На этой неделе парламент седьмого созыва, приступивший к работе три месяца назад, ушел на каникулы. На последнем заседании весенней сессии депутаты обсудили 24 вопроса: проголосовали за исполнение республиканского бюджета и бюджетов фондов за 2021 год, внесли поправки в некоторые законы, придумали новый праздник – День энергетика, приняли правила аккредитации журналистов и дали согласие правительству на предоставление в постоянное пользование земельных участков в Гудаутском и Гагрском районах под курортные объекты и индивидуальное строительство.

Не могу не остановиться на одном маленьком шедевре законотворчества. Депутаты в первом чтении приняли поправки в УК, которые временно отменяют меру пресечения – домашний арест. Интересная причина – из-за отсутствия средств на приобретение электронных браслетов, применения которых требует УПК. Тут соцсети пустились в пляс: напомнили чартерные рейсы, которыми передвигается президент, бронированные машины чиновников, многочисленную охрану президента и многое другое. Предложили парламенту отменить аресты, потому что нет тюрьмы, а в ИВС условия не соответствуют требованиям, распустить суды, так как они не установили АСИС, ликвидировать: Пенсионный фонд, так как нет средств на пенсионеров, Министерство экономики, так как нет экономики, министерства образования, здравоохранения... Порезвились на славу, но вряд ли сарказм пользователей социальных сетей скажется на результатах следующего голосования, хотя многие высказанные в шутливой форме идеи были, на мой взгляд, вполне разумны.

А вот предложение депутата Кварчия о создании парламентской комиссии по изучению причин топливного и энергетических кризисов не было поддержано большинством. Народные избранники в большинстве своем, конечно, не против, но опасаются разбираться в причинах кризиса. За создание комиссии проголосовали 10 депутатов, воздержались восемь, против проголосовало девять депутатов. Еще восемь депутатов почему-то не приняли участие в голосовании. Наверное, вышли покурить. На этой ноте депутаты торжественно, под гимн страны ушли в отпуск.

Вопрос ратификации скандального соглашения по пицундской даче в повестке дня парламента не значился. С соглашением разбирается теперь Конституционный суд, который должен дать ответ на вопрос о соответствии документа, подписанного правительством 19 января нынешнего года в Москве, Конституции и конституционным законам республики. Задача у судей сложная – дадут заключение, что соглашение вступает в противоречие с Конституцией, окажутся в немилости у президента и подтвердят, что правительство нарушило основной закон страны. Выдадут результат, который устроит президента и правительство – «слукавят», чем вызовут недовольство общественности. Но больше «сбыть» соглашение некуда, КС – последняя инстанция, за которой только общественность, митингующая либо у суда, либо у комплекса правительственных зданий.

Еще одно заключение все еще ожидают жители поселка Агудзера от районной прокуратуры. Президент заверил участников встречи с ним, что в начале недели прокуратура огласит решение о законности действий районной администрации, передавшей в собственность часть территории дендропарка. Но не поспевает прокуратура за обещаниями главы государства.

Посол России в Абхазии Александр Шургалин на этой неделе защитил руководство Абхазии от нападок общественности, заявив, что соглашение о передаче госдачи «Пицунда» России полностью отвечает духу двусторонних отношений Москвы и Сухума и призвал к скорейшей ратификации документа в парламенте. На одной стороне вместе с Шургалиным, правительством и проправительственными силами оказался председатель совета старейшин Абхазии Аполлон Думава, который на встрече, организованной главой МИД Абхазии, призвал парламент ратифицировать соглашение.

На другой стороне, помимо общественных активистов и муниципального собрания Пицунды, оказались представители абхазской диаспоры в Турции и новое поколение политиков.

Из Стамбула пришло письмо в адрес главы комитета по репатриации. Глава Кавказо-абхазского комитета солидарности Эрдешан Бганба требует вернуть потомкам махаджиров их исторические земли в Пицунде и других городах Абхазии и предоставить представителям абхазской диаспоры право на приватизацию государственных объектов.

Представители нового поколения политиков, которые не имеют отношения к власти и оппозиции, на круглом столе в Сухуме заявили о создании политической платформы по защите государственности Абхазии. Участники круглого стола считают, что пора разорвать замкнутый круг попеременной смены власти одними и теми же людьми более 30 лет. Они отмечали неэффективность существующей системы, кризисы во всех сферах жизнедеятельности государства; отсутствие реформ, с особым акцентом на местное самоуправление, научный подход к решению проблем, борьбу с коррупцией и так далее. По мнению участников круглого стола, «ошибка заложена в суперпрезидентской системе власти», которая позволяет чиновникам использовать государство в интересах небольших сменяющих друг друга групп. «Реформ нет и не будет… Советский политик боится реформ, как черт ладана», – подвел черту Адгур Лагвилава.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что власть поставила под сомнение существование абхазской государственности, а последние события показали готовность гражданского общества отстаивать свои права. Итог: для защиты государственности необходимо создавать мощную политическую платформу.

Тем временем как новое поколение и гражданские активисты ищут пути сохранить государственность, президент отбывает по традиционному маршруту – в Москву. Все что мы знаем об очередной поездке Аслана Бжания – он встретился с заместителем секретаря Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. О чем говорили, можно только догадываться. Пресс-служба использовала набившие оскомину трафареты – «вопросы совместного взаимодействия», «формирования общего социального и экономического пространства», «широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества», «обсудили вопросы возобновления авиасообщения в Республике Абхазия».

Заседание правительства на этой неделе принесло несколько новостей заслуживающих внимания: увеличение минимального уровня заработной платы до 10 тысяч рублей и выделение средств на развитие малого и среднего бизнеса. Обе хорошие новости превратились в никакие при детальном рассмотрении – минимальный уровень не затрагивает госорганы и бюджетные организации, а помощь всему малому и среднему бизнесу в 2022 году составит всего 50 миллионов рублей. Эти деньги правительство намерено раздробить на помощь предпринимателям, работающим в пищевой промышленности, туризме, народных промыслах и реализации нефтепродуктов. Что-то подсказывает, что комиссия, которая только создана, уже знает, кому будут выделены эти деньги – пять миллионов хватит на еще одну бензозаправку, и я даже догадываюсь, в каком районе. Но посмотрим, обещали открытость и прозрачность по распределению этих весьма скромных средств – чем черт не шутит.

Активисты Джансух Адлейба, Вадим Мархолия и Даур Гумба, голодающие на площади, озвучили требование об отставке правительства. На акцию в пятницу вечером был приглашен и президент Бжания. Сейчас на площади совсем мало людей, наверное, цивилизованные способы, которыми намерены руководствоваться активисты, нам не по душе. Тем временем трое протестующих объявили о начале сухой голодовки с требованием отставки всех трех ветвей власти.

Из криминальных новостей недели. 27 июля в Сухуме был убит Рамин Хмаил, проходивший по делу об убийстве Клемантовича и Скаредновой. Прокуратура назвала одного из двоих подозреваемых и сообщила о возбуждении уголовного дела вечером 28 июля, когда негосударственные СМИ уже выложили видеофрагменты убийства, а некоторые пользователи в комментариях назвали даже имя второго подозреваемого.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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