Очередной топливный кризис и визит президента в Общественную палату – эти два события находились в центре внимания на уходящей неделе. Помимо этого, был еще ряд событий.

Из психиатрической больницы сбежал осужденный в 2018 году за убийство российского туриста Даур Джинджолия, районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту побега. Напомню детали этого резонансного преступления. В июне 2017 года братья Даур и Адгур Джинджолия напали на семью российских туристов, отдыхавших на берегу моря в селе Приморское Гудаутского района. Злоумышленники требовали денег. Андрей Кабанов попытался оказать сопротивление, однако преступники нанесли ему два ножевых ранения, от которых он скончался в больнице. Преступники были задержаны и осуждены на 18 лет лишения свободы.

Много работы на неделе было у МЧС: к серьезным дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибли люди, добавились пожары – горели жилой дом в Сухуме, заброшенный кожкомбинат, чердак детской поликлиники, эвкалипты на центральной трассе и так далее. Причины пожаров не называются.

Правоохранители по-прежнему замалчивают информацию об исчезновении с 24 июля главного санитарного врача Людмилы Скорик и расстреле в Сухуме 10 августа машины бывшего главы «Черноморэнерго» Аслана Басария.

Проправительственная партия «Амцахара» на этой неделе отреагировала на отставку бывшего председателя партии Алхаса Квициниа с должности главы администрации президента. «Амцахара» дистанцировалась от обвинений Квициниа в адрес исполнительной власти и поддержала «вектор инициатив и действий руководства страны».

Но началась неделя с очередей на автозаправках. Почему вдруг возник бензиновый ажиотаж, непонятно, но все забыли о высокой цене на топливо и заливали полные баки, канистры и другую имеющуюся в наличии тару. После чего АЗС выступили с заявлениями об ограничениях на отпуск нефтепродуктов: топливо стали отпускать только по талонам госслужащим и депутатам и юридическим лицам по картам. Объяснялся дефицит топлива проблемами с поставками и возросшим потреблением в курортный сезон. Глава топливной госкомпании призвал не закупать топливо впрок и сообщил, что на заправках «Абхазтопа» есть горючее, а к концу недели будут новые поставки топлива. В четверг Министерство экономики сообщило, что в Абхазию доставили 2000 тонн нефтепродуктов, ожидается еще 3000. Но цена топлива осталась прежней, и потребители так и не поняли, были ли действительно проблемы с поставками или это был очередной трюк для сохранения высоких цен.

Тем временем президент посетил гудаутскую районную больницу и пообещал решить вопрос изношенной канализационной и водопроводной системы, потом – Минюст, где разбирался с конфликтом в коллективе, возникшим из-за кадровых назначений, и, наконец, встретился с членами Общественной палаты. Встреча в ОП была организована по просьбе общественности, и на ней планировалось обсудить посредническую миссию палаты в налаживании диалога между оппозиционными силами и президентом. Но тема потонула в обсуждении вопроса о ратификации соглашения о передаче в собственность ФСО России пицундской госдачи, и в конечном итоге встреча перешла в формат пресс-конференции, только не для журналистов, а для членов ОП.

Член общественной палаты Автандил Гарцкия предложил президенту сравнить две цифры – вся территория курорта Пицунда составляет 22 гектара, в то время как территория объекта, отчуждение которого он лоббирует, – около 200 гектаров.

Похоже, что президент так и не понял, что члены Общественной палаты пытались дать советы исполнительной власти в вопросах, связанных с гармонизацией законодательства, инвестпроектами, налогообложением, высказывали свои опасения и призывали власть к большей открытости. Но Бжания зациклился на защите пицундского соглашения, подписанного правительством в январе нынешнего года, сотрудничестве с Россией и успешности нынешнего руководства. Критику соглашения президент воспринимает, как попытку испортить его отношения с Россией, замечания юристов считает несостоятельными, а опасения общественности – необоснованными. Выступающие обвиняли Аслана Бжания в кулуарности принятия решений, в закрытости информации. Выступление Аслана Бжания в ОП разобрали на цитаты и подвергли беспрецедентной критике.

Особенно досталось ему за публичное откровение: «Я готов уйти, но вы поймите, посол дружественной страны мне недавно сказал: «Мы будем вынуждены, если вопрос вашей отставки встанет на повестку, применить финансовые меры». В социальной сети президенту отвечали, не скрывая своих имен, юристы, экономисты, ветераны войны и рядовые граждане.

На фоне происходящего зреют феминистские настроения. Соглашение по Пицундской даче и другие намерения правительства, связанные с отчуждением земли, решили обсудить на своем собрании в субботу 20 августа женщины-активистки, которые считают, что мужчины недостаточно активно противостоят власти в данном вопросе.

Напомню, что Конституционный суд отклонил парламентский запрос о соответствии соглашения Конституции Абхазии, сославшись на то, что запрос не отвечает по форме требованиям Кодекса о конституционной юрисдикции и определил направить новое обращение после устранения перечисленных недостатков. Парламент вернется из отпуска в сентябре.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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