Абхазская неделя: «последний аккорд» шестого созыва, политические страсти накаляются

«Звездой» недели стал уходящий шестой созыв парламента. На своем, вероятно, последнем заседании депутаты приняли ряд решений, которые вызвали негативную реакцию общественности. Они внесли поправки в закон о гражданстве, наделив правом получения гражданства Абхазии этнических абхазов, которые в большинстве своем являются гражданами Грузии – их национальность была изменена в период сталинских репрессий. Одобрили выделение 56 гектаров земли частной фирме под строительство морпорта. Ввели обязательное знание государственного абхазского языка для кандидатов в депутаты парламента. Утвердили Саиду Бутба, не имеющую опыта судейской работы, в должности председателя Верховного суда и так далее.

Все эти решения вызвали возмущение общественности, и ветеранская организация «Аруаа» выступила с инициативой проведения акции протеста, назначив ее на 23 марта. Однако накануне митинга, 22 марта, было созвано экстренное заседание сессии парламента, на котором 18 депутатов парламента отозвали поправки о восстановлении абхазской национальности. Спикер Валерий Кварчия заседание парламента покинул в знак протеста и сделал заявление, в котором назвал отзыв поправок, принятых в окончательном чтении, и проведение сессии парламента в отсутствии спикера, под руководством вице-спикера нарушением регламента и «опасным прецедентом». Он также обвинил общественную организацию «Аруаа» в давлении на парламент.

«Аруаа» не заставила себя ждать и в ответ на обвинения спикера выставила ряд требований к парламенту следующего созыва, президенту и правительству. Ветераны требуют введения моратория на все вопросы, связанные с гражданством, отмены обязательного требования знания государственного языка для кандидатов в депутаты парламента неабхазской национальности, введения в закон о выборах депутатов возрастного ценза, стажа работы, высшего образования и прохождения службы в Вооруженных силах Абхазии. Они также потребовали от президента и правительства снизить цены на топливо – путем уменьшения ввозного НДС, и приостановить строительство нефтебазы в прибрежной зоне реки Бзыбь до получения заключения от экологов.

Активизировалась и оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии» (ФНЕА) – она потребовала отставки правительства. В заявлении ФНЕА перечисляются провалы во внутренней и внешней политике, которые привели к кризису в экономике, энергетике, здравоохранении. Оппозиция указывает на закрытость исполнительной власти, «рост цен на бензин, на газ, медикаменты, продовольствие, общественный транспорт, отсутствие механизмов социальной защиты населения» и так далее.

Не осталась в стороне от критики правительства и общественная организация «Аидгылара». Она обвинила исполнительную власть в том, что та не реагирует на прямые угрозы безопасности. «Аидгылара» предлагает поднять вопросы демилитаризации всего Южного Кавказа и недопустимости расширения НАТО «за счет Грузии и Украины», и требует от правительства принять меры по социальной защите граждан на фоне роста цен на лекарства и продовольственные товары.

Правительство предпочло не отвечать «Аруаа» и «Аидгылара», остановив свой выбор на партии ФНЕА, выступившей с требованием отставки кабинета министров. Снова забравшись на «лошадь, которая сдохла» вот уже два года назад, пресс-служба правительства переадресовала все вопросы оппозиции к прошлой власти. Этот ответ вынудил ФНЕА вернуться в еще более далекие времена и напомнить нынешнему премьер-министру Александру Анкваб грехи его президентства и первого премьерства – незаконную массовую выдачу паспортов, огромные внутренние и внешние долги и провальные строительные и сельскохозяйственные проекты, которые осуществлялись на российские инвестиционные деньги. В итоге ФНЕА еще раз повторила свое требование об отставке правительства во главе с Александром Анкваб, который, по словам ФНЕА, два года занимается только лоббированием интересов частной нефтедобывающей компании «Апсны-ойл».

Нынешняя неделя стала ярким подтверждением обвинений в адрес власти со стороны оппозиции и общественности. В качестве осязаемых дел исполнительной власти в государственных СМИ прозвучало, что строители уложили асфальт на перекрестке четырех дорог в центре столицы. Этот перекресток строители «пломбируют» третий раз за два года. Вся остальная «деятельность» правительства неосязаемая – поздравления, представления, встречи, отчеты и визиты в Москву.

Пока в Абхазии накаляются политические страсти, президент Аслан Бжания в очередной раз отбыл из страны. Его пресс-служба информирует, что за неделю нахождения в российской столице у президента Абхазии прошли две встречи в правительстве России. Из сообщения размером в пять строк следует, что с вице-премьером российского правительства Александром Новаком Аслан Бжания снова обсудил известный перечень вопросов – «оптимизацию энергообеспечения», «газификацию Республики Абхазия, а также вопросы ценообразования на нефтепродукты». Еще одна встреча Аслана Бжания с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым посвящалась событиям в Украине, признанию Луганска и Донецка. На ней абхазский президент заверил российского министра, что всецело «поддерживает спецоперацию России на Украине».

25 марта на военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии началась подготовка военнослужащих к параду, посвященному 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. А 24 марта в соседней Грузии начались командно-штабные учения НАТО.

На таком, совсем не радужном фоне 26 марта в Абхазии проходит второй тур парламентских выборов, и в свои полномочия вступит парламент седьмого созыва. Повторные выборы по 18-му Гудаутскому избирательному округу пройдут 14 мая. Напомню, что на выборах 12 марта было избрано только 17 депутатов из 35 и новый состав парламента еще не сформирован.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия