Гаглоев встретился с Лавровым и провел консультации по вопросу референдума

В рамках визита в Москву президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев встретился в главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По информации российского ведомства, были «подробно рассмотрены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и внешнеполитической координации, включая расширение международных связей» Южной Осетии.

«В контексте региональной безопасности обсуждено положение дел на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье», – отметили в пресс-службе МИД РФ.

Лавров проинформировал Гаглоева о ходе войны в Украине и поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную т.н. «ДНР» и «ЛНР».

«Наши отношения строятся на основе союзничества, стратегического партнерства. Это особенно важно в нынешних условиях, когда международную обстановку пытаются подорвать в интересах одной группы стран – наших западных коллег, прежде всего, Соединенных Штатов. Тенденции, развивающиеся в мире, Запад пытается обратить вспять, установить свою однополярную гегемонию. Убежден, что из этого ничего не получится. Мы привержены, как и Республика Южная Осетия, основополагающим нормам международного права, подчеркивающим необходимость уважения суверенного равенства государств – больших и малых», – сказал Лавров.

Сообщается, что стороны подтвердили «приверженность принципам равноправия и взаимоуважения».

По информации югоосетинского МИДа, Лавров также позитивно оценил временное открытие пунктов попуска на де-факто границе с Грузией.

Алан Гаглоев, в свою очередь, подчеркнул, что внешнеполитический вектор Южной Осетии направлен исключительно в сторону России.

«У нас есть своя позиция, и мы всегда будем отстаивать наши общие интересы», – сказал югоосетинский лидер.

Накануне в Москве также состоялись консультации по вопросу проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России. Об итогах встречи пока не сообщается.

Югоосетинскую делегацию возглавлял Алан Гаглоев, в нее вошли председатель парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, руководитель администрации президента Алан Джиоев, государственный советник президента Константин Кочиев, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев, посол Южной Осетии в Москве Знаур Гассиев.

Российскую Федерацию представляли заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, начальник Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, заместитель секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, посол РФ в Цхинвали Марат Кулахметов, заместитель начальника Управления президента по приграничному сотрудничеству Сергей Бовенко.