, судя по всему, больше не поднимался.