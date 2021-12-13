Карьера Михаила Логуа и другие «кадровые странности» Аслана Бжания

В Абхазии – кадровая чехарда. Смены фигур, которые производит глава государства, вызывают серьезные сомнения в том, что президент руководствуется интересами государства и общественности, учитывает какие-то профессиональные качества, достижения или хотя бы биографию назначенцев.

Достаточно успешного и коммуникабельного министра иностранных дел Даура Кове непонятно зачем меняют на живущего в Москве ставленника Суркова – Инала Ардзинба, который не только не отличается коммуникабельностью, но и весьма далек от абхазской действительности. Министра внутренних дел, отставки которого требует общественность и оппозиция, вместо того, чтобы уволить без права работы в правоохранительных органах, продвигают в руководители Государственной службы охраны. Все эти рокировки имеют много странностей, общественности непонятно, по какому принципу президент осуществляет назначения и сам ли он перемещает фигуры на своей доске? Вот, к примеру, президент публично на пресс-конференции сообщает, что не собирается смещать Даура Кове с должности министра, а через несколько недель назначает на эту должность Инала Ардзинба. Или освобождает от должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар и несколько дней это скрывают от общественности. И разве не странно, что новому главе МВД не оставляют шанса даже самому назначить своих заместителей: указу о назначении Вальтера Бутба предшествует приказ о назначении двух его заместителей. Дмитрию Дбар перед освобождением от должности Бжания дарует звание полковника, а Зурабу Зантария, который освободил место для Дмитрия Дбар, – генерал-майора. Конечно, социальные сети обо всем узнают еще до всяких указов и выдвинут весьма правдоподобные версии, но подобное поведение президента не повышает его рейтинг и вызывает сомнения в том, что глава государства решает кадровые вопросы самостоятельно.

Я решила проследить кадровые странности нашего президента и правительства на примере чиновника, который провалил работу в одной сфере и спустя пару недель был благополучно назначен на другую должность. Все, что потребовалось для того, чтобы не нести ответственности, – уйти «по собственному желанию».

Итак, информация о назначении Михаила Логуа гендиректором РУП «Абхазавтодор», появившаяся в социальной сети, а затем и в СМИ (это теперь у нас частое явление), позабавила. И дело не в том, что общественность узнала об этом назначении спустя два месяца после того, как он приступил к работе в новой должности, и даже не в отсутствии сообщения о традиционном представлении начальника коллективу. Дело в том, что Михаил Логуа четыре месяца назад покинул пост гендиректора РУП «Черноморэнерго» по состоянию здоровья. Так нам сообщили: заболел и ушел с работы по собственному желанию. Ничего, кроме сочувствия, это вызвать не может. Пока мы переживали о здоровье экс-чиновника, простив ему отсутствие света в наших домах, оказалось, что вот уже два месяца как он назначен на новую, не менее ответственную должность директора такого же РУП.

Теперь Логуа занимается не энергетикой, а восстановлением дорог. А почему бы нет – в биографии Логуа Михаила значится автомобильно-дорожный институт. Он его закончил в 1995 году. Правда, по специальности не работал, но занимал различные должности в правительстве – был референтом отдела административных и правоохранительных органов, начальником экономического отдела, финансового отдела, возглавлял районную администрацию. Просто специалист широкого профиля.

А еще в 2011 году Михаил Логуа участвовал в президентских выборах вместе с Александром Анкваб и занял должность вице-президента. И вот здесь опять интересная деталь: в 2013 году он покинул должность вице-президента, и, как вы уже догадываетесь, причиной стало состояние здоровья. Дальше следы нашего жалующегося на здоровье вице-президента теряются на необъятных просторах России, где он становится генеральным директором Кировского металлургического завода. Здесь Михаил Логуа сотрудничает с неким Юрием Бантеевым, который купил этот завод, через (скорее всего, подставную) австрийскую фирму. Но разбираться с туманной историей банкротства и покупки этого завода мы не будем, так как Юрий Бантеев – «наш парень» и известен общественности Абхазии не тем, что купил завод в России, а тем, что купил бизнес нынешнего президента Аслана Бжания – туристическую фирму «Афон-ТУР», был председателем Совета абхазского банка «Престиж» и так далее.

Однако это не все. В 2012 году прокуратура Абхазии возбудила в отношении Юрия Бантеева уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения, выразившегося в хищении денежных средств в особо крупном размере. О результатах расследования по этому делу ничего не известно – о нем, как часто бывает, когда высокопоставленные чиновники прикрывают кого-то, забыли. И вот что интересно: Михаил Логуа занимает должность вице-президента Абхазии, в то время когда прокуратура обвиняет Бантеева в мошенничестве в особо крупном размере, а когда в 2013 году покидает пост вице-президента, то начинает свою коммерческую деятельность именно с Бантеевым. Местным жителям новые руководители обещают построить «город-сад», но радужным обещаниям не суждено было сбыться, и Михаил Логуа возвращается в Абхазию, чтобы – ни много ни мало – защитить абхазскую государственность.

Да, именно так называлось общенациональное движение, которое создал и возглавил в 2018 году Михаил Логуа в Абхазии – «По защите государственности Абхазии». Цель движения он сам формулировал так – вывод Абхазии из глубокого кризиса. Этот выход из кризиса члены движения (а в него вошли все, кто сегодня занимает должности в правительстве страны) видели в добровольной отставке президента Рауля Хаджимба. Никаких других планов, судя по комментариям, интервью и моему общению с Логуа, у движения вообще не было. «Власть не просто не делала того, что необходимо, она зачастую делала то, что вообще не нужно нашему государству», – повторял как мантру Логуа в 2018 году и обещал все тот же «город-сад», как только Бжания станет президентом. А еще он заверял общественность, что не собирается занимать «какие-то там высокие должности». Однако после выборов Михаил Логуа занял должность генерального директора «Черноморэнерго», полностью развалил сносно работающее энергетическое хозяйство и два месяца назад был назначен генеральным директором «Абхазавтодора». Наверное, теперь защищать государственность Абхазии потребовалось в «Автодоре».

Мы часто говорим, что власть утратила доверие народа и страна находится в тупике. Этот тупик рукотворный – немотивированные назначения чиновников, которые не понесли ответственность за непрофессиональные действия, за превышение должностных полномочий, допустили должностные преступления, не справились с работой, были поощрены за преступления и формируют недоверие народа к власти. А в глубине души каждый человек хочет, чтобы руководители его страны были профессионалами с незапятнанной репутацией и чтобы к каждому гражданину страны закон был одинаков. Вот тогда все будут платить за электричество, соблюдать правила дорожного движения и подчиняться законам страны.

21 декабря оппозиция выйдет на очередной митинг и, скорее всего, потребует отставки президента, который, без сомнения, не справляется со своими обязанностями и по вине которого страна находится на грани уничтожения. Но дело не в том, когда президент сложит свои полномочия под давлением оппозиции и озверевшего от бытовой неустроенности народа, а в том, что последует за этим – очередные выборы или внесение изменений в существующую систему власти? Эти решения (как показала практика) могут быть приняты только в период междуцарствия, когда депутаты парламента не знают еще дальнейшего расклада сил. Если этого опять не произойдет, то мы пойдем по новому-старому кругу, в котором будет все то же – недоверие к власти и очередной тупик.

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