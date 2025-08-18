С начала полномасштабной войны России против Украины грузинские государственные органы продолжают закупать товары и услуги у компаний, принадлежащих россиянам. Грузинские журналисты-расследователи опубликовали материал под названием «16 миллионов из бюджета, то есть российский бизнес, который питается за наш счет»

Российские конфеты жертвам войны

Расследовательское издание iFact провело анализ более 5 000 российских компаний, зарегистрированных в Грузии за последние десять лет. Результаты показали: как минимум 43 из них выигрывают государственные тендеры.

С 2022 по 2025 год грузинские госструктуры подписали 379 контрактов с россиянами на общую сумму 16 млн лари. При этом 6 млн лари пришлось на компании, зарегистрированные уже после начала войны, то есть тех, кто расширял бизнес в условиях конфликта.

Авторы расследования пишут, что грузинское правительство помогало россиянам побеждать на тендерах и получать контракты по упрощенной схеме без конкурса (деталей этих схем iFact не раскрывает). Государственные структуры закупали у них многое: от сладостей и спортивного инвентаря до автозапчастей. Также было много расходов на гостиницы и рестораны россиян.

С 2022 года российские компании чаще всего обслуживают образовательные учреждения в Грузии — детские сады, школы, колледжи и университеты. На них приходится 155 контрактов. На втором месте — мэрия и ее службы с 83 контрактами.

Сотрудничают с российскими компаниями и те государственные структуры, которые, как пишут авторы, должны заботиться о безопасности страны и держаться подальше от страны-агрессора. Например, после начала войны Совет национальной безопасности, правительство Автономной Республики Абхазия и Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и МИД заключили с российскими компаниями 32 контракта общей стоимостью 500 тысяч лари.

Особенно показателен пример закупки сладостей для вынужденных переселенцев правительством АР Абхазии: 101 килограмм российских конфет обошелся в 1 746 лари. Конфеты были куплены у ООО «KaDeWe Georgia», принадлежащего российской компании из Сибири, один из владельцев которой — бизнесмен Денис Штенгелов, находится под санкциями Украины.

Основатель НПО «Гражданское согласие» Шмаги Самхарадзе назвал такие закупки оскорблением. По его словам, кормить людей российскими сладостями, когда они потеряли дома из-за действий России, унизительно.

«На фоне того, что сделала Россия с этими людьми, когда они потеряли свои дома и столько людей погибло из-за действий России, кормить их российскими конфетами — омерзительно, унизительно.

У этого могут быть разные причины. Одна из них — последние несколько лет правительственный аппарат Грузии очищается от образованных и патриотичных людей, которые действительно служат своему делу. Создается впечатление, что там не осталось ни одного здравомыслящего человека, который сказал бы, что так делать просто нельзя», — говорит Самхарадзе «Эху Кавказа».

Рестораны с российским капиталом

С 2022 года госструктуры заключили более 100 контрактов с ресторанами, владельцы которых — граждане России, часть из них связана с российской политической и бизнес-элитой.

В сентябре 2022 года «Грузинская железная дорога» устроила ужин в ресторане «Верико», принадлежащем ООО «GMT Karkhana», среди владельцев которого есть и граждане России, которые продолжают жить и работать там. Один из совладельцев даже получил награду от Владимира Путина, пишет iFact.

В ресторане «Верико» обеды и ужины организовывала не только «Грузинская железная дорога», но и Служба доходов, Аппарат госминистра по вопросам примирения, Общественный вещатель, Национальный банк и Национальное агентство государственного имущества. С мая 2022 года госструктуры заключили с «GMT Karkhana» 77 контрактов на общую сумму 48 000 лари. Всего с 2022 года госструктуры потратили на рестораны россиян 114 000 лари.

«Выплаты россиянам не вызвали дискомфорта даже Совету национальной безопасности. В 2022–2023 годах его представители трижды ужинали в ресторане «Гумели» ( прим. — принадлежит ООО, совладельцем которой является российский бизнесмен) и потратили 2 583 лари. Там угощали представителей Министерства обороны Королевства Дания, Службы управления чрезвычайными ситуациями, а также Министерства иностранных дел Болгарии», — пишут авторы расследования.

Российский бизнес после войны

После начала полномасштабной войны в Украине российские предприниматели активно вошли на рынок Грузии, в том числе через государственные закупки. Наибольший поток контрактов — в образовательных учреждениях (155 контрактов).

Например, сеть спортивного инвентаря «Бильярд-Групп» российского предпринимателя Дмитрия Пронина открыла филиал в Тбилиси в 2022 году. Она имеет филиал и в аннексированном Крыму. В 2024–2025 годах компания получила 5 тысяч лари от трех государственных школ, колледжа и Тбилисского центра спорта и молодежи. Другой предприниматель, Илья Гужин, основал ООО «Escaper Georgia» и за 2022–2023 годы продал спортивную форму госструктурам на 30 000 лари. Его бренд тесно связан с российским государством и обслуживает крупные компании, включая «Лукойл» и «Сбербанк». Эти компании находятся под санкциями США, ЕС и Великобритании.

«Тесное сотрудничество компании Гужина с российским правительством подтверждается и тем, что одежду носят актеры на праздничных мероприятиях в Москве. Это мероприятие ежегодно организует и финансирует мэрия Москвы», — пишет iFact.

Отметим, что по данным Института развития свободы информации (IDFI), с начала войны число российских компаний в Грузии достигло рекордных 37 400, более 81% из которых зарегистрированы после вторжения России в Украину.

Российская вакцина для грузинского скота

Государственные органы закупают у российских компаний и сельхозпродукцию. В 2023 году Национальное агентство продовольствия купило у ООО «Гринберг» 800 000 ампул вакцины против чумы мелкого рогатого скота за 198 000 лари. Производитель — российская государственная лаборатория ВНИИЗЖ, подчиненная Министерству сельского хозяйства РФ.

В 2023 году ФСБ возбудила дело против заместителя директора кемеровского филиала за фальсификацию анализа почвы. Информации о владельце «Гринберга», москвиче Денисе Романюке, почти нет в публичных источниках.

Заместитель начальника финансово-экономического департамента Национального агентства продовольствия Грузии Геронти Пруидзе объяснил iFact закупку так: сначала, как и прописано в законодательстве, пытались приобрести европейскую вакцину, но ее не нашли.

«У нас есть распоряжение правительства, согласно которому мы закупаем вакцину европейского производства. По закону мы обязаны закупать европейскую продукцию… Первый этап – мы должны покупать европейскую продукцию, второй этап – может быть, что она не произведена в Европе, но должна использоваться в Европе, третий этап – референтная лаборатория должна подтвердить подлинность препарата. [Закупка российской вакцины] имела бы предварительные условия, скажем, несколько раз проводилось исследование рынка, и, вероятно, не удалось купить европейскую вакцину. Иначе у нас есть серьезное ограничение по этому поводу», — цитирует iFact Пруидзе.

В итоге вакцина была закуплена у российской компании «Гринберг», которая участвовала в тендере. Российский поставщик предложил наименьшую цену, удовлетворяя всем условиям тендера.

Важно подчеркнуть, что формально и юридически Грузия не нарушила никаких законов ни в этом случае, ни в других указанных в расследовании случаях. Основной спор вокруг этих закупок носит морально-этический характер.

«Это все происходит на фоне того, что граждане Грузии бойкотируют российскую продукцию, чтобы не поддерживать экономику России, которая потом использует эти деньги против, например, Украины, где гибнут мирные люди, дети», — отмечает руководитель «Гражданского согласия» Шмаги Самхарадзе.

Авторы расследования, как и часть грузинского общества задаются вопросом: следует ли государству закупать товары у компаний, связанных с Россией, даже если это экономически выгодно и законно.

«При чтении этой статьи вы, возможно, подумали, что потратить 300–400 лари в российских ресторанах за один раз или 1000 лари на российские конфеты — это не такая уж большая сумма и не станет грузом для бюджета. Однако главное здесь не размер этих расходов, а отношение государственных органов», — пишет издание.

В расследовании отмечается, что к моменту его публикации журналисты так и не получили ни от одного из упомянутых ведомств ответа на вопрос, не смущают ли их расходы государственного бюджета идут на продукцию и услуги компаний, принадлежащих гражданам России. Впрочем, вряд ли они ожидали ответа на запрос, не связанный с обвинениями, носями не формальный, а исключительно этический характер.

