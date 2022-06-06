Как сжечь флаг и попасть в Евросоюз?

Около десяти представителей ультраправых организаций были задержаны сегодня в Тбилиси за попытку сжечь флаг ЕС и за нападение на двух оппозиционеров – лидеров Республиканской партии Хатуны Самнидзе и Давида Бердзенишвили. Сегодня вместе с представителями еще четырех оппозиционных партий республиканцы обвинили власть в том, что она не заинтересована в евроинтеграции Грузии. В свою очередь, в подрыве того же процесса обвинил оппозицию премьер-министр Ираклий Гарибашвили. На этой неделе в Тбилиси ждут ответа от Еврокомиссии по присвоению Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Европейские партнеры удивлены достижениями правительства «Грузинской мечты» в экономике и реформах, утверждал перед началом заседания правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он решил подытожить свой визит на прошлой неделе в Братиславу, а перед ней – в Брюссель, и коснулся темы ожидания на днях ответа от Еврокомиссии по вопросу присвоения Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Гарибашвили сообщил, что в отличие от его партии, оппозиция у западных партнеров вызывает лишь негативные эмоции:

«В Брюсселе европейские коллеги были удивлены, какую безответственную антигосударственную кампанию развернула там оппозиция против своей страны, своих граждан. Точно также они (представители оппозиции) умоляли их в прошлом, чтобы Грузия не добилась визовой либерализации при этом правительстве. То же происходит и сейчас. Но, я уверен, что в ЕС мудрые, умные политики, и они также примут здравое, мудрое и справедливое решение (по присвоению статуса)».

В это же время Гарибашвили заочно парировали представители пяти оппозиционных партий. «Стратегия Агмашенебели», Республиканская партия, «Свободные демократы», «Лело», «Гирчи – больше свободы» объединены в европейский Альянс либерал-демократов ALDE. В минувшие выходные на конгрессе в Дублине, эта третья по величине в европарламенте политическая сила приняла резолюцию в поддержку идеи присвоения Грузии статуса кандидата в члены ЕС, и это произошло благодаря усилиям грузинских оппозиционеров, сообщил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Он же обратился с вопросом к правящей силе:

«Теперь вопрос к «Грузинской мечте»: а что они делают?»

Лидер другой оппозиционной силы «Лело» Бадри Джапаридзе, обращая внимание на то, что у «Грузинской мечты» тоже есть партийный партнер в лице европейских социал-демократов, констатировал:

«Даже их («Грузинской мечты») партийные партнеры не приняли резолюцию в поддержку Грузии. Представьте, какая у «Грузинской мечты» сегодня репутация в Европе».

На этой же пресс-конференции лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе отметила, что дублинская резолюция разбила в прах обвинения правящей силы в том, что оппозиция подрывает в Европе процесс присвоения стране статуса кандидата. Оппозиционер не подозревала, что через пару часов она и ее однопартиец Давид Бердзенишвили станут объектами нападения со стороны двух радикально настроенных лиц на главном в столице проспекте Руставели:

«Это однозначно было нападение по политическому признаку. Они сначала нас остановили, сказали, что хотят с нам поговорить о политике, а когда мы остановились, беседа сразу же переросла в агрессию. Мы с Дато хотели уйти, но они не дали нам такой возможности, стали ругать нас нецензурными словами, махать руками, хотели ударить. С Дато они завязали драку, меня стали толкать и угрожать, что мы по этому городу одни не сможем ходить».

Полиция подоспела быстро, нападавших задержали на месте. Позже в одном из них Давид Бердзенишвили опознал активиста «Грузинского марша», который был среди тех, кто напал на него 8 ноября 2019 года перед показом гей-драмы «А потом мы танцевали».

Грузинские журналисты и сегодня опознали среди собравшихся у здания представительства ЕС в Грузии ультрарадикалов участников прошлых беспорядков. Около двадцати человек держали плакаты с оскорбительными надписями в адрес аккредитованных послов западных стран и лозунгами «Остановите ЛГБТ-пропаганду!». Таким образом они протестовали против намеченного на конец июня мероприятия «Тбилиси прайд». Между участниками акции протеста и полицией произошла стычка после того, как стали слышны призывы сжечь флаг Евросоюза. Задержаны семь человек, среди них – лидеры общественного движения «Нравственность» Гурам и Александр Палавандишвили.

Последние были активными участниками погромов 5 июля прошлого года. Представители радикальных и гомофобных групп и тогда сорвали и демонстративно сожгли перед зданием парламента флаг ЕС. После этого парламентом был принят закон об административном правонарушении. С 13 января этого года осквернение флагов и других символов ЕС, НАТО и стран, имеющих дипотношения с Грузией, наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 лари или арестом на 15 суток.

Если бы власть должным образом отреагировала на те июльские погромы и нападения на ЛГБТ-сообщества и представителей СМИ, сегодня такого бы не повторилось, убежден глава НПО Демократическая инициатива Грузии Эдуард Марикашвили:

«Все это – результат определенной политики, которую мы наблюдаем в последнее время. Представители власти сами часто прибегают к языку ненависти в адрес своих оппонентов. А после этого мы видим проявления насилия со стороны конкретных групп, на которое нет должного правового реагирования. Все это еще больше усиливает поляризацию в обществе и нагнетает атмосферу».

Критики в сегодняшних выпадах ультрарадикалов увидели опасную игру, затеянную властями. Представители правящей «Грузинской мечты», в том числе и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, в последнее время часто стали заявлять, что отказ Брюсселя может вызвать разочарование в грузинском обществе. Параллельно, считают аналитики, они готовят общественность к мысли, что в случае негативного ответа виновата будет оппозиция.