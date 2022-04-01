Югоосетинская неделя: загонная охота на президента и возвращение этапированных на смерть

Избирательная кампания в Южной Осетии все больше становится похожа на загонную охоту, на которой охотниками выступают все кандидаты (неважно даже, зарегистрированные или незарегистрированные), а в качестве трофея – президент. Они как будто подняли секача с лежки и гонят его, не давая передышки.

Анатолий Ильич, судя по первым его предвыборным публикациям, начал было презентовать какие-то многообещающие программы развития, невиданные доселе форматы взаимодействия власти и общества… Надо отдать должно его пиар-команде: программы хорошие, все сделано вкусно, просто объект приложения усилий проблемный. Слишком проблемный.

Дело в том, что предвыборная программа предполагает политическое будущее для кандидата. Для избирателя прислушаться к содержанию программы означает допустить мысль, что это будущее возможно. В этом вся проблема. Избиратель слишком долго ждал возможности выразить своему президенту, что он думает о пяти годах его правления, чтобы тратить время на такую бессмыслицу, как кандидатские прожекты.

По этой же причине его мало интересуют и программы альтернативных кандидатов. Все прекрасно понимают, что экономического чуда не будет, им во власти нужен просто приличный человек. Не людоед, не крохобор и не шельма. Приличный человек во власти становится мечтой югоосетинского избирателя!

Кандидаты понимают этот запрос, предвыборные дебаты превращаются в публичную порку президента, если не сказать в гражданскую казнь, говорит политический редактор «Основы» Руслан Тотров:

«Надо сказать, что все условно оппозиционные кандидаты – и Плиев, и Тасоев, и Мулдаров, и Гаглоев – просто закапывают действующего президента, и у того не находится внятной аргументации для того, чтобы парировать их нападки. А нападки эти, между прочим, не из пальца высосаны – они все основаны на фактологии. Для того чтобы распять политически Анатолия Бибилова, и ума-то большого не надо, поскольку проколы, частые злоупотребления и банальные преступления действующей власти – все на поверхности. Бери – не хочу».

При этом, считает Руслан Тотров, не стоит недооценивать шансы Бибилова. За ним устойчивый электорат, которому неинтересны предвыборные программы кандидатов и на кого не производят впечатления дебаты. Это бенефициары политического режима – многочисленные силовики, госчиновники и прочие, а с ними их семьи и другие зависящие от их благополучия люди. Это не просто люди, это еще и административный ресурс:

«Конечно, извечное российское «не важно, как проголосуют, важно, как посчитают», не вполне уместно в Южной Осетии. Мы знаем, что считают в государстве Алания не в пример лучше и чище, чем в Российской Федерации. Но вот я сказал «считают», и тут же хочу поправиться и употребить прошедшее время вместо настоящего – считали, с учетом выкрутасов отдельных членов Центризбиркома, которые нам продемонстрировали в последние несколько дней. Я говорю о знаменитой видеозаписи ночной «работы» ЦИК с подлогами избирательных листов». Кто теперь знает, как они посчитают голоса избирателей 10 апреля? Понятное дело, что не может быть доверия к Центризбикрому, где большая часть сотрудников должна сейчас находиться не на своих рабочих местах, а как минимум под следствием и, скорее всего, под стражей».

Когда казалось, что президенту больше нечего сказать избирателям, он вдруг заявил о скором вхождении Южной Осетии в состав России. Он как будто вспомнил свою программу «пять шагов в Россию», которая обеспечила Бибилову победу на прошлых выборах, и решил за нее ухватиться. Правда, в этот раз он говорил о присоединении не как о мечте, не как о долгосрочной программе, которую он намерен реализовывать, но как о мероприятии, к проведению которого уже все подготовлено, осталось только ленточку перерезать. Вот фрагмент его обращения к народу Южной Осетии:

«Главная историческая и стратегическая цель осетинского народа, народа разделенного – объединение в рамках одного государства. Это государство – Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно. У нас была возможность воплотить нашу вековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем! Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель, наш путь, чаяние народа, и по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины – России».

Чтобы придать этому заявлению значимости, по улицам Цхинвала запустили автоколонны с осетинскими и российскими флагами, как это было в день признания независимости.

Заявление Бибилова наделало шума, причем не только в России и в Грузии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил дистанцироваться от обещаний Бибилова:

«Речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся, – подчеркнул Песков. – Я не могу выразить позицию, у нас никаких юридических и иных действий не предпринималось».

В свою очередь пресс-секретарь Анатолия Бибилова Дина Гассиева сообщила, что референдум о присоединении должен пройти после президентских выборов, которые состоятся 10 апреля.

И это все, что должно было внушить трепет сторонникам присоединения? Заявление было равносильно признанию, что речь идет о неудачном пиаре, не более того. В интервью «Эху Кавказа» политолог Николай Силаев объяснил, почему Москва может посчитать его неуместным:

«Только что произошел очень интересный сдвиг в российско-грузинских отношениях. Когда правительство Грузии отказалось присоединяться к санкциям против России, с одной стороны, – и последовала очень теплая реакция на это с российской стороны. В таких условиях проводить референдум, идея которого вызовет крайнее недовольство в Тбилиси? Не думаю, что это самое уместное. Мне кажется, в Москве это тоже будет учитываться».

Многие в республике восприняли слова президента как нечестную игру – попытку сыграть на страхах войны, вернувшихся в Южную Осетию на фоне того, что творится в Украине. Экс-президент Эдуард Кокойты осудил заявление Анатолия Бибилова, назвал его проявлением слабости:

«Только слабые в политике люди могут говорить о том, что Южная Осетия должна войти в состав России. Осетия сделала свой выбор, а Россия признала ее государственность. Нужно учитывать мнение Российской Федерации, а не играть в популистские игры. Осетия и так де-факто в составе России. Сегодня нужно пользоваться возможностью укреплять государственность, развиваться. Я, безусловно, с огромным уважением отношусь к России, и сам первый говорил о присоединении хоть на правах района Северной Осетии. Это были мои первые призывы, когда мы пытались объединить юг и север Осетии. Но сегодня реальность такова, что наш народ своим героизмом, стойкостью, своей решительностью добился государственности. Так будьте добры укреплять эту государственность, а не расписываться в собственном бессилии».

Никогда не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже. Последний этап избирательной кампании грозит Бибилову новыми обвинениями. 30 марта в Южную Осетию начали возвращаться первые военнослужащие 4-й военной базы, которых 15 марта отправили в Украину, – на грузовиках, в сопровождении бронетехники.

Об их возвращении знали, парней с нетерпением ждали родные. По республике ходили голосовые сообщения, в которых они называли свою командировку «этапированием на смерть», а себя «пушечным мясом».

Они рассказывали ужасные вещи. По прибытии в Украину их заставили написать расписки о том, что они добровольцы. То есть они уже не контрактники с соответствующими социальными гарантиями, а добровольцы, которых никто не звал и которым никто ничего не должен. Их не поставили на довольствие, то есть не кормили, не вооружили, не дали теплых вещей. Один из военнослужащих рассказал, что даже в бой их отправили без карты местности, из-за чего группа попала под обстрел своих.

Всего вернулось около трехсот человек. Всего же, по информации, озвученной Эдуардом Кокойты, приблизительное количество отправленных в Украину осетин – «практически одна тысяча человек». Для Южной Осетии с постоянным населением около тридцати тысяч – это колоссальная цифра.

После отправки контрактников в Украину Бибилов оправдывался перед жителями республики, что не имеет никакого отношения к этой истории, мол, они служат в российской армии и должны выполнять приказы своего командования.

Теперь, со слов вернувшихся, оказывается, что это не совсем так. Они утверждают, что Бибилов лично агитировал их перед строем идти добровольцами на Донбасс. В свете последних событий термин «доброволец» обретает совершенно иной смысл. К президенту возникают вопросы: насколько он был осведомлен о том, что ждало парней по прибытии в Украину?

Не самые удобные вопросы для кандидата за неделю до дня голосования.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия