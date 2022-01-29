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Инициативная группа по поддержке Ибрагима Гассеева уведомила ЦИК о проведении собрания
Инициативная группа по выдвижению министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Ибрагима Гассеева на пост президента обратилась в Центральную избирательную комиссию с уведомлением о проведении 4 февраля собрания.
«Инициативная группа в субботу уведомила ЦИК о проведении 4 февраля в здании совпрофа собрания по выдвижению кандидата в президенты республики Гассеева Ибрагима Алимбековича», - сообщил информагентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев.
Накануне, 28 января, в ЦИК поступило уведомление от правящей политической партии «Единая Осетия» о проведении съезда 8 февраля, основным вопросом которого станет выдвижения действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова на второй президентский срок.
В республиканский ЦИК уже обратились семь инициативных групп по выдвижению претендентов на пост президента Владимира Пухаева, Гено Каджаева, Гарри Мулдарова, Альберта Валиева, Зелима Казиева, Алана Гаглоева и инициативная группа ветеранов, не указав своего кандидата.
- Президентские выборы в Южной Осетии пройдут 10 апреля.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
Другие новости дня
Митинг против насилия над людьми с ОВЗ прошел в Тбилиси
Митинг против насилия над людьми с ограниченными возможностями здоровья прошел сегодня, 29 января, в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Граждане с ОВЗ организовали акцию в ответ на инцидент с избиением полицейским глухонемого несовершеннолетнего в тбилисском метро. Из кадров, распространившихся в СМИ 24 января, выяснилось, что сотрудник МВД расправился с молодым человеком, несмотря на разъяснения его друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы. На следующий день избивший подростка полицейский был задержан, как и его напарник, который обвиняется в том, что не обратился в связи со случившимся в Генинспекцию.
«Он физически расправился, унизил и оскорбил глухонемого парня. Этот вопиющий случай на самом деле является лишь одним фрагментов системного насилия над нами, людьми с ограниченными возможностями», - заявили организаторы митинга.
Участники акции собрались у станции метро «Руставели» после полудня. Они держали плакаты с надписями «Солидарность делает нас сильнее», «Нет насилию», «Мы не немые» и другими. «Когда человек не может говорить, полиция должна вызвать суфлера и сказать ему, что он сделал не так. Он пришел и прямо избил его. У полиции не должно быть права на это», - заявила одна из участниц акции Кето Циклаури.
Поддержала митингующих лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария. «Это клеймо общества, поэтому государство полностью игнорирует проблемы лиц с ОВЗ… Что же мы за общество, если для нас нормально такое обращение?», - сказала Хоштария в беседе с журналистами.
Собравшиеся провели шествие к парламенту Грузии, после чего акция завершилась.
- Согласно данным МВД, ударившему подростка полицейскому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а полицейскому, который стал свидетелем насилия над несовершеннолетним и не сообщившему о случившемся в следственный орган или Службу государственного инспектора – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.
Токаев в феврале приедет в Москву подписать «важные соглашения»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в показанном в субботу интервью национальному телевидению заявил, что в середине февраля приедет с визитом в Москву и подпишет с президентом России «очень важные соглашения», связанные «с долгосрочным сотрудничеством» между странами. Других подробностей он не привел.
При этом Токаев отрицательно ответил на вопрос о том, не выдвигал ли Путин каких-либо условий перед отправкой войск России и ее союзников в Казахстан в начале января. «Никаких разговоров... относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, не было» - сказал Токаев, подчеркнув, что Россия для Казахстана - союзное государство.
Президент Казахстана также сказал, что военнослужащие ОДКБ во время пребывания в стране «не произвели ни одного выстрела».
В интервью Токаев изложил свою версию событий начала января, когда на фоне массовых протестов против властей в Алматы и ряде других городов начались беспорядки, приведшие к человеческим жертвам. По мнению президента Казахстана, события были спланированы «профессионалами», причем мирные протесты были частью плана. Что это за профессионалы, Токаев не уточнил. Он, однако, заявил, что многие участники беспорядков покинули Алматы, ушли за границу или же перешли в подполье. Ранее власти Казахстана утверждали, что беспорядки организовали некие силы из-за рубежа, а их участников называли террористами.
Токаев подтвердил, что лично отдал приказ стрелять на поражение, при этом подвергнув критике руководство правоохранительных органов - по его мнению, оно само должно было дать соответствующие приказы, подобно тому, как во время Второй мировой войны советские маршалы Жуков и Рокоссовский не спрашивали разрешения у Сталина на то, чтобы стрелять по немцам.
По словам Токаева, он фактически поставил бывшего президента Нурсултана Назарбаева перед фактом, что тот будет лишен поста главы Совета безопасности. При этом Токаев уверяет, что никакого торга с Назарбаевым о должностях не было. В течение января Назарбаев потерял все властные полномочия, которые у него еще оставались после ухода с поста президента, а ряд его родственников потеряли руководящие посты. При этом Токаев в интервью отозвался о нем уважительно, а сам Назарбаев, который молчал во время беспорядков, недавно выступил с телеобращением и поддержал Токаева.
- Волнения в Казахстане начались сразу после Нового года в связи с резким повышением цен на топливо. 5 января начались беспорядки в Алматы. В стране было введено чрезвычайное положение, по запросу Токаева в Казахстане был размещен контингент ОДКБ. Спустя несколько дней власти взяли ситуацию под контроль. Войска России и ее союзников покинули Казахстан. Жертвами январских событий, по официальным данным, стали более 200 человек, из них менее 20 сотрудников правоохранительных органов. По крайней мере часть погибших не имели никакого отношения к беспорядкам, это гражданские лица. Правозащитники и страны Запада критиковали власти Казахстана за непропорциональное применение силы, однако какие-либо санкции введены не были.
США и ЕС обсуждают санкции против банков и промышленности России
США и Евросоюз завершают работу над пакетом санкций в отношении России, который может быть введен в действие в случае российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Среди мер, которые, по данным агентства, точно войдут в санкционный пакет - запрет на рефинансирование суверенного долга России, санкции против ряда крупнейших банков, включая запрет на ряд межбанковских операций в долларах США, а также индивидуальные санкции против ряда физических и юридических лиц, близких к Кремлю. В пакет также войдут меры экспортного контроля в ряде отраслей - в том числе авиационной, робототехнике, квантовой компьютерной технике, сфере искусственного интеллекта.
Как сообщает Bloomberg, пока нет согласия относительно того, какие именно действия России могут повлечь за собой санкции. Ранее президент США Джо Байден и другие официальные лица говорили, что Москва может не прибегать к прямому вторжению, а дестабилизировать ситуацию в Украине иными путями.
По-прежнему обсуждаются также такие меры, как отключение России от банковской системы SWIFT. Ограничения на поставки топлива на данный момент маловероятны.
Представитель Совета по национальной безопасности США Питер Харрелл, как сообщает агентство Reuters, на днях заявил, что санкции будут направлены на российскую промышленность и финансовый сектор, а не на «простых потребителей». Как отмечает агентство, это может означать, что в санкционный пакет не войдет ряд ранее обсуждавшихся мер вроде запрета на ввоз в Россию смартфонов и бытовой электроники. При этом тот же чиновник отметил, что финансовые санкции должны негативно сказаться на банковской системе России, на инфляции - то есть все же ударить по карману потребителей.
- Страны Запада обсуждают ужесточение санкций против России в связи с сосредоточением у границ Украины большой группировки российских войск, что рассматривается как возможная подготовка к вторжению. В Москве агрессивные планы отрицают. В Киеве, подчеркивая, что Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году, также утверждают, что не считают масштабное вторжение в данный момент вероятным.
- Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона накануне заявил, что в понедельник Лондон «ужесточит санкционный режим» в отношении России. Неясно, что именно имеется в виду.
- Джонсон также намерен в ближайшие дни позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы попытаться убедить его, как говорится в сообщении, сделать шаг назад и вернуться к дипломатии. Джонсон также заявил, что нынешняя ситуация грозит масштабным кровопролитием, и предупредил, что для России возможное вторжение может обернуться «новой Чечней».
В Поти открыли новый морской порт, построенный при поддержке США
Новый порт, построенный грузинской Pace Group и финансовой корпорацией международного развития США (DFC), открыли сегодня, 29 января, в городе Поти. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Как сообщил на церемонии открытия премьер-министр Ираклий Гарибашвили, общий объем инвестиций в проект уже достиг 93 миллионов долларов, а после завершения второй фазы он увеличится до 120 миллионов долларов.
«DFC выделила финансирование в размере 50 миллионов долларов, что является еще одним выражением того, что Грузия является привлекательной страной для иностранных инвестиций и что она является страной с самым большим транзитно-транспортным потенциалом в регионе», - заявил Гарибашвили.
Новый порт способен принимать и обслуживать суда с грузоподъемностью в 50 тысяч тонн. Он рассчитан как на сухие, насыпные и генеральные грузы, так и на контейнеры, пишет агентство «Новости-Грузия».
В рамках проекта была построена 260-метровая пристань, осуществлена полная реконструкция двух волнорезов. Из акватории нового порта вывезли 1,5 миллиона куб. метров песка, благодаря чему его глубина была увеличена до 13 метров. На территории также построен склад вместимостью 50 тысяч тонн, который оснащен автоматизированными системами погрузки и выгрузки. На 6 гектарах оборудована открытая складская площадка. У порта есть два портальных подъемных крана, каждый из которых способен поднять груз весом 100 тонн.
Договор о строительстве порта и терминала был подписан в 2019 году, когда должность премьера Грузии занимал Мамука Бахтадзе. Строительные работы начались в 2020 году.
Pace Group - одна из крупнейших транспортных компаний в регионе, в которую входят операторы портов, брокерские компании, морские агентства, логистические и контейнерные компании. Инвестиция DFC, выступившей партнером проекта, оказалась самой крупной за всю историю работы финансовой корпорации международного развития США в регионе.
На фестивале Sundance фильм о Навальном получил два приза
Фильм «Навальный» получил приз зрительских симпатий в категории документального кино, а также награду как лучший фильм фестиваля по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance.
Мировая премьера документального фильма про Алексея Навального, снятого CNN Films и HBO Max, состоялась 25 января на фестивале независимого кино «Сандэнс». Он проводился в виртуальном режиме в Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Режиссер фильма «Навальный» – молодой документалист Дениэл Роэр. Одним из продюсеров фильма стала участница команды Навального Мария Певчих.
О завершении съемок документального фильма про отравление Навального, его лечение в Германии и возвращение в Россию – стало известно 13 января. Фильм снимался в полном секрете. «В «Навальном» режиссер Роэр показывает смелого и противоречивого потенциального президента, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине», – говорилось в фестивальной аннотации к фильму.
Партия Саакашвили анонсирует новую волну акций протеста
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» анонсирует начало акций протеста. Об этом после заседания фракции ЕНД заявила Хатия Деканоидзе. По ее словам, партия вновь намерена бороться за назначение досрочных парламентских выборов.
«Мы решили, какой будет наша партийная и фракционная стратегия весной. Начинается очень активный политический сезон. Это будет широкая стратегия, которую лично я представлю вам в понедельник. Она, кроме прочего, касается вопроса парламентской и партийной деятельности», - цитирует Деканоидзе SOVA.
По словам Деканоидзе, в рамках стратегии ЕНД должны быть решены такие принципиальные вопросы, как выявление всех инструментов, использованных правительством для заключения Михаила Саакашвили в тюрьму, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с ним.
Отметим, что «Единое национальное движение» намерено представить стратегию партии, в том числе парламентскую, в понедельник, 31 января, в 12:00.
Путин отреагировал на пожелания членов СПЧ, высказанные 9 декабря 2021
Агентство ТАСС публиковало перечень поручений, который утвердил президент России Владимир Путин после рассмотрения итогов заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Заседание состоялось 9 декабря прошлого года. В тот же день Путин встретился с членами Совета.
Обсуждались, в частности, вопросы, связанные с применением так называемого закона об иностранных агентах, пытками в российских колониях, QR-кодами о вакцинации и мигрантами.
Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев обратил внимание президента на то, что закон об иностранных агентах был принят в спешке, без консультаций с журналистским и правозащитным сообществом, и призвал создать рабочую группу по пересмотру документа. В числе предложений журналиста, как пишет ТАСС, передать полномочия внесения новых физических и частных лиц в реестр иноагентов от Минюста - суду. Аналогичный законопроект 9 декабря был внесен в Госдуму депутатами фракции «Новые люди».
В связи с этим предложением Владимир Путин теперь дал поручение: «Проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра».
В опубликованном списке поручений также:
- Продумать упрощение назначения соцвыплат для россиян, живущих в ДНР и ЛНР.
- Рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете.
- До 1 июня рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за пытки.
- Проанализировать соблюдение прав коренных народов;
- Продумать финансирование расширения сети исправительных центров.
- Провести проверки в сфере добычи китов.
Комментарии от членов Совета по правам человека на очередные поручения Путина пока не поступали.
Владельцы ресторанов в Грузии требуют отмены «зеленых паспортов»
В Грузии владельцы объектов питания настаивают на отмене системы «зеленых паспортов». Требования бизнеса на сегодняшней пресс-конференции озвучил основатель «Ассоциации рестораторов Грузии» Шота Бурджанадзе.
С 1 декабря 2021 года в Грузии действует система цифровых «зеленых паспортов». Для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня у нас было более 18 тысяч случаев [заражения] и абсолютно все открыто. Что ограничивают, так это ресторанный бизнес, однако это не играет какой-либо роли в остановке инфицирования. Сегодня связанные с «зелеными паспортами» ограничения ничего нам не дают, и это попросту фикция на бумажке», - заявил Бурджанадзе.
По его словам, новые правила наносят бизнесу непоправимый урон – рестораны закрываются, а профессиональных сотрудников приходится увольнять. Более того, Бурджанадзе считает, что система «зеленых паспортов» не выполнила своей главной задачи и не смогла стимулировать вакцинацию против коронавируса в стране. Суть проблемы не только в неэффективном контроле регуляций, но и в недейственных механизмах, считает он. Он призвал правительство и координационный совет позаботиться о том, чтобы повысить уровень вакцинации, а не о том, чтобы ограничивать какой-либо бизнес.
«Правильным решением на сегодняшний день является снятие всех ограничений, так как эти ограничения уже не сдерживают распространение инфекции. Мы должны последовать примеру Англии, Ирландии, Испании, где эти ограничения были сняты, потому что иммунизация находится на высоком уровне», - добавил Бурджанадзе.
- Ранее замминистра здравоохранения Тамар Габуния признала, что в условиях распространения омикрон-штамма коронавируса действующая в Грузии система «зеленых паспортов» требует пересмотра.
- В Грузии гражданин получает «зеленый статус» в том случае, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, или же с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошел ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.
Инициативная группа по выдвижению Алана Гаглоева уведомила ЦИК о собрании
Инициативная группа по выдвижению Гаглоева Алана Эдуардовича на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия обратилась сегодня, 29 января, в Центральную избирательную комиссию с уведомлением о проведении 4 февраля собрания.
«Еще одна инициативная группа в субботу уведомила ЦИК о проведении 4 февраля по улице Осетинская, 70 в Цхинвале собрания по выдвижению кандидата в президенты республики Гаглоева Алана Эдуардовича», - сообщил информагентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев.
Накануне в ЦИК поступило уведомление от правящей политической партии «Единая Осетия» о проведении съезда 8 февраля, основным вопросом которого станет выдвижения действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова на второй президентский срок.
В республиканский ЦИК также обратились шесть инициативных групп по выдвижению претендентов на должность президента Южной Осетии Владимира Пухаева, Гено Каджаева, Гарри Мулдарова, Альберта Валиева, Зелима Казиева и инициативная группа ветеранов, не указав своего кандидата.
- Президентские выборы в Южной Осетии пройдут 10 апреля.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
Весенняя сессия парламента Грузии откроется 1 февраля
Парламент Грузии официально возобновит работу на следующей неделе с открытия весенней сессии 1 февраля, сообщает Общественный вещатель. Пленарное заседание законодательного органа откроется политическими дебатами.
В ходе весенней сессии одним из первых будет принято решение о председателе ЦИК. На пост претендуют действующий председатель Георгий Каландаришвили и кандидат Тенгиз Тевзадзе.
В ходе весенней сессии законодателям также предстоит заслушать отчеты ряда государственных ведомств, в том числе годовые отчеты СГБ, Народного защитника, Нацбанка, Службы госаудита. Перед депутатами с отчетом предстанет и премьер-министр.
Законодателям также предстоит принять решение о конституционных изменениях. На данном этапе проект конституционных поправок уже принят в первом чтении, что предполагает снижение избирательного барьера с 5 до 2 процентов и проведение выборов по полностью пропорциональной системе.
Согласно регламенту, весенняя сессия закроется в последнюю пятницу июня.
За сутки в Южной Осетии подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия фиксирует антирекорды. Югосетпотребназдор сегодня утром, 29 января, сообщил еще о 145 новых случаях заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее суточный прирост составлял - 171.
«В ПЦР лаборатории провели 398 исследований, общее число зараженных коронавирусом достигло 11 898, из них выздоровели - 10 510», - сказали агентству «Рес» в ведомстве.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1 388 жителей республики, 45 человек - сняты с учета медиков.
Резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом в республике наблюдается с начала января. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 61 113 исследований на COVID-19. До 1 февраля в республике введен запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты школы и детсады.
Из-за коронавируса в Грузии на дистанционку перевели 201 школу и 304 отдельных класса
В Грузии 201 школа и 304 отдельных класса переведены на дистанционный режим обучения. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минобразования.
«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, контроль за распространением вируса в школах ведется максимально строго. Чтобы предотвратить внутреннее распространение, школы соблюдают санитарные рекомендации, а отдельный класс или школа сразу переходит на дистанционное обучение», - подчеркнули в ведомстве.
За последнюю неделю коронавирус был выявлен у 2,7% учителей, что является беспрецедентным показателем, сообщает агентство «Новости-Грузия». Для сравнения, на прошлой неделе он составлял 0,8%. Что касается учащихся школ, то здесь уровень заболеваемости за неделю вырос с 0,1% до 0,9%.
На данном этапе 125 педагогов, относящихся к группе риска, выразили желание работать на «удаленке» и проводят уроки только дистанционно. Вакцинированы 73,6% педагогов и представителей администрации школ.
В Минобразования напоминают, что родители или опекуны учеников школ могут выбрать между формой очного посещения уроков и дистанционным обучением. Для этого следует подать заявку на сайте министерства образования - для этого выделен один день недели, четверг. Заявки принимаются с 00:00 до 18:00.
В Грузии зафиксирован новый суточный максимум заражений коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в Грузии за прошедшие сутки увеличилось на 18 274, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии. Специалисты предупреждали, что в связи с распространением омикрон-штамма число заражений резко вырастет. Прежний максимум по количеству выявленных за сутки фактов инфицирования был зафиксирован 26 января и составлял 17 530.
Сегодняшние данные получены на основании проведения более 84,6 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 21,56%, за две недели – 18,99%, за семь дней – 22,67%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 145 508.
Более 50% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 9 297. В Имерети выявили 2 277 случаев заражения, в Аджарии – 2 277, в Квемо Картли – 1 024, в Мцхета-Мтианети – 367, в Самцхе-Джавахети – 359, в Самегрело и Земо Сванети – 988, в Шида Картли – 932, в Кахетии – 815, в Гурии – 308, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 74.
От ковида умерли еще 41 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 911.
Выздоровели 8 400 человек, их общее число выросло до 995 328.
На данный момент в Грузии 135 243 активных случая коронавируса. Из них 5 084 (около 4% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 033 пациентов тяжелое, 274 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 091 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 128 068 лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 35 граждан, в самоизоляции – около 25,3 тысячи человек.
Коронавирус в Абхазии: 701 новый случай заражения, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 1 270 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 701 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 77 пациентов. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 58 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 24, состояние 1 человека тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 42 766 человек. Зарегистрировано 591 летальных случаев. Выздоровели 36 150 человек.
В январе посольство России в США покинут 27 дипломатов
До конца июня посольство России США покинут 55 сотрудников. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, в январе из Соединенных Штатов уедут 27 дипломатов и в дипмиссии останется 184 работника.
Антонов уточнил, что Москва выполняет предписание американских властей о сокращении персонала. Российская сторона будет действовать по принципу взаимности, подчеркнул дипломат.
В конце прошлого года российский МИД заявил, что сотрудники американской дипмиссии, проработавшие в России более трех лет, должны покинут страну. Не исключено, что до лета, Россию покинет еще одна группа сотрудников американского посольства.
В Москве прошло вручение кинопремии «Золотой орел»
В Москве в киноконцерне «Мосфильм» прошло вручение кинопремии «Золотой орел». В этом году впервые в истории премии была представлена номинация «Лучший сериал онлайн-платформ». Лауреатом стал проект «Вертинский» режиссера Авдотьи Смирновой.
Главную награду присудили картине «Серебряные коньки» Михаила Локшина.
Лучшим сериалом экспертный совет признал картину «Седьмая симфония» Александра Котта для телеканала «Россия». Актер Алексей Гуськов, сыгравший дирижера Карла Элиасберга, награжден за лучшую мужскую роль в сериале.
Премию за лучшую женскую роль получила Мария Аронова, снявшая в фильме «Пара из будущего». Награды за лучшую мужскую роль удостоен Филипп Янковский за роль в картине «Иван Денисович» режиссера Глеба Панфилова. Он получил премию за лучшую режиссуру.
Премия «Золотой орел» учреждена в 2002 году Национальной академией кинематографических искусств и наук России.
Президент Грузии рассказала об отказе Иванишвили от участия в диалоге для примирения общества
Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили отказался от участия в общенациональном диалоге для преодоления поляризации. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на сегодняшней встрече с грузинскими журналистами.
В начале декабря Зурабишвили выступила с инициативой начала диалога для достижения взаимопонимания между гражданами страны, сообщает агентство «Новости-Грузия». В рамках этой инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.
«У меня было желание объяснить ему процесс национального согласия, я предложила и получила от него ответ: «Я больше не в политике». Я даже не сказала заранее, что разговор будет об этом, но он все равно не состоялся», - сказала Зурабишвили.
При этом она подчеркнула, что это была их единственная коммуникация с основателем партии власти за последние полтора года. Как известно, Иванишвили объявил о своем решении уйти из политики, спустя всего пару месяцев после парламентских выборов осенью 2020 года. Он покинул должность председателя партии «Грузинская мечта», которая с 2012 года имеет большинство в парламенте.
Из года в год в Грузии становится все острее поляризация общества, выраженная в противостоянии сторонников правящей «Грузинской мечты» и оппозиции во главе с партией «Единое национальное движение». Западные партнеры называют поляризацию одной из главных проблем страны. Они регулярно указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса.
Зеленский призвал не нагнетать ситуацию вокруг возможного вторжения России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров не нагнетать панику вокруг возможной подготовки Россией полномасштабного вторжения на территорию Украины. Об этом он заявил в ходе интервью нескольким мировым изданиям.
По словам политика, он считает, что угроза вторжения России не выше, чем была в январе прошлого года. Однако из-за создаваемой «паники» Украина «может потерять экономику». «Сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже откровенно, даже не на дипломатическом языке, говорят: «Завтра будет война». Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе», - заявил политик.
«Журналисты, если они хотят знать, какова ситуация, пусть выйдут в Киев… У нас что, ездят танки по улицам? Нет… Но ощущения из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так», - сказал он (цитата по «Европейской правде»).
В четверг американский канал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что Зеленский разошелся в оценке угрозы вторжения с президентом США Джо Байденом. По утверждению источника канала, президент США сказал Зеленскому, что угроза вторжения России может оказаться «неминуемой». Украинский президент ответил, что не уверен, что она случится.
- В пятницу глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что Запад и США «сеют панику» вокруг ситуации в стране. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но это точно работает не в пользу экономики Украины», - сказал он, заявив, что министр иностранных дел Украины постоянно поднимает этот вопрос.
- Разведки западных стран с конца прошлого года предупреждают о подготовке Россией полномасштабного наступления на территорию Украины, писали ведущие мировые СМИ. Москва подготовку отрицает. Украинский президент Зеленский выступал с видеообращением, в котором сказал, что войны не будет.
Президент Грузии считает, что помилование Саакашвили приведет к росту поляризации
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что помилование Михаила Саакашвили спровоцирует рост поляризации в грузинском обществе. Об этом она заявила на сегодняшней встрече с грузинскими журналистами, пишет агентство «Новости-Грузия».
Часть оппозиции считает, что помилование третьего президента Грузии является важнейшим условием прекращения поляризации. Несмотря на эти доводы, ранее Зурабишвили неоднократно заявляла, что отказывается использовать свои полномочия и помиловать Саакашвили.
«Вам известно мое политическое прошлое, но сейчас это не главное. Я глубоко уверена, что такой шаг сегодня станет причиной повышения поляризации, нежели деполяризации. Я не думаю, чтобы кто-то меня в этом переубедил. Само возвращение Саакашвили ведь стало причиной повышения поляризации», - сказала она.
- Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему ранее заочно. Согласно решению судов, он должен отбыть в тюрьме шесть лет.
- В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
- Также на рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
Москва расширила черный список представителей Евросоюза
Москва расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. Это сделано по принципу взаимности, сообщает российский МИД.
Запрет на въезд затронет руководство европейских частных военный компаний и представителей властей, персонально ответственных за антироссийскую политику и меры, ущемляющие законные права русскоязычных жителей и СМИ, говорится в заявлении ведомства.
МИД направил в представительство ЕС в Москве ноту в связи с расширением черного списка. О том, кто именно попал под ограничения, не сообщается.
В конце декабря Совет ЕС утвердил санкции в отношении предполагаемых членов частной военной компании «ЧВК Вагнера» и трех, связанных с ней компаний. Брюссель уточнил, что ограничения вводятся за действия в Ливии, Сирии, на территории Украины и в Центральноафриканской Республике.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, но ее бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях на Ближнем Востоке, в Донбассе и Африке.
- «ЧВК Вагнера» связывают с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным. Он это отвергает. Москва причастность к ЧВК отрицает. Наемничество в России запрещено.
28 января абхазский ЦИК зарегистрировал 12 инициативных групп
Сегодня, 28 января, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абъазия зарегистрировала 12 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты:
- Гунда Квициния - по избирательному округу №1
- Беслан Таркил - по избирательному округу №18
- Фарид Кобахия - по избирательному округу №17
- Эрик Хашба - по избирательному округу №28
- Астамур Логуа - по избирательному округу №28
- Милана Цвижба - по избирательному округу №32
- Вадим Мироненко - по избирательному округу №8
- Константин Тужба - по избирательному округу №6
- Астанда Джопуа - по избирательному округу №29
- Давид Чхеидзе - по избирательному округу №4
- Ахра Смыр - по избирательному округу №22
- Наур Нармания - по избирательному округу №8.
Всего на данный момент зарегистрировано 90 инициативных групп и пять политических партий, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Путин: Запад проигнорировал озабоченность России вопросами безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад проигнорировал ее озабоченность вопросами безопасности в то время, как Соединенные Штаты вновь призвали Россию отвести войска от границы с Украиной из-за опасений, что она готовится к вторжению на территорию западного соседа.
Владимир Путин сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора, состоявшегося 28 января, что Москва внимательно изучит ответы США и НАТО на ее предложения по гарантиям безопасности, и «уже после этого определится с дальнейшими действиями».
Напомним, Россия требует юридически обязывающих гарантий безопасности от Запада в обмен на деэскалацию украинского кризиса, однако 26 января США и НАТО отвергли ее требование закрыть дверь в альянс для Украины и других бывших стран СССР. НАТО также ответило, что размещение союзных войск и техники в Восточной Европе не может стать предметом переговоров с Москвой.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме Атлантического совета 28 января, сказал, что Североатлантический альянс был готов нарастить свое присутствие в Восточной Европе, чтобы показать России свою решимость во время украинского кризиса. Он добавил, что Москва размещает тысячи солдат в полной боеготовности, а также военную технику в Беларуси, которая граничит с восточным флангом НАТО и с Украиной. При этом Столтенберг отметил, что все еще нет уверенности в том, что Россия твердо намерена вторгнуться в Украину.
По оценкам западных спецслужб, на границу с Украиной стянуты более 100 000 российских военнослужащих.
Ранее 28 января посол США в России Джон Салливан сообщил, что в Вашингтоне ждут реакции Москвы на переданные ей письменные ответы по гарантиям безопасности, что открывает путь для дипломатии и деэскалации. Он выразил надежду, что за этим может последовать встреча российских и американских дипломатов.
Салливан отметил, что дипломатия – единственный путь из создавшегося кризиса, но предупредил, что этот путь возможен, только если Россия начнет отводить войска от украинской границы. «Если я положу пистолет на стол и скажу, что пришел с миром, это будет угроза», - сказал Салливан.
Он также предупредил, что экономические санкции - это лишь один из аспектов реакции Запада, если Россия вторгнется в Украину. Американский дипломат добавил, что среди других мер - контроль над экспортом, повышение обороноспособности союзников в Европе, а также предотвращение запуска газопровода Северный поток-2.
Напомним, посол США в России Джон Салливан передал письменные ответы Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности вечером 26 января заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вслед за этим заявил, что в документе нет позитивной реакции по главному для Москвы вопросу - требованию о нерасширении НАТО на Восток. Однако письмо позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора по второстепенным пунктам. В Кремле, в свою очередь, призвали не спешить с выводами по ответам США по безопасности.
Пятая инициативная группа обратилась в югоосетинский ЦИК
Пятая инициативная группа обратилась сегодня, 28 января, в Центральную избирательную комиссию самопровозглашенной республики Южная Осетия с уведомлением о проведении 5 февраля собрания в поддержку претендента на пост президента республики.
«Инициативная группа, уведомление от которой мы получили сегодня, намерена поддержать Казиева Зелима Семисторовича», - сообщил информагентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев.
По данным «Рес», Зелим Казиев - бывший сотрудник правоохранительных органов, один из основателей партии «Маесыг», которая впоследствии не была зарегистрирована Минюстом республики.
Сегодня в ЦИК также поступило уведомление от политической партии «Единая Осетия» о проведении съезда 8 февраля, основным вопросом которого станет вопрос выдвижения действующего югоосетинского лидера на второй президентский срок.
Ранее в ЦИК обратились инициативные группы по выдвижению претендентов на пост югоосетинского президента Владимира Пухаева, Гено Каджаева и Гарри Мулдарова, предпринимателя Альберта Валиева.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
UniCredit отказался от покупки банка в России из-за ситуации с Украиной
Итальянский банк UniCredit отказался от покупки российского банка «Открытие» из-за роста напряженности между Россией и Украиной. Об этом в разговоре с журналистами сообщил генеральный директор банка Андреа Орсель.
После слияния объединенный банк мог бы занять более сильную позицию на рынке, но эскалация конфликта Москвы и Киева могли бы сказаться на экономических прогнозах для банка, отметил Орсель.
Геополитические риски UniCredit упоминал и в сообщениях по итогам работы в четвертом квартале прошлого года. Основную угрозу, по оценкам банка, представляют ситуация на рынке энергоресурсов и напряженность в финансовом секторе.
О том, что UniCredit рассматривает покупку «Открытия» для повышения прибыльности, СМИ сообщали в начале января. Аналитики предупредили о геополитических рисках для инвесторов и риске санкций со стороны США. Позднее Европейский Центробанк предупредил банки, работающие в России, о потенциальных санкциях в случае нападения России на Украину.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдет, наложат на Россию «небывалые» санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
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