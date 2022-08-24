Украина отмечает День независимости. Спустя шесть месяцев с начала российского вторжения президент страны Владимир Зеленский обещает воевать до победного конца. Запад в своих поздравлениях также обещает помогать до тех пор, пока это будет необходимо. Цель одна – Россия должна освободить захваченные территории. Но в Москве продолжают настаивать: отсутствие прогресса в наступательной операции обусловлено лишь заботой о мирных жителях.

День независимости со слезами на глазах – спустя ровно полгода со дня российского вторжения президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Светланой возложил цветы к мемориалу павших за свободу страны. Обращаясь к согражданам, украинский лидер заявил о твердом намерении бороться до полного освобождения всей территории страны. При этом фоном для видеообращения президент символично выбрал Майдан Незалежности и Крещатик, где выставлена уничтоженная российская военная техника.

«Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должна была услышать слов «с Днем независимости». 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем независимости, Украина! Мы наконец-то стали действительно едиными. Новая нация, которая появилась на свет 24 февраля, в 4 утра. Не родилась, а возродилась. Нация, которая не плакала, не кричала, не испугалась. Не убежала. Не сдалось. И не забыла. Этот флаг будет повсюду, где должен быть по праву. И на Донбассе. И в Крыму. Враг думал, мы встретим цветами и шампанским. Вместо этого получил венки и коктейли Молотова. Ждал оваций, а слышит «хлопки». Оккупант верил, что через несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Крещатике можно увидеть этот «парад». Доказательство того, что вражеская техника может появиться в центре Киева только в таком виде. Сожженная, разрушенная и уничтоженная. Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа».

По словам Зеленского, Украина не будет искать с террористами взаимопонимания. Хотя и понимает русский язык, который российские войска «пришли защищать», убивая при этом тысячи людей, которых пришли «освобождать». После этого президент Украины перешел на русский язык:

«И нам гораздо больше понятен и ближе Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски».

К слову, сам Борис Джонсон украсил вход в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит цветочной аркой в желто-голубых тонах. При этом желтая часть составлена из подсолнухов, которые считаются одним из национальных символов Украины.

«Я ни на минуту не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что никакая сила на земле не сможет преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев. И сколько бы времени это ни заняло, Соединенное Королевство будет стоять на стороне Украины и оказывать ей всю возможную военную, экономическую и гуманитарную поддержку. Однажды Украина пройдет через это испытание и добьется победы, и когда этот момент настанет, а он настанет, мы в Великобритании будем еще больше гордиться тем, что являемся друзьями Украины. Слава Украине!»

Не остались в стороне и другие мировые лидеры. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа намерена оставаться союзником Украины в долгосрочной перспективе:

«Президент Зеленский, дорогой Владимир, уважаемые граждане Украины. Вы боретесь за отстаивание своего суверенитета и защиту своей свободы перед лицом неприкрытой агрессии. Мы никогда не сможем сравниться с вашими жертвами, которые вы приносите каждый день. Но мы можем – и мы будем – стоять на вашей стороне. Вместе с вами мы отстроим ваши города, кирпичик за кирпичиком, и заново засадим ваши сады и поля, семя за семенем. Благодаря вашей жертве ваши дети вырастут в справедливой и свободной Украине. Предстоит сделать многое, но мы сможем сделать это вместе. Европа с вами сегодня и в долгосрочной перспективе. Слава Украине!»

Свои поздравления и заверения в дружбе Киеву также направили президент Евросоюза, канцлер Германии, президенты Франции, Финляндии, Латвии, Литвы, Молдовы, главы правительств и МИД многих других государств и генсек НАТО, который от имени Североатлантического альянса пообещал продолжить помогать Киеву для окончательной победы на поле боя. Представители руководства стран Европы подчеркивают, что президент России Владимир Путин совершил большую ошибку, решив, что Старый Свет неспособен объединиться перед лицом российской угрозы.

Поздравил Украину с Днем независимости и президент США. В заявлении Джо Байдена, в частности, говорится, что Киев получит оружия и военного оборудования еще на три миллиарда долларов:

«Это позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары, чтобы обеспечить продолжение обороны в долгосрочной перспективе».

Но это не все. В качестве подарка ко Дню независимости США также выделили Украине еще три млрд долларов бюджетной помощи, которые направляются в рамках безвозвратного гранта через механизм Всемирного банка.

Среди поздравлений особенно выделяется одно. Довольно неожиданно для всех с Днем независимости Украину поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко. Главный союзник Владимира Путина пожелал украинцам «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни»:

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях».

В Киеве порыв северного соседа предпочли не заметить – Минск предоставил российским войскам плацдарм для вторжения. А на территории Беларуси также находятся военные аэродромы и полигоны, которые постоянно используются для обстрелов и бомбардировок украинских городов.

К слову, сама Россия в День независимости Украины нанесла по городам страны серию ракетных ударов – о подобных провокациях ранее предупреждали как киевские власти, так и представители западного разведсообщества. Но в Москве продолжают настаивать: российская армия стремится избежать жертв среди мирных граждан Украины. Этим, как заявляет министр обороны России Сергей Шойгу, якобы и обусловлен замедленный темп наступления.

«В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно».

Впрочем, подобные заявления представителей Москвы вызывают у мирового сообщества лишь недоумение. Международные организации, не говоря уже о властях Украины и стран Запада, неоднократно публиковали подтверждения, что в результате действий российских военных постоянно гибнут мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура городов.

И такой же тактики Москва, по утверждению ее оппонентов, придерживается и в отношении Запорожской АЭС, используя атомную станцию в качестве прикрытия, при этом шантажируя мировое сообщество угрозой ядерной катастрофы. Заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс, в частности, заявил:

«В данный момент Украина, соседние государства, все международное сообщество живут под угрозой ядерной катастрофы, и люди по понятным причинам напуганы. Россия создала этот риск, и только Россия может его рассеять. Решение несложное. Россия должна прекратить неспровоцированную, неоправданную войну и вывести свои войска. А учитывая срочность этой ситуации, Россия должна немедленно выполнить рекомендацию генсека ООН Гутерриша и установить демилитаризованную зону в районе станции».

Но Москва в условиях откровенного провала наступательной операции не готова терять такой козырь. Бои идут не только в районе Запорожской АЭС, но и в Совбезе ООН. Постпред России в ООН Василий Небензя вновь возложил вину за возможную катастрофу на Киев:

«Просто хотел показать вам сейчас фото разрушений на территории Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил. Таких фотодоказательств у нас целая куча, и мы распространили их сегодня утром как официальный документ в рамках этого Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. На последней встрече ни у одной западной делегации не хватило мужества осудить обстрел станции украинскими вооруженными силами и потребовать от киевского режима остановить его. Не хватило мужества и в европейских столицах. У нас сложилось впечатление, что наши коллеги существуют в своей параллельной реальности, в которой российские военные сами обстреливают охраняемую ими станцию и используют американские системы для этого».

В ответ на эти слова созванное Россией срочное заседание Совбеза в Украине назвали «пустой тратой времени». Постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица обвинил Василия Небензю в распространении небылиц. По его словам, российские нарративы об украинских обстрелах станции не выдерживают никакой критики.

«Никто в здравом уме не может себе представить, что Украина нацелится на атомную электростанцию с огромным риском ядерной катастрофы на своей территории», – заявил Кислица.

В Киеве уверены: Россия препятствует демилитаризации АЭС и визиту экспертов МАГАТЭ, поскольку те наверняка зафиксируют нарушения требований безопасности.

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