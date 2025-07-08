В Грузии девять человек, включая несовершеннолетних, задержаны по делу о пытках подростка

Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании девяти человек по обвинению в бесчеловечном обращении с несовершеннолетним. По данным ведомства, шесть из них сами являются несовершеннолетними. Самому младшему задержанному – 14 лет, старшему – 30.

Согласно информации МВД, задержанные подвергли подростка физическому насилию и нанесли ему ранения холодным оружием. Инцидент произошёл в Тбилиси, в заброшенном здании недалеко от одной из станций метро.

«Следствием установлено, что на фоне прежнего конфликта несовершеннолетний М.Х. обманом вывез несовершеннолетнего А.Х. в Тбилиси, где в условленном месте его уже ждали другие участники преступления», – говорится в заявлении МВД.

По данным следствия, происходящее насилие, в том числе физическое и психологическое давление, а также действия, унижающие человеческое достоинство, было зафиксировано на мобильный телефон.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты мобильные устройства, холодное и пневматическое оружие, а также предметы с нацистской символикой. Все изъятые материалы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Расследование ведётся по статье 1443 Уголовного кодекса Грузии — «пытки, совершённые группой лиц в отношении несовершеннолетнего». Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.



