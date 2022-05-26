Ардзинба ответил Калашникову: русский язык в Абхазии обладает особым статусом

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал заявление председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова относительно положения русского языка в Абхазии.

Калашников после вчерашнего заседания комитета, в котором принимал участие и Ардзинба, сказал, что готовящиеся в Абхазии поправки в закон о выборах депутатов об обязательном знании кандидатами абхазского языка на деле могут привести к дискриминации русского языка. При этом российский политик провел параллели с Украиной.

Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба же говорит, что русский язык обладает особым статусом в Абхазии и «имеет максимальное применение на всей территории республики».



«В частности, нормы использования русского языка закреплены в статье 6 Конституции Республики Абхазия, в соответствии с которой государственным языком Республики Абхазия является абхазский, а русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений. Государство гарантирует всем этническим группам, проживающим в Республике Абхазия, право на свободное использование родного языка», – сказал Ардзинба.

Отметим, что правом на использование родного языка, согласно заявлениям грузинских властей и международных организаций, не могут воспользоваться этнические грузины, жители Гальского района – школы там переведены на русскоязычное обучение.

По словам Инала Ардзинба, русский язык активно используется в качестве основного средства коммуникации между многочисленными этническими группами, проживающими в Абхазии. Он добавил, что согласно закону «О государственном языке Республики Абхазия» всем гражданам Абхазии гарантируется воспитание и обучение на абхазском и русском языках.



«Русский язык, наряду с абхазским, является средством официального общения в высших органах государственной власти. Проекты законов и других правовых актов, вносимых на рассмотрение Народного Собрания-парламента Республики Абхазия, Кабинета министров Республики Абхазия и других учреждений, представляются на абхазском и русском языках. Действующие нормы законодательства позволяют осуществлять защиту научных трудов на русском языке. Фактически русский язык обладает статусом второго государственного на территории Республики Абхазия», – сказано в заявлении абхазского министерства.

Ардзинба добавил, что «нормы действующего законодательства надежно защищают статус русского языка, позволяют всем гражданам максимально и беспрепятственно использовать русский язык во всех сферах деятельности».