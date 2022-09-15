В Абхазии восприняли как угрозу идею о референдуме по «второму фронту»

Сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности и стабильности посетили Абхазию и провели встречу в МИД самопровозглашенной республики Абхазия.

Основной темой консультаций была возможность проведения 5 октября 56-го раунда Женевских дискуссий. Ранее в МИД Грузии заявили, что окончательное соглашение о проведении очередного раунда пока не достигнуто. В МИД РФ говорят, что ждут от сопредседателей «четких и внятных ответов» на все поставленные Москвой вопросы, «которые снимали бы российские озабоченности».

На встрече в Сухуми заместитель главы абхазского МИДа Ираклий Тужба отметил, что абхазская сторона внимательно следит за ситуацией в регионе, а также за внутриполитическими процессами в Грузии.

Он, в частности, привел слова главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о том, что в Грузии рассматривается возможность проведения плебисцита на тему открытия «второго фронта». Кобахидзе позже пояснил, что его инициатива содержала сарказм.

«Что подразумевается под «вторым фронтом», мы все прекрасно понимаем, и у нас это вызывает самую серьезную озабоченность», – сказал Ираклий Тужба.

Он призвал сопредседателей отреагировать на подобного рода угрозы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в регионе, а также обратил внимание на продолжающееся наращивание военного потенциала Грузии, которое, по словам абхазского чиновника, несет угрозу стабильности и безопасности в регионе.

«Несколько дней назад завершились очередные масштабные военные учения под эгидой НАТО, которые проходили в Грузии, под названием «Достойный партнер». В этих учениях приняли участие представители более 20 стран, в них было задействовано 2500 военнослужащих, различные виды современной военной техники», – отметил он.

Ираклий Тужба подчеркнул необходимость согласования и дальнейшего подписания документа о неприменении военной силы между Грузией и абхазской стороной (в Тбилиси говорят, что такой документ может быть подписан лишь с Москвой).

«Это – та ключевая цель, та ключевая задача, которая в целом стоит перед Женевскими дискуссиями», – отметил он.

В рамках встречи состоялось обсуждение вопроса разблокирования работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали. Ранее в МИД РФ заявили, что ждут официального ответа на предложения по их обновленной повестке, переданные абхазской стороной сопредседателю от ООН.

Как пишет агентство «Апсныпресс», представитель ООН Джихан Султаноглу подчеркнула, что встречи сейчас проходят на фоне возросшей напряженности в регионе и ситуация на Черноморском побережье складывается непростая. Однако сопредседателям удалось провести ряд подготовительных встреч с участниками Женевских дискуссий. Сопредседатели выразили готовность и приверженность проведению в Женеве следующего раунда.