Парламентский ковер для премьера и трех министров

Сегодня в парламенте выступили глава правительства и трое министров: иностранных дел, экономики и юстиции. Они отвечали на вопросы оппозиции и парламентского большинства, которые касались получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и присоединения к международным санкциям против России.

Сразу четыре члена правительства впервые в истории Высшего законодательного органа Грузии выступали в ускоренном режиме перед депутатами парламента в порядке интерпелляции. Первым перед депутатами предстал министр иностранных дел Грузии. Депутаты ожидали от Ильи Дарчиашвили ответов на следующие вопросы: каковы ожидания относительно получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС? Какие сферы в результате работы над вопросником Еврокомиссии были определены как наиболее успешные и в каких областях стране необходимо напрячься?

«На данном этапе сложно делать конкретный прогноз, в то время как для принятия политического решения необходима поддержка 27 стран-членов Евросоюза. Грузия удовлетворяет всем параметрам и готова к принятию статуса кандидата в члены ЕС. Подобное решение требует готовности Евросоюза открыть двери для новых членов. Но, насколько вы знаете, среди стран-членов разные мнения касательно расширения ЕС. Налицо, и это подтверждается в официальных отчетах, что Грузия всегда была лидером, страной-реформатором среди государств Восточного партнерства, что было обусловлено успешным сближением в законодательной и институциональной сферах, в рамках соглашения об ассоциации», – заявил Илья Дарчиашвили.

В основном свое выступление министр посвятил вопроснику, первую часть которого Еврокомиссия передала Грузии 11 апреля. Всего две его части состояли из более 2600 вопросов, и государству пришлось проделать большую работу, чтобы заполнить его в сжатые сроки – один месяц, сообщил Дарчиашвили. Но, как заметила депутат от «Лело» Саломе Самадашвили, министр обошел стороной все вопросы:

«Вы недавно были назначены на этот пост, и мы все были поражены: нельзя было найти худшего времени, чтобы назначить столь некомпетентного министра иностранных дел, когда решается судьба нашей страны на международной арене. Мы не просто не услышали от вас ни одного ответа на вопросы, но вы даже не сказали ничего о признаках политической поддержки нашей заявки со стороны ЕС. Где резолюция в поддержку Грузии?»

На нападки оппозиции министр отвечать не стал, но сказал, что «правительство сделает все, чтобы процесс ассоциирования протекал динамично». Тем не менее Дарчиашвили пообещал выступить с более подробным отчетом перед депутатами в будущем, поскольку сегодня на это нет времени.

Сразу после этого трибуну занял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. К главе правительства у парламентариев был один вопрос: какие правовые и административные мероприятия осуществляет правительство Грузии, чтобы не нарушались санкции против РФ и ее представителей с помощью зарегистрированных на территории государства юридических и физических лиц или других субъектов? Гарибашвили начал свою речь со слов поддержки территориальной целостности Украины. Полномасштабная военная агрессия России нарушает фундаментальные нормы международного права, заявил премьер, и Грузия с момента начала войны выражает солидарность Украине. За это время государство поставило ей более 1000 тонн гуманитарной помощи. В целом на помощь дружественному государству и его гражданам, прибывшим в Грузию, было выделено семь миллионов лари, из них один миллион из резервного фонда правительства. До конца года на эти цели будет выделено еще около семи миллионов долларов. Что же касается санкций…

«Мы не допустим на территории Грузии незаконной работы ни одного санкционного индивида или компании. Ни одного подобного факта не было зафиксировано до сих пор, несмотря на обвинения со стороны оппозиции и, к сожалению, правительства Украины… Наше законодательство приведено в полное соответствие с международным правом, регуляциями Комитета по санкциям ООН и обеспечивает невозможность игнорирования санкций. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с нашими стратегическими партнерами и в постоянном режиме обмениваемся информацией», – заявил Ираклий Гарибашвили.

Заверения премьера ничем не подтверждаются, заявил депутат от «Национального движения» Роман Гоциридзе:

«Где ваше постановление, где ваш приказ, где документ с указанием специальных товарных кодов, который будет подтверждать, что тот или иной санкционный товар в Россию не поступит? Где постановление Минфина? Вот так вот вы лжете нашим избирателям, европейским и американским друзьям… вы ведете двойную игру».

На что премьер заявил, что не знает, «что ответить партии Саакашвили, безответственным людям, которые повторяют ложь».

Впрочем, на этом вопросы не закончились, оппозиция потребовала от премьера ответить, почему он вводил общественность в заблуждение, неоднократно заявляя, что Грузия не присоединится к международным санкциям против России. На что глава правительства ответил:

«Грузия не назначила национальных экономических санкций против России. По одной причине, и я сказал об этом в своем первом же выступлении: мы не сделаем ничего, что противоречило бы нашим национальным интересам. Вы (оппозиция) обращаетесь к нам (правительству) с требованием назначить экономические санкции… Миллион наших граждан проживает в России, у нас торгово-экономические отношения… на этом фоне назначение санкций на национальном уровне, естественно, означало бы, что мы учреждаем санкции против своих же граждан, против своего государства».

Несмотря на разъяснения премьера, у оппозиции осталось к нему немало вопросов, заявила независимый депутат парламента Тамар Кордзая:

«Мы все равно не получили ответов на вопросы, почему к нам обращается президент Франции с призывом присоединиться к санкциям, чтобы страна не стала «черной дырой» России»? Почему Блинкен обращается к нам с призывом строго поддерживать Украину и предпринять конкретные шаги в направлении осуждения российской агрессии? Почему украинцы не чувствуют нашей поддержки? На эти вопросы мы сегодня не получили ответов. И, господин премьер, почему вы лично не едете в Украину? Это может способствовать началу войны в Грузии?»

Оставшееся время, выделенное на ответы, заданные парламентариями, Ираклий Гарибашвили посвятил нападкам на оппозицию:

«Без каких-либо фактов и доказательств вы говорите, что существует «черная дыра»… В то время, когда страна ждет от Евросоюза самого главного решения, причем консенсуса в ЕС сейчас нет, эти люди, якобы патриоты, распространяют заявления для заголовков новостей: в Грузии «черные дыры». Это вражда, это предательство интересов нашей страны».

Премьер покинул зал заседания под возгласы недовольной оппозиции, а трибуну занял министр экономики Грузии Леван Давиташвили. С вопросами, касающимися инфляции и влияния войны в Украине на экономику государства, к нему обратились представители «Грузинской мечты».

«В Грузии в апреле был довольно высокий уровень инфляции – 12,8%. В начале года мы ожидали, что инфляция значительно снизится, и для этого были все условия, однако война внесла свои коррективы. Для снижения инфляции Национальный банк придерживается жесткой монетарной политики, и мы ожидаем результатов во второй половине года... В первом квартале года экономический рост составил 14,4%. Положительная динамика наблюдается и в направлении экспорта, в марте-апреле экспорт повысился на 26,3%. Стоит отметить, что в январе-апреле вырос экспорт местного производства более чем на 37%. И, несмотря на то, что экспорт в Украину и Россию понизился, у нас наблюдается рост в направлении США, Болгарии, Турции, Швейцарии и соседних стран», – ответил Леван Давиташвили.

Несколько представителей оппозиции потратили время, отведенное на дополнительные вопросы, просто на выражение благодарности министру, который обошелся без выпадов в адрес оппонентов. Впрочем, и Леван Давиташвили, по мнению депутата от «Гирчи» Сандро Раквиашвили, не сказал ничего нового:

«Основная функция Министерства экономики – забота о том, как бы нам быстрее разбогатеть. Я был бы рад, если бы ваше выступление было на эту тему, с макроэкономическими показателями мы можем ознакомиться и где-нибудь еще… Вы же можете подумать о том, как снять определенные регуляции, торговые барьеры для ускорения развития того или иного сектора», – предложил Раквиашвили.

Последним в парламенте должен держать ответ министр юстиции Рати Брегадзе, к которому фракция «Национальное движение» обратилась с вопросом: какие мероприятия проводятся Специальной пенитенциарной службой по защите прав осужденных и соответствуют ли они стандартам, установленным законодательством Грузии и международными договорами? Однако к моменту написания сюжета выступление Брегадзе еще не начиналось.