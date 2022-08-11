«Апсадгьыл-инфо» рассказывает о круглом столе в Центре стратегических исследований при президенте Абхазии, посвященном 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии.

Секретарь Совбеза Сергей Шамба в своем выступлении отметил, что в конце 80-х годов в СССР была напряженная общественно-политическая ситуация, характеризовавшаяся заметным усилением центробежных тенденций, ускоривших процесс распада Советского Союза. Нагнеталась обстановка и в Абхазии, что порождало тревогу среди населения.

«В этой фазе грузино-абхазского политического противостояния формируется массовое восприятие общности «народ Абхазии», когда большая часть населения начинает разделять идеи национально-освободительного движения. Составной частью этих новых общественных веяний становится реакция на агрессивный грузинский шовинизм. Ярким примером настроений, царивших в это время в Грузии, является высказывание писателя А. Силагадзе в газете «Литературули Сакартвело» («Литературная Грузия») от 11 сентября 1988 года, который пишет: «В Грузии ничего негрузинского не должно быть. Негрузин тоже должен стать грузином в Грузии...», – сказал Сергей Шамба.

Как подчеркнул глава Совбеза, вокруг Народного форума «Айдгылара» («Единение») стали объединяться армяне, греки и русские. «Таким образом, произошло сближение практически всех этноориентированных общественных и политических движений, которые в то время существовали в Абхазии, за исключением, разумеется, грузинских», – сказал он.

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Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook написал, что слова «реформы», «коррупция» и «правопорядок» настолько стали токсичны в абхазском обществе, что кроме раздражения ничего больше не вызывают.

«И в этом виноваты не наши политики, которые щедро эксплуатировали эти термины, развешивая лапшу на наши обвисшие уши. В этом виноваты мы. Мы не желаем изменений. Мы боимся их. Просто не хотим вылезать из своей зоны комфорта. Нас устраивает, что мы выбираем полудурков, от которых ничего не ждем, так как и они от нас ничего не ждут, и будем выбирать их дальше. Они не тронут этот мир, так как сами порождены им, и нам оставят шанс быть когда-нибудь выбранными или на худой конец не оторванными от «корыта», даже самого худого. Люди, способные изменить страну, опасны. Они разрушат наш «бессмысленный» уклад, они сломают наши надежды, основанные на нашей безграмотности и никчемности. Кому мы нужны в стране, где ценят знание, опыт и порядочность. Где требуют ответственности и способности решать задачи, а не болтать о них из года в год. С нашим забытым напрочь средним образованием и купленным в переходе дипломом мы – максимум обслуга. Бумажки потаскать, двери подержать, подвезти, поднести, подмести. Это же замечательно, когда в сумасшедшем доме все сумасшедшие. Ни процедур тебе, ни режима, ни принудительного лечения. Сегодня ты пациент, а завтра, бог даст, врач отделения острых психозов, а может, и главврачом когда-нибудь выберут. Вот только здоровые донимают. Приходится затыкать им рты, одевать смирительные рубашки или ломать их «экстремистское» сознание электрошоком», – пишет Джопуа.

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Член Высшего совета Абхазского народного движения Дмитрий Гварамия на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу прошедшей на днях пресс-конференции президента Аслана Бжания.

«Президент на своей последней пресс-конференции заметил, что изменились потребности общества, что если раньше была мечта об одной машине, то сейчас их уже по две в семье. Это все правда, у каждой семьи свои мечты, часто материальные. Кто-то хочет большой просторный дом, иные посетить какую-нибудь заморскую страну, мечтают об автомобиле и т.п. Но мечта отдельной семьи и мечта народа целиком – это принципиально разные вещи. 30 лет назад мечтой народа была свобода. Свобода, ради которой многие не жалели ничего и клали на ее алтарь все, в том числе свои личные мечты. Молодой парень мечтал о том, как в первый раз поведет в школу своего еще не родившегося сына, но он смело шагнул навстречу смерти ради мечты народа; бизнесмен представлял, как строит новый завод, как будет созидать и увидит плоды своих многолетних трудов, но он оставил свою мечту и все, что имел, отдал своему народу, ради мечты. И все мы целиком стали одной большой мечтой, мечтой, которая стала явью, преодолев немыслимое. Когда Руслан Хашиг спросил, зачем вы говорите, что мы ни на что не способны, что мы ничего не можем, в этом вопросе было столько боли, ведь и он был частью этой большой мечты, и ему, как и всем нам, невыносимо с ней расставаться», – написал Дмитрий Гварамия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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