Ежедневно в Грузию не пускают десятки россиян – Егор Куроптев

Грузия ужесточила контроль на границах, десятки россиян уже столкнулись с запретом на въезд в страну, сообщил «Агентству» директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев.

По его словам, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих россиян несколько недель назад. Если до этого число отказов в пересечении границы было невелико, то теперь, по данным фонда «Свободная Россия», на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день.

«Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья. Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан», – говорит Куроптев.

Куроптев уточнил, что среди тех, кому отказали во въезде в последнее время, есть активисты, журналисты и юристы, которые живут в Грузии или ехали в страну из России из-за угроз безопасности.

С отказами во въезде сталкиваются и те, кто автотранспортом едет в Грузию из Турции. В конце августа генеральное консульство России в турецком городе Трабзон сообщило о том, что такие случае стали фиксироваться почти ежедневно. С отказами, в частности, столкнулись жители Северо-Кавказского федерального округа, Крыма, граждане т.н. «ДНР» или «ЛНР» с российским гражданством.

Накануне стало известно о том, что в Грузию не пустили не пустили Дмитрия (Митю) Алешковского – российского журналиста и благотворителя. Он живет в Грузии с начала войны.