Мечта и бесплатный сыр

«Грузинская мечта» очень любит выполнять предвыборные обещания. Ну не то чтобы по сути, но так, чтобы создавать видимость. Как бы выполнять… Со стороны вроде бы все нормально, обещание выполнено, но если подойти поближе и присмотреться, – труха, пустышка.

Сейчас это не так сильно заметно, так как со временем «Грузинская мечта» перестала вообще что-либо обещать, махнула на это неблагодарное дело рукой и побеждает на выборах старыми, проверенными жизнью дедовскими методами – использованием административного ресурса и подкупом.

Но, так или иначе, в первые годы власти пряники были розданы авансом, и в связи с этим что-то надо было делать. Поскольку практических возможностей выполнить обещания не было, то решили пойти по другому, более хитрому пути – создавать иллюзию выполнения.

Все очень просто. Пообещал Иванишвили перед выборами 2012 года построить 100 предприятий. Прекрасно. Проходит год, и удивленный народец, который ожидал, что сейчас со дня на день фабричные трубы закоптят грузинские небеса, оглянулся вокруг, никаких заводов не увидел и обернулся к Великому Гуру – «Эй, чувак, ты чего? Где 100 предприятий?»

И знаете, что он ответил? Вот никогда не догадаетесь. Другой начал бы юлить, придумывать тысячи причин и отговорок, рассказывать сказки о том, что идет активное строительство, немецкое оборудование для 100 предприятий уже едет в Грузию. В общем, чуток потерпеть, и все будет. Как только – так сразу.

Но не таков Бидзина наш. Направив свой чистый, открытый и бесхитростный взор на избирателя, он, как говорится, ни в одном глазу, рассказал ему, что 100 предприятий уже построены. Не верите? Вот, пожалуйста, список, подготовленный Министерством экономики. В нем перечень объектов: коровник в селе, местном аналоге Тмутаракани, молочная ферма, курятник в какой-нибудь забытой богом дыре. Вот, я же говорю – 100. Не верите – подсчитайте!

Когда среднестатистический человек слышит про 100 новых предприятий, то в его воображении всплывают давно знакомые черты: фабричные цеха, ряды станков, конвейер и т.д. Но это ваше дело, плод вашего воображения. Коровник – тоже предприятие, и если кто-то скажет, что коровник не предприятие, – может кинуть в меня камень. Ну а то, что вы ожидали открытия в Грузии завода «Мерседеса», – ну так это вы сами себе напридумывали. Мы вам ничего такого не обещали.

А еще обещали пенсии прибавить… Забавная история вышла, через несколько месяцев народец предъявил счет Нашему светочу: «Мужик, а пенсии где? 200 баксов в месяц и все дела?»

И тут та же самая история: товарищи, мы никогда не обещали пенсии в 200 баксов в месяц, прочтите, пожалуйста, внимательно нашу программу. Мы обещали, что пенсия будет не меньше прожиточного минимума, и это обещание выполнено. Всем спасибо, все свободны.

И, действительно, прожиточный минимум после прихода «Мечты» к власти был-таки увеличен центов на 5, в итоге и пенсия, по сути, осталась неизменной – в национальной валюте она формально выросла, но с учетом обрушения курса толку от этого роста никакого.

А еще какой общенародный праздник был устроен после того, как «Грузинская мечта» объявила о том, что одна из крупных нефтяных компаний, владеющая сетями АЗС в Грузии – российский «Лукойл», – снизила-таки цены на топливо. Ура, товарищи, жить стало легче, жить стало веселее, чепчики в воздух.

Супостат, который утаскивал себе в карман 1 лари с каждого литра бензина, повержен, и теперь нефтяные компании могут вздохнуть спокойно.

Только потом выяснилось, что «Лукойл»-то снизил, да не просто так, а взамен получил контракт на обеспечение нефтепродуктами всех (ВСЕХ!!!!) госструктур Грузии. Да за такой подарок они могли бы раз в неделю раздавать потребителям бензин бесплатно!

Примеров можно приводить великое множество, и везде будет один и тот же почерк: создавать видимость, пусть это сработает здесь и сейчас, пусть через месяц все поймут, что их надули, но то будет через месяц, вот через месяц и будем об этом думать.

Еще одна «мечтательская» черта: если не считать вопроса сохранения власти, в котором они на удивление дальнозоркие, во всем остальном их горизонт планирования – месяц-два, от силы три. А потом еще чем-нибудь отбрешемся.

Конкретно сейчас народу Грузии придется из своего бюджета платить 80 млн долларов как минимум за стремление «мечтателей» создать видимость выполнения еще одного своего обязательства – снижения цен на электроэнергию.

«Мечта» снова пошла традиционным, апробированным путем – снизила тариф тем, кто электроэнергию и так потребляет менее 300 квт.ч. Если учесть, что так может расходовать только одинокий пенсионер, который не пользуется бытовой техникой и включает только свет и телевизор, то понятно, что большинству населения от этого снижения было ни жарко, ни холодно.

Дальше – больше. В 2016 году Министерство энергетики Грузии подписывает соглашение с владельцем тбилисских энергораспределительных сетей и в контракт вписывает вполне логичный и рациональный пункт о пересмотре тарифа в случае девальвации курса национальной валюты. Но в 2017 году, когда на фоне резкого обвала курса лари российская компания потребовала компенсировать потери в связи с перепадом курса валют, ответ был отрицательным. В итоге «Интер РАО» подала на правительство Грузии иск в Стокгольмский арбитраж и выиграла его легко и непринужденно.

А это еще не конец. В скором времени правительству Грузии придется выплачивать компенсации по результатам исков, подаваемых в настоящее время международными компаниями, которым не была дана возможность строить ГЭС в стране. Сумма получится более чем кругленькой.

Вот так заканчиваются игры в детский популизм, рассчитанные к тому же на месяц-другой. В конечном итоге все равно ничего не вышло, и «мечтатели», махнув на приличия рукой, перестали чего-либо стесняться. Все их высокие обещания уже в прошлом, остались только два – «стабильность» и «Миша придет».

Увы, все это весело звучит, но в конце концов за все когда-то приходится платить. Не «мечтателям», конечно, а тому глупому избирателю, который задает глупые вопросы, чтобы услышать глупые ответы.

Вас снова надули, дорогие мои дурные соотечественники, и, как всегда, так и на этот раз – за ваш же счет.

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