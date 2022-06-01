В Южной Осетии экс-министр связи Георгий Кабисов выйдет на свободу через 10 дней

Экс-главу Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова освободят из-под стражи через десять дней.

Как пишет агентство «Рес», дело об его условно-досрочном освобождении рассмотрел Цхинвальский городской суд под председательством судьи Инала Тибилова.

По словам адвоката Икрамжана Раматова, Кабисов находится в местах лишения свободы 5,5 лет.

«Он не представляет опасности для общества, работает над саморазвитием, посещает библиотеку, занимается спортом. Его поведение характеризуется как образцовое», – сказал он.

Слова адвоката подтвердил и представитель исправительного учреждения.

Георгий Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года. К спецоперации были привлечены сотни силовиков. После ареста Кабисова несколько дней держали в подвале КГБ.

Действующего полковника Службы внешней разведки и экс-главу комитета связи задержали по заявлению его бывшего подчиненного Валерия Кочиева в превышении должностных полномочий. После этого югоосетинский генеральный прокурор Урузмаг Джагаев через местные СМИ заверил, что никакой политической подоплеки в деле Георгия Кабисова нет, «преступления, по которым были возбуждены уголовные дела, общеуголовной направленности, и в основной части – это преступления экономической направленности».

Чтобы изменить ему меру пресечения на домашний арест, сразу три экс-президента республики обратились в суд в качестве поручителей, однако их предложение было отвергнуто.

Родные Кабисова обращались в самые разные инстанции, в том числе к российскому посольству и даже к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. За время содержания под стражей он объявлял две голодовки и даже заявлял о намерении баллотироваться в депутаты.

В июле 2019 года экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы, которые сократили в августе того же года до семи, и выплате ущерба государству в размере 155 миллионов рублей. На обращения кавалеров ордена Уацамонга, высшей воинской награды Южной Осетии, предложение парламентариев об амнистии Кабисова Анатолий Бибилов, а также судебная и парламентская власти отвечали отказом.

Согласно вынесенному приговору, срок нахождения Кабисова под стражей истекал 24 декабря 2023 года.

В конце минувшей недели Георгий Кабисов обратился с письмом к новому югоосетинскому президенту Алану Гаглоеву, в котором опроверг предъявленные ему обвинения.