Встречу с абхазским послом в Дамаске КНР считает «недоразумением» – МИД Грузии

МИД Грузии провел беседу с послом Китая в Тбилиси Ли Янь по поводу вероятной встречи посла самопровозглашенной республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба с послом КНР в Дамаске Фен Бяо. Как говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства, КНР поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и впредь будет руководствоваться этим принципом.

«В связи со встречей так называемого посла оккупированной Абхазии Баграта Хутаба с послом Китая в Сирии Фен Бяо, которая, вероятно, состоялась 6 декабря в Дамаске, по инициативе министерства иностранных дел Грузии состоялась коммуникация с послом Китайской Народной Республики в Грузии госпожой Ли Янь. По разъяснению китайской стороны, по всей вероятности, имело место недоразумение, столица активно выясняет детали, о которых в ближайшее время будет сообщено грузинской стороне», – сказано в заявлении.

В сообщении указано, что китайская сторона выразила благодарность Тбилиси за неуклонную и последовательную поддержку правительством Грузии Политики одного Китая.

«Эти позиции сторон обусловлены сложившимися дружественными и партнерскими отношениями», – сказано в заявлении.

В ходе беседы была достигнута договоренность, что МИД Китая еще раз оповестит свои посольства за рубежом, чтобы те избегали подобных контактов.

Дополнительно сообщается, что посол Грузии в Пекине Арчил Каландия провел 7 декабря встречу с главой департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР, на которой китайская сторона также выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

В МИД самопровозглашенной республики Абхазия при этом заявили, что после встречи в Дамаске «грузинская сторона пытается оказать давление на посла КНР в Сирии».

«В частности, грузинская сторона выражает недовольство в связи с распространенными информационными материалами с прошедшей встречи», – сказано в заявлении.

В Сухуми говорят, что «Абхазия – суверенное государство, проводящее независимую внешнюю политику».

«Мнение грузинской стороны относительно международных встреч наших официальных представителей нас не интересует. Рекомендуем грузинским дипломатам придерживаться правил международного общения, а также норм международного права», – говорится в заявлении.