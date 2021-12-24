Абхазская неделя: митинг оппозиции, уголовное дело, дальнейшие переговоры

Главное событие недели – митинг объединенной оппозиции, который плавно перерос в стихийные беспорядки 21 декабря. Детонатором такого развития событий стала позиция президента, отказавшегося выйти к митингующим и ответить на их вопросы.

Начало акции не предвещало напряженности: выступающие огласили перечень проблем, дали негативную оценку деятельности правительства, обвинили исполнительную власть в энергетическом и экономическом кризисе, а президента – в отсутствии реформ, и заявили, что парламентские выборы, назначенные на 12 марта, должны быть перенесены до принятия нового закона о выборах по смешанной системе. Этот закон давно лежит в парламенте и был даже рассмотрен в первом чтении несколько лет назад. Выступавшие также отмечали выборочное применение закона, преследование политических оппонентов, избиение ветеранов войны сотрудниками милиции, неготовность власти вести диалог с обществом, закрытость и неисполнение закона о декларировании, отсутствие действий, направленных на борьбу с пандемией. С этим стандартным набором требований и предложений делегаты от митинга направились к Аслану Бжания. Президент проигнорировал требования митингующих и заявил, что свою позицию он уже высказал в своем обращении.

После безрезультатных переговоров протестующие прервали митинг и направились к парламенту, чтобы встретиться с депутатами. Но пройти им не удалось. Здесь надо отметить, что комплекс правительственных зданий и парламент задолго до начала митинга были огорожены железными ограждениями. В день митинга вокруг железных ограждений был установлен весь автопарк, который имеется в стране, – автобусы, патрульные машины МВД. И всю эту «крепостную стену» из заборов и машин венчали сотрудники ГСО, МВД, Министерства по чрезвычайным ситуациям. По некоторым данным, к обороне здания были призваны и солдаты срочной службы. Против митингующих были применены дымовые шашки и слезоточивый газ, силовики избивали людей полицейскими дубинками.

Сам президент, пока его служба охраны ломала дубинки о протестующих, оттесняя их от комплекса правительственных зданий, находился в своем рабочем кабинете, в котором, видимо, в целях безопасности, было отключено освещение. После того, как митингующие начали сдвигать автобусы, которые закрывали проход к парламенту, президент выразил желание еще раз встретиться с оппозицией. На эту встречу оппозиция направилась в ином составе: глава АНД Адгур Ардзинба, руководитель ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия, вице-спикер парламента Михаил Сангулия. На сей раз на повторно озвученные предложения Аслан Бжания пообещал подумать.

После этого организаторы митинга призвали свой электорат вернуться на площадь, где были оглашены подробности встречи с президентом и принята резолюция митинга. В тексте говорится о том, что оппозиция требует от парламента: начать процедуру импичмента президента, принять закон о выборах по смешанной системе, заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента.

На следующий день думы президента вылились в возбуждение уголовного дела против организаторов и участников митинга и срочный отъезд Аслана Бжания в Москву.

Комичность ситуации заключается в том, что создатели политической традиции переворотов, попав во власть, пытаются преследовать, по сути, последователей своего дела. Неудивительно, что оппозиция в ответ на заявление о возбуждении уголовного дела на организаторов и участников митинга 21 декабря потребовала привлечь к уголовной ответственности организаторов и исполнителей массовых беспорядков, в которых самое непосредственное участие принимали нынешний президент Аслан Бжания и все его окружение. Перечень большой: государственный переворот и свержение президента Хаджимба 9 января 2020 года, штурм и поджег здания Министерства внутренних дел 5 июля 2016 года и целый ряд других силовых акций, которые проводила нынешняя власть с 2015 по 2020 год. И «контрольный выстрел» - оппозиция еще раз напомнила Аслану Бжания то, что он пришел к власти, используя «недостоверную и неподтвержденную версию о его отравлении».

24 декабря в Сухуме лидеры объединенной оппозиции провели пресс-конференцию, на которой изложили свои дальнейшие планы, и, судя по риторике, они не намерены отступать от требований, в частности, связанных с переносом выборов в парламент. Видимо, и действующий президент осознает, что не сможет каждый месяц бросать все имеющиеся в государстве ресурсы для защиты своего кресла, и на фоне возбуждения уголовного дела против организаторов митинга и участников беспорядков предложил лидерам оппозиции переговоры, которые начнутся 28 декабря. Оппозиция согласилась.

Тем временем в связи с окончанием срока полномочий ЦИК сформирован новый состав Центральной избирательной комиссии, в которую вошли по парламентской квоте восемь, и по президентской – семь членов.

По решению штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией школьников Абхазии отпустили на каникулы почти на месяц – до 21 января. Главный санитарный врач Людмила Скорик заявляет, что такой шаг связан в большей степени с распространением ОРЗ, а не с коронавирусной инфекцией. СЭС рекомендует также запретить и проведение массовых новогодних мероприятий в детских развлекательных центрах и кафе.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что медики ожидают рост числа заболевших в связи с прошедшим в Абхазии 21 декабря митингом, и медучреждения уже готовятся к этому. А туристические объекты готовятся к приему отдыхающих из России на длинные новогодние выходные.

Энергетики сообщают, что после 31 декабря в стране снова будет введен график веерных отключений. Эта информация мало кого удивила: несмотря на объявление о перетоке электричества из России, страна по-прежнему живет в режиме экономии электричества, к которому прибавляется отсутствие воды, невыплаты пенсий, раскуроченные дороги и многое другое.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия