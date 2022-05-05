Югоосетинских добровольцев «порой приравнивают к бандформированиям» – Пухаев

Министр обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимир Пухаев заявил о необходимости признания статуса осетинских добровольцев, которые отправились на войну в Украину с российской стороны. Он прибыл с рабочей поездкой в Донбасс, где встретится с югоосетинскими военнослужащими и добровольцами, а также военным руководством т.н. «ДНР».

Пухаев заявил ТАСС, что будет добиваться, чтобы командиры осетинского добровольческого отряда были в непосредственной связи с командованием 4-й российской военной базы (базируется в Южной Осетии), где служат военнослужащие из Южной Осетии, чтобы в случае необходимости оказать им помощь.

«В Донбассе воюет очень много добровольцев из Южной Осетии. В ходе встречи с ними мне стало известно, что они сталкиваются с огромной проблемой, когда порой их приравнивают к бандформированиям и не принимают их помощь на передовой. Это добровольческий отряд, состоящий из южных и северных осетин, у них есть статус добровольца и я намерен за них поручиться перед российским командованием, чтобы у них была возможность помочь своим соотечественникам на поле боя», – сказал Пухаев.

Он подчеркнул, что намерен добиваться соответствующих решений в ходе встреч с руководством «ДНР», представителями РФ и руководством 4-й российской военной базы, в составе которой жители Южной Осетии участвуют в войне.

Как сообщалось ранее, в Украине погибли уроженцы Южной Осетии –Алим Лохов, командир взвода российской 4-й военной базы Инал Кортиев, сержант Андрей Бакаев, а также добровольцы Руслан Бесаев и Руслан Казиев.

Часть российских военнослужащих из Южной Осетии отказалась от участия в войне в Украине и вернулась на родину. С ними в Цхинвали проводит встречи югоосетинский экс-президент Эдуард Кокойты, назначенный «спецпредставителем Южной Осетии на время проведения спецоперации РФ».