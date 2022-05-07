На войне в Украине погиб еще один житель Южной Осетии

Оппозиционное «Единое национальное движение» потребовало немедленно освободить активистов, задержанных на акции в поддержку Михаила Саакашвили в Батуми. В партии сообщают, что среди задержанных оказались также депутаты батумского сакребуло (городского собрания) и Верховного Совета Аджарии. Всех их в ЕНД считают «пленниками» «Грузинской мечты», пишет SOVA.

Член «Единого национального движения» Мирдат Камададзе призвал международные организации и Народного защитника изучить события возле Дома правительства Аджарии: «Вчера полиция разогнала протестующих, задержав практически всех депутатов [от ЕНД] Батумского горсовета, а также троих депутатов Верховного Совета. Вчера полиции получила прямое указание – не дать продолжиться этому протесту, требующему обеспечения защиты здоровья и жизни третьего президента страны. Именно поэтому полиция пыталась разогнать акцию протеста, разогнать мирных протестующих».

По словам оппозиционера, это свидетельствует лишь о том, что все разговоры «Грузинской мечты» о демократии – «полная ложь».

«В этой стране больше нет демократии, в этой стране окончательно установилась диктатура. Свободы слова больше нет и люди лишены права на мирные собрания и демонстрации, поэтому мы либо принимаем это, либо продолжаем борьбу. С таким рабством нельзя мириться и надо продолжать бороться», - добавил Камададзе.

В свою очередь другой член «Единого национального движения», депутат Верховного Совета Аджарии Элгуджа Багратиони пообещал, что акции протеста сторонников Саакашвили будут продолжены: «Вчера мы видели советских милиционеров, которые разгоняли, били не только мужчин, но и женщин. Их таскали за волосы и перевели в отделение».